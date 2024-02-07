Counter-Strike 2 (CS 2) Mikrofon Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Counter-Strike 2 (CS 2) mikrofon sorunu, oyuncuların oyun içerisinde iletişim kuramamasına yol açıyor. Bu da oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiliyor çünkü çevrim içi FPS oyununda takım çalışması büyük bir öneme sahip.

Bu rehberde Counter-Strike 2'de ses gitmiyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Bu yöntemlere geçmeden önce böyle bir problemin ortaya çıkmasına yol açabilecek olası nedenlere bakalım.

CS 2'de Ses Gitmiyor Sorununun Olası Nedenleri

Mikrofona gerekli izin verilmemiş olabilir.

Mikrofonun kablosunda veya bağlantıda sorun olabilir.

Ses sürücüsü güncel değilse veya uyumsuzsa söz konusu problem yaşanabilir.

Kullanmak istediğiniz mikrofon, ses ayarlarında varsayılan cihaz olarak ayarlanmamış olabilir. Mikrofonun ses düzeyinin kapatılmış veya çok düşük ayarlanmış olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Arka planda çalışan uygulamalardan kaynaklanabilir.

CS 2 Mikrofon Sorunu İçin Çözüm Yolları

Mikrofonda sorun olup olmadığını kontrol edin.

Uygulamaların mikrofona erişimi olduğundan emin olun.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Mikrofonun varsayılan olarak ayarlandığından emin olun.

Ses sürücüsünü güncelleyin.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Windows'u güncelleyin.

Sistem dosyalarını onarın.

CS 2'de ses gitmiyor ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerinin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Mikrofonda Sorun Olup Olmadığını Kontrol Edin

Sorunun mikrofondan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için öncelikle mikrofonun düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun. Bağlantıda problem görünmüyorsa mikrofonu farklı bir bilgisayarda test edin. Eğer çalışırsa bu durum, bilgisayarınızla ilgili bir sorun olduğunu gösterir.

Başka bilgisayarda da aynı problemle karşılaştıysanız büyük ihtimalle mikrofonda sorun vardır. Garanti kapsamındaysa resmî teknik destek ile iletişime geçebilirsiniz.

Uygulamaların Mikrofona Erişimi Olduğundan Emin Olun

Belirli uygulamaların mikrofona erişmesi engellenmiş olabilir. Bu nedenle Windows + I kısayolunu kullanarak ayarları açın. "Gizlilik" kategorisine girin ve ardından "Mikrofon" bölümünü görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Uygulamaların mikrofonunuza erişmesine izin verin" seçeneğini etkinleştirin.

Ayrıca "Masaüstü uygulamalarının mikrofonunuza erişmesine izin verin" seçeneğini de aktif hâle getirin.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

CS 2'de mikrofon çalışmıyor ise arka planda çalışan gereksiz programları kapatın çünkü mikrofona erişen birden fazla uygulama çalışıyorsa böyle bir sorun yaşanabilir. Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın.

Counter-Strike 2 oynarken çalışmasına gerek olmayan programları kapatın. Bunun için Görev Yöneticisi üzerinden programa sağ tıklayıp "Görevi sonlandır" seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

Mikrofonun Varsayılan Olarak Ayarlandığından Emin Olun

Kullanmak istediğiniz mikrofon hem bilgisayarın ses ayarlarında hem de oyun içi ayarlarda varsayılan olarak ayarlanmamış olabilir. İlk olarak Windows tuşuna basın veya görev yöneticisindeki arama kutucuğuna tıklayın. Arama kısmına "ses ayarları" yazın ve sonuçlardan bu kategoriyi seçin.

"Giriş" bölümünden doğru mikrofonun seçili olup olmadığını kontrol edin. Mikrofonun altındaki "Cihaz özellikleri" seçeneğine tıklayıp ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Oyunun menüsündeki ses ayarları kısmına girin ve mikrofonun seçili olup olmadığını kontrol edin.

Ses Sürücüsünü Güncelleyin

Ses sürücüsünü güncellemek için ilk olarak Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ni açın. Bir sonraki adımda ses sürücüsüne sağ tıklayın. Açılan pencereden "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçip ekrandaki adımları takip edin.

Bu adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar, bilgisayardaki güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve günceller. Böylece güncelleme süresi oldukça pratik hâle gelir.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'den kütüphane bölümünü açın.

Listeden Counter-Strike 2'ye sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü açın

"Yerel Dosyalar" sekmesine girin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" seçeneğini seçin.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna tıklayın.

Sistem Dosyalarını Onarın

Görev çubuğunda bulunan arama kutucuğuna tıklayın.

Cmd yazın.

Ctrl ve Shift'e basılı tutarak Komut İstemi'ne tıklayın.

Evet butonunu basın.

Komut satırına sfc /scannow yazın.

Enter tuşuna basın.

Bu rehberde CS 2 mikrofon sorunu için uygulanabilecek çözüm yollarını açıkladık. Eğer bu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.