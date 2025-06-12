Counter-Strike 2 (CS 2) Kodları Neler? Konsol Komutları Listesi

CS 2 konsol komut kodları ile Counter-Strike 2'yi tamamen kişiselleştirebilir ve performansınızı artırabilirsiniz. Profesyonel oyunculardan yeni başlayanlara kadar herkes bu komutları kullanarak oyun deneyimini geliştirebilir. İster FPS değerlerinizi optimize etmek, ister crosshair ayarlarınızı mükemmelleştirmek isteyin, doğru CS 2 kodları ile hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

CS 2 konsol komutları listesinde yer alan kodları uygulayabilmek için öncelikle konsol özelliğini aktif hâle getirmeniz gerekiyor. CS 2 konsol açma işlemini gerçekleştirdikten sonra rehberde bulunan istediğiniz kodu konsola yazıp aktif hâle getirebilirsiniz.

En Popüler CS 2 Kodları

quit : Oyunun kapatılmasını sağlar.

: Oyunun kapatılmasını sağlar. cl_showfps 1 : FPS değerini gösterir.

: FPS değerini gösterir. volume : Ses seviyesinin kolayca ayarlanabilmesini sağlar.

: Ses seviyesinin kolayca ayarlanabilmesini sağlar. disconnect : Oyundaki maçtan hızlıca ayrılmanızı sağlar.

: Oyundaki maçtan hızlıca ayrılmanızı sağlar. fps_max (X) : FPS değerini sınırlar. X yerine bir sayı girmeniz gerekir.

: FPS değerini sınırlar. X yerine bir sayı girmeniz gerekir. voice_modenable : Sesli sohbet özelliğini aktif hâle getirir ya da kapatır.

: Sesli sohbet özelliğini aktif hâle getirir ya da kapatır. cq_netgraph 1 : Gecikme değerlerini ekranın sağ üst köşesinde gösterir.

: Gecikme değerlerini ekranın sağ üst köşesinde gösterir. sensitivity (X) : Mouse hassasiyetini belirlemenizi sağlar. X yerine bir sayı yazmanız gerekir.

: Mouse hassasiyetini belirlemenizi sağlar. X yerine bir sayı yazmanız gerekir. bind (işlev) (tuş) : Herhangi bir tuşa istenen işlevi atar. Örneğin zıplama işleminin E tuşu ile yapılabilmesini istiyorsanız bind jump E komutunu uygulamanız yeterlidir.

: Herhangi bir tuşa istenen işlevi atar. Örneğin zıplama işleminin E tuşu ile yapılabilmesini istiyorsanız bind jump E komutunu uygulamanız yeterlidir. voice_mute / voice_unmute (Oyuncu ismi): Bu kod, maçtaki bir oyuncunun sesini kapatabilmenizi veya açabilmenizi sağlar. Eğer takımdaki tüm oyuncuların sesini kapatmak istiyorsanız "all" kelimesini kullanmanız gerekiyor.

CS 2 Bot Komutları

bot_add : Oyuna bot ekler.

: Oyuna bot ekler. bot_kick : Botları oyundan atar.

: Botları oyundan atar. bot_place : İstenen yere bot ekler.

: İstenen yere bot ekler. bot_stop 1: Botların hareket etmesini engeller. Botların tekrar hareket etmesi için 1 yerine 0 yazmanız gerekiyor.

CS 2 Antrenman Kodları

sv_cheats 1 : Antrenman modundayken bazı komutları uygulayabilmenizi sağlar.

: Antrenman modundayken bazı komutları uygulayabilmenizi sağlar. sv_infinite_ammo 1 : Sınırsız cephane ve el bombası verir.

: Sınırsız cephane ve el bombası verir. kill : Karakteri anında öldürür.

: Karakteri anında öldürür. noclip : Bu komut ile haritada hayalet gibi dolaşabilir ve hatta duvarların içerisinden bile geçebilirsiniz.

: Bu komut ile haritada hayalet gibi dolaşabilir ve hatta duvarların içerisinden bile geçebilirsiniz. mp_restartgame 1 : Oyunun yeniden başlatılmasını sağlar.

: Oyunun yeniden başlatılmasını sağlar. god: Karakter hasar almaz.

CS 2 Crosshair Kodları

cl_crosshairstyle : Yürürken veya ateş ederken crosshair durumunu değiştirir.

: Yürürken veya ateş ederken crosshair durumunu değiştirir. cl_crosshaircolor : Crosshair rengini belirler.

: Crosshair rengini belirler. cl_crosshairsize : Crosshair boyutunu belirler.

: Crosshair boyutunu belirler. cl_crosshairthickness : Crosshairin kalınlığını belirler.

: Crosshairin kalınlığını belirler. cl_crosshairgap : Crosshairin genişliğini belirler.

: Crosshairin genişliğini belirler. cl_crosshairusealpha : Crosshair saydamlığını açıp kapar.

: Crosshair saydamlığını açıp kapar. cl_crosshairalpha : Crosshair saydamlık derecesini belirler.

: Crosshair saydamlık derecesini belirler. cl_crosshairdot : Crosshair ortasına nokta ekler.

: Crosshair ortasına nokta ekler. cl_crosshair_drawoutline : Crosshair dışına çizgi ekler.

: Crosshair dışına çizgi ekler. cl_crosshair_outlinethickness: Crosshair dış çizgisinin derecesini belirler.

Bu yazıda CS 2 komutları listesi hazırladık. Bu kodlar sayesinde Counter-Strike 2'de crosshair rengini değiştirme, bot ekleme, oyundan çıkma dahil olmak üzere pek çok işlem yapabilirsiniz. Peki, sizce en iyi CS 2 kodu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.