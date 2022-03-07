Counter Strike Global Offensive İndir: Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), ücretsiz FPS oyunları arasında bir numaradadır.

Mehmet Karakaya - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Silahla oynanabilen oyun denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), ücretsiz FPS oyunları arasında en çok oyuncusu olanlardan bir tanesi olmasının yanı sıra Steam üzerinde en çok aktif kullanıcısı bulunan yapımlarından bir tanesidir.

2000’li yılların başından beri internet cafelerde zamanımızı yiyip bitiren bu efsanevi yapımın yeni oyunu bizlere yenilenmiş görselleri ve oynanışı ile tekrar merhaba diyor. Hem bir nostalji hem de yeni bir çılgınlığı bir araya getiren Counter-Strike Global Offensive sadece PC platformuna değil aynı zamanda konsollara da çıkış yaparak Counter-Strike kültürünü konsol oyuncularına da yaşatmayı hedeflemişti.

Counter-Strike: Global Offensive Özellikleri

5'e 5 gerçekçi savaş,

Birbirinden farklı silahlar,

Benzersiz tasarımlara sahip skinler,

Üst düzey ses efektleri,

Gerçekçi silah tepmeleri,

Sürükleyici bir oynanış atmosferi,

Sesli ve yazılı sohbet imkanı,

Milyonlarca oyuncu,

Yüksek güvenlikli sunucular,

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) PC, Playstation 3 ve Xbox 360 platformlarında yerini aldı, oyun tahmin edeceğiniz üzere multiplayer bir oyun herhangi bir senaryo modu yer almıyor ki zaten Counter-Strike’ı Counter-Strike yapan en önemli unsurda bu olsa gerek. Counter-Strike Global Offensive’ı kullandığını platformun dijital marketinden satın almanız mümkün. PC oyuncuları oyuna Steam’den ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

Herkesin kesinlikle her oyuncunun bir Counter-Strike geçmişi vardır, özelliklede bu durum ülkemizde daha yayın ve daha belirgin. İnternet Cafelerin popüler olmasındaki en büyük kavramlardan birisi olan Counter-Strike hala birçok yeni ve eski oyuncu tarafından aktif olarak oynanmakta ki bunlar oyunun eski sürümleri. Özelliklede serinin hayranları bilecektir vazgeçilmez sürümleri olan Counter-Strike 1.5 ve Counter-Strike 1.6 hala birçok oyuncu tarafından sevilerek oynanmakta. Biz bile hala bazen arkadaşlarla buluşup saatlerimizi hiç düşünmeden bu harika oyuna feda ediyoruz.

CS:GO Nasıl Yüklenir?

Counter-Strike: Global Offensive, yakın zaman önce Steam üzerinde ücretsiz oldu. Yayıncısı da Steam'in yayıncısı Valve olduğundan, oyunu başka bir platformda bulmak mümkün görünmüyor. Bu sebeple oyunu kurmak için ilk olarak Steam indirmeniz ve oradan bir kullanıcı oluşturmanız isteniyor. Ardından yapmanız gerekenleri ise aşağıdaki videoda anlattık:

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CS:GO Oynanış Detayları

Oyuna girdiğimiz anda bizleri klasik o basit Counter-Strike menüsü karşılıyor. Eski oyunlarda olduğu gibi oldukça basit olarak hazırlanmış menü sayesinde dilediğimiz bölüme kısa süre içinde giriş yapabiliyor ve ardından oyuna başlayabiliyor veya dilediğimiz ayarları kolayca gerçekleştirebiliyoruz. Hızlı maç bölümünden hemen aksiyona girişebiliyoruz ki zaten bizlere yabancı olmayan oyun modları karşılıyor. Rehin kurtarma, bomba kurma ve yeni bir mod olan Arsenal modu oyunda yerini alıyor. Kısaca bilmenize rağmen bu modlardan bahsedecek olursak; Rehin kurtarma modunda terörist ekibince kaçırılan rehinleri kurtarmaya çalışıyoruz her kurtardığımız rehin başına iyi para kazanıyoruz amacımız rehineleri kurtarmak ve onların başına bir şeyin gelmemesini sağlamak. Bomba kurma modunda da Counter-Strike’ın efsane haritasi De Dust’dan hatırlayacağınız gibi terörist ekibin bomba kurması gerekiyor v Anti Terör ekibinin de bu bombanın kurulmasını engellemesi veya kurulan bombayı imha etmesi gerekiyor. Arsenal modu ise düşman vurdukça silahlarımızın geriye gittiğini yani ağır silahtan en küçük silaha kadar düşüyorsunuz.

Arsenal modunda adam öldürdükçe silah potansiyeliniz düşecek ve oyunda normal pistoller ile çatışmaya başlayacaksınız bu oyunda bizlere daha sıkı bir mücadele imkanı sunuyor. Arsenal modu profesyonel oyuncular için oldukça keyifli ancak yeni başlayanlar için biraz sıkıntılı gibi görünüyor yine de her şeye rağmen durmak bilmeyen bir aksiyon ve heyecan tufanı sizleri bekliyor.

Artık sadece oynanabilirlik veya bol aksiyon onun yok, bunların yanında ayrıca bizleri mükemmel yüzlerde tebessümler oluşturan görsel ve fiziksel detaylar bekliyor. Bunlardan en basiti Source Engine teknolojisi ile gelen su ve karakterlerin etkileşimi. Artık belirgin bir şekilde vurulup suya düşen bir karakterin cesedi su üzerinde yüzecek fizik kuralları düşünülerek akıllara gelebilecek bütün ayrıntılar en iyi şekilde hazırlanmış. Özelliklede fiziksel unsurların iyi hazırlandığını söyleyebiliriz, bunu zaten en iyi kapıların parçalanmasından anlayabiliyoruz.

Çevreye baktığımızda gözlerimizi kamaştıran mükemmel görsel bir şölen bizleri bekliyor, Source Engine grafik motorunun en son sürümünün yani Portal 2’de kullanılan sürümünün kullanıldığı Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)’de grafik adına bizleri çok iyi şeylerin beklediğini söylemek mümkün. Haritaların her birinde oyuncuyu tatmin edecek bir mücadele ve aksiyon bulunuyor. Animasyonlara göz atacak olursak yine çok iyi şeyler yapılmış, silahlarda bunu daha iyi görüyoruz zaten. Karakterlerin bazı hareketlerinde hoş olmayan şeyler görsek de bunları sineye çekebiliriz.

Sesler ve efektler yerinde kullanılmış özelliklede silahların sesleri orijinallerini aratmayacak cinsten başarılı şekilde hazırlanmış. Zaten oyunun birçok kısmında silah sesinden başka bir şey duymak imkansız gibi o yüzden ses konusunda konuşulacak pek bir şey kalmıyor bize…

Her şeyi ile bizleri muhteşem bir Counter-Strike oyunu karşılıyor, eminim bu efsanevi yapıma hasret kalıp “ keşke yeni oyunu çıksa da oynasak “ diyen kullanıcıları fazlasıyla memnun bırakacak bir türden yapım. İnternet Cafe kültürünün oyun anlamındaki temel taşlarından birisi Counter-Strike’ın yeni oyunu Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) kesinlikle denemelisiniz ayrıca bu kadar uygun bir fiyata böylesi bir oyun bulmak doğrusu güç…

CS:GO Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP

Windows® 7/Vista/XP İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better

Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better Bellek: 1GB XP / 2GB Vista

1GB XP / 2GB Vista Sabit Disk Boş Alan: At least 7.6GB of Space

At least 7.6GB of Space Ekran Kartı: Video card must be 256 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 3.0