CS GO FPS Artırma Yöntemleri

Saniyedeki kare sayısı (Frame per second) her oyuncunun bildiği üzere kesintisiz bir oyun akışına sahip olmak için çok büyük bir öneme sahiptir. Oyuncuların iyi bir performansa sahip olup olmaması saniyedeki kare sayısı ne kadar yüksek olduğuna bağlıdır. Counter Strike: Global Offensive gibi video oyunları yüksek tempolu video oyunları olduğundan ötürü bu değerin yüksek olması diğer video oyunlarına nispeten çok daha önemlidir. Counter Strike: Global Offensive'da düşük fps sorunu yaşamakta olan değerli oyunculardansanız makalemizin ilerleyen kısımlarında yer alan CS: GO fps artırma yöntemlerine hızlıca göz atabilirsiniz.

CS: GO FPS Artırma Nasıl Yapılır?

Tüm Ayarları Varsayılana Çevirme

Başlatma Seçeneklerini Düzenleme

Görüntü Kalitesini Düşürme

Virüsten Koruma Yazılımı Yükleme

Arka Planda Çalışan Uygulamaları Kapatma

Counter Strike: Global Offensive 2012 yılında çıkışını gerçekleştirdiğinden bu zamana 8 yıl geçmiş olmasına rağmen video oyunu popülaritesinden hala ödün vermedi, bu gerçekleşmesi beklenilen senaryonun aksine video oyununu daha fazla oyuncu oynamaya başladı. Oyunu oynayan oyuncu sayısının artışının büyük bir kısmını elbette ki video oyununun ücretsiz olarak oynanılabilen video oyunlarına dahil olmasına bağlamak mümkündür.

Saniyedeki kare sayısı düşük olduğu zaman bu denli çok oyuncusu olan bir video oyunundaki yoğun rekabet ortamında hayatta kalmak çok daha zor bir alabilmektedir. Yüksek fps değerine sahip olan oyuncularla mücadele ederken sizler de zorlanıyorsanız aşağıda yer verdiğimiz CS: GO fps arttırma yöntemlerini takip edebilirsiniz.

1. Tüm Ayarları Varsayılana Çevirme

Oyuncuların çoğu önüne gelen her türlü kodu kullanma eğilimindedir. Bu oyun kodlarının çoğu video oyunundaki performansınızı iyileştireceğini iddia etse de bu iddianın zaman zaman doğru çıkmamaktadır. Video oyununuzdaki performansınızın üzerinde olumsuz etkisi olan bu oyun kodlarından kurtulmak için tüm ayarları varsayılan değerlerine çevirebilirsiniz.

2. Görüntü Kalitesini Düşürme

Saniyedeki kare sayısının düşük olmasının üzerinde gölge kalitesinin, doku kalitesinin ve daha birçok unsurun etkisi vardır. Oyunun görüntü kalitesini mümkün olduğunca düşük seviyede tutun. Saniyedeki kare sayısının düşük olmasına rağmen fps değerinizde hiçbir değişim olmuyor ise bu ayarların her biri için "çok düşük" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

3. Başlatma Seçeneklerini Düzenleme

Counter Strike: Global Offensive'da saniyedeki kare sayısını yükseltmenin en iyi yöntemlerinden biri de başlatma seçeneklerini düzenlemektir. İnsanların çoğu bu seçenekleri düzenlemekten kaçınabilmektedir ama başlatma seçeneklerinde kullanılan kodların oyunculara çok fazla faydası vardır ve bu göz ardı edilmemelidir.

Başlatma seçeneklerinde kullanabileceğiniz bazı kodlar şunlardır:

• d3d9ex: Bilgisayarların çoğunda bellek kullanımını azaltır.

• -novid: Oyunun açılışını kapatır.

• -high: Oyunu daha iyi bir performansa sahip olmak için yüksek öncelikli olarak başlatır.

• -fullscreen: Bu saniyedeki kare sayısını arttırmaya yönelik bir ayar değildir ama oyunu tam ekranda oynamak için kullanılması gereklidir.

4. Arka Planda Çalışan Uygulamaları Kapatma

Düşük özellikleri olan bir bilgisayarınız varsa arka planda çalışan uygulamaların bellek kullanım oranına bağlı olarak fps düşüşü ile ilgili bir sorunun yaşanması muhtemeldir. Oyuna girmeden önce Counter Strike: Global Offensive dışındaki kaynak kullanan bütün uygulamaları kapattığınızdan emin olun.

5. Virüsten Koruma Yazılımı Yükleme

Bu çok sık görülmese de bazı oyuncuların düşük fps almasının en önemli nedenlerindendir. Bilgisayara bulaşan virüsler, arka planda çalışırken kaynaklarınızı çok fazla kullanıyorsa oyunda düşük fps almak son derece normaldir. Yakın bir zamanda indirdiğiniz uygulamalardan yana şüpheleriniz varsa virüsten koruma yazılımları yüklemeli ve bilgisayarınızı taramalısınız.