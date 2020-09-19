Animasyon Dizisi Harley Quinn 3. Sezon Onayını Aldı

DC Comics'in en tuhaf kötü karakterlerinden biri olan Harley Quinn karakterinin animasyon dizisi 3. sezon onayını aldı. HBO Max tarafından paylaşılan bilgilere göre Paul Dini ve Bruce Timm tarafından oluşturulan karakterin animasyon dizisi üçüncü sezonda da seyircileri ile buluşacak. Peki, Harley Quinn 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte animasyon dizisi Harley Quinn'in gelecek sezonu ile ilgili tüm ayrıntılar!

Harley Quinn 3. Sezon Ne Zaman Yayımlanacak?

Kısa süre içerisinde dünya çapında büyük bir popülerlik elde eden animasyon dizisinin ikinci sezonundan sonra seyircilerin kafasında animasyon dizisinin bir sezonunun daha olup olmayacağı ile ilgili soru işaretleri meydana gelmişti. HBO Max, ikinci sezonu ile seyircilerine veda eden animasyon dizisinin üçüncü sezonu ile tekrardan geleceğini bildirerek Harley Quinn karakterinin hayranlarını oldukça sevindirdi.

HBO Max, Twitter üzerinde paylaştığı bir tweette Harley Quinn ile Poison Ivy'nin bir fotoğraflarını paylaşarak üçüncü sezonun geleceğini resmen doğruladı. Animasyon dizisinin hayranlarının üçüncü sezonun gelmesine yönelik talepleri ve animasyon dizisinin HBO Max'teki performansının üçüncü sezon onayı almasında büyük bir etkisi bulunuyor. Öyle ki, Harley Quinn'in üçüncü sezon onayını almasına destek verenler arasında Suicide Squad'ın yönetmeni James Gunn da yer almıştı.

Harley Quinn hayranlarının cevabını merakla beklediği "Harley Quinn animasyon dizisinin yeni sezonu ne zaman gelecek?" sorusuna henüz bir cevap verilmedi ama Harley Quinn hayranlarının büyük bir kısmı, animasyon dizisinin ne zaman geleceğinin belli olmamasına rağmen yeni sezonun önünde sonunda geleceğinin verdiği mutlulukla beklemeye devam ediyor.