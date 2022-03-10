DC, Flash Dahil Olmak Üzere Birçok Süper Kahraman Filmini Erteledi

Warner Bros., 2022 ve 2023 listesinde uzun zamandır beklenen DC filmleri de dahil olmak üzere, gişe rekorları kıran birçok film için önemli ertelemeler olduğunu duyurdu.

Stüdyo, yakında çıkacak DCEU filmlerinin çoğunun, merakla beklenen Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın devamı Wonka'nın ve mega köpekbalığı kan festivalinin devamı The Meg'in çıkış tarihlerini değiştiğini doğruladı. Gecikmeler arasında Aquaman'in devamı, Aquaman ve Kayıp Krallık, Dwayne 'The Rock' Johnson önderliğindeki süper kahraman Black Adam ve başlangıçta 2016'da çıkması beklenen Ezra Miller'ın başrolünde yer aldığı Flash filmi var.

Ertelenen Warner Bros. Filmleri

En büyük erteleme 2016'dan beri beklenen Flash filmine geliyor. 2016'daki orijinal çıkış tarihinden itibaren yönetmen değişiklikleri nedeniyle ertelenen ve en sonunda It yönetmeni Andy Muschietti'nin yönetmenliğini ele aldığı Flash filmi ne yazık ki bu yıl 4 Kasım olarak planlanan çıkış tarihinden 23 Haziran 2023'e ertelendi.

Aquaman'in devam filmi Aquaman ve Kayıp Krallık'ın 16 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyordu ancak 17 Mart'ta 2023'e ertelendi. Ayrıca Dwayne Johnson'un başrolünü üstlendiği Black Adam filmi 29 Temmuz'dan 21 Ekim'e ertelendi.

Timothée Chalamet'in, Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın müzikal bir prequel'i olacak Paddington yönetmeni Paul King ile birlikte çalışacağı Willie Wonka da 17 Mart 2023'ten 15 Aralık 2023'e ertelendi.

Bir diğer DCEU filmi olan DC League of Super-Pets de başlangıçtaki planlarda 20 Mayıs'ta vizyona girecekti. Erteleme sonrası tarihi 29 Temmuz oldu.

Uzun bir geliştirme döneminden sonra Jason Statham'ın mega köpekbalığı gişe rekorları kıran The Meg'in devamı niteliği taşıyan Meg 2: The Trench ise 4 Ağustos 2023'te vizyona girecek.