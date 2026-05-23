Xiaomi 17 Ultra vs iPhone 17 Pro Max! Hangisi En İyisi?

Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max 2026'da alabileceğiniz en güçlü amiral gemisi telefonlar arasında yer alıyor. Bir tarafta Leica destekli kamera sistemi, 6.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarjla gelen Xiaomi 17 Ultra duruyor. Diğer tarafta ise A19 Pro işlemci, harika video çekim performansı ve iOS ekosistemiyle dikkat çeken iPhone 17 Pro Max var. Peki bu iki telefondan hangisi gerçekten daha iyi? Bu yazıda iki modeli de kıyaslayarak bu soruya cevap aradık.

Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Özellik Xiaomi 17 Ultra iPhone 17 Pro Max Ekran Boyutu 6,9 inç 6,9 inç Ekran Teknolojisi AMOLED / Xiaomi HyperRGB Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı 1-120Hz LTPO 120Hz’e kadar ProMotion Ekran Çözünürlüğü 2608 x 1200 piksel 2868 x 1320 piksel Maksimum Parlaklık 3500 nit 3000 nit açık hava parlaklığı İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 A19 Pro RAM 16 GB 12 GB Depolama 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Arka Kamera 50 MP ana + 200 MP telefoto + 50 MP ultra geniş 48 MP ana + 48 MP ultra geniş + 48 MP telefoto Ön Kamera 50 MP 18 MP Center Stage Batarya 6.000 mAh 4832 mAh / sadece e-SIM olan model 5088 mAh Hızlı Şarj 90W kablolu, 50W kablosuz 40 W kablolu, 30W kablosuz Türkiye Satış Fiyatı 109.999 TL 132.999 TL

Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max'in Ekran Farkı Nedir?

Xiaomi 17 Ultra, 6,9 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor. 2608 x 1200 piksel çözünürlük, 1-120Hz LTPO yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. iPhone 17 Pro Max ise 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekranında 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 120Hz’e kadar ProMotion teknolojisi ve 3000 nit açık hava parlaklığına sahip.

Burada iki telefon da oldukça güçlü. Xiaomi 17 Ultra daha yüksek parlaklık değeriyle özellikle güneş altında ekran görünürlüğü konusunda avantaj sağlıyor. iPhone 17 Pro Max ise daha yüksek çözünürlük ve 460 ppi piksel yoğunluğu ile daha keskin bir görüntü deneyimi sunuyor. ProMotion teknolojisi de iOS animasyonlarıyla birleşince oldukça akıcı bir kullanım hissi veriyor.

Kısacası parlaklık tarafında Xiaomi 17 Ultra, çözünürlük ve genel ekran kalitesi tarafında ise iPhone 17 Pro Max öne çıkıyor.

Kazanan: iPhone 17 Pro Max

Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max'in İşlemci Performansı Nasıl?

Xiaomi 17 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci 3 nm üretim süreciyle geliştirildi ve Xiaomi’nin kendi sayfasında yüksek performans ile enerji verimliliği vurgulanıyor. iPhone 17 Pro Max ise A19 Pro işlemciye sahip. Apple’ın teknik özellik sayfasına göre bu çipte 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators destekli 6 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor.

Günlük kullanımda iki telefon arasında ciddi bir hız farkı hissetmek oldukça zor. Sosyal medya, kamera, oyun, web gezintisi ve çoklu görev gibi işlemlerde her iki model de üst düzey performans sunuyor. Ancak uzun vadeli optimizasyon ve iOS ile donanımın birlikte çalışması konusunda iPhone 17 Pro Max daha güvenli bir seçenek gibi duruyor.

Oyun tarafında Xiaomi 17 Ultra’nın güçlü soğutma sistemi ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi avantaj sağlıyor. Özellikle uzun süreli oyunlarda ısı yönetimi önemli olduğu için Xiaomi’nin 3D Çift Kanallı IceLoop sistemi dikkat çekiyor. Buna karşılık iPhone 17 Pro Max, A19 Pro ve donanım hızlandırmalı ışın izleme desteğiyle mobil oyunlarda oldukça güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor.

Kazanan: Berabere

Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max'in Kamera Farkı Nedir?

Kamera tarafı bu karşılaştırmanın en kritik bölümlerinden biri. Xiaomi 17 Ultra, Leica destekli kamera sistemiyle geliyor. Telefonda 1 inç ultra dinamik ana kamera, 200 MP 75-100 mm telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası bulunuyor.

iPhone 17 Pro Max ise 48 MP Pro Fusion kamera sistemine sahip. Bu sistemde 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera ve 48 MP telefoto kamera bulunuyor. Apple ayrıca 8 kata kadar optik yakınlaştırma, 40 kata kadar dijital zoom, ProRAW, 4K 120 kare Dolby Vision video, ProRes RAW, Apple Log 2 ve Genlock desteği sunuyor.

Fotoğraf tarafında Xiaomi 17 Ultra daha iddialı görünüyor. Özellikle 1 inç sensör, Leica renkleri, 200 MP telefoto kamera ve mekanik optik yakınlaştırma desteği sayesinde uzaktaki nesneleri daha esnek şekilde çekmek isteyen kullanıcılar için çok güçlü bir paket sunuyor. Gece çekimleri, portreler ve zoom fotoğrafları Xiaomi tarafında oldukça cazip olabilir.

Video tarafında ise iPhone 17 Pro Max çok daha güvenli bir tercih. Apple uzun yıllardır video performansında sektörde güçlü bir konuma sahip. 4K 120 kare Dolby Vision, ProRes RAW, Apple Log 2 ve stüdyo kalitesinde mikrofonlar, özellikle içerik üreticileri için ciddi avantaj sağlıyor. Yani fotoğraf odaklı kullanıcılar Xiaomi 17 Ultra’ya, video odaklı kullanıcılar ise iPhone 17 Pro Max’e daha yakın duracaktır.

Fotoğraf kazananı: Xiaomi 17 Ultra

Video kazananı: iPhone 17 Pro Max

Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max'in Batarya Farkı Nedir?

Xiaomi 17 Ultra, 6.000 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Telefon ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj ve 22,5W kablolu ters şarj desteği sunuyor. iPhone 17 Pro Max tarafında ise iki farklı kapasite karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki 4832 mAh. Diğeri ise sadece çift e-SIM ile gelen modellerdeki 5088 mAh.

Her iki seçenek de 40W kablolu, 30W kablosuz şarj seçeneklerine sahip. Apple'ın iddiası iPhone 17 Pro Max'in şarja takıldığında 20 dakikada yüzde 50 şarj olduğu yönünde. Kağıt üzerinde Xiaomi 17 Ultra’nın batarya ve şarj tarafında daha güçlü olduğu çok net.

6.000 mAh pil, 90W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj, özellikle telefonu yoğun kullananlar için büyük avantaj. Telefonu gün içinde sık kullanan, oyun oynayan, kamera ile uzun süre vakit geçiren ya da şarj adaptörüne kısa süre bağlı kalıp hızlıca dolum almak isteyenler için Xiaomi 17 Ultra daha mantıklı görünüyor.

Kazanan: Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max'in Depolama Seçenekleri Neler?

Xiaomi 17 Ultra, Türkiye’de 16 GB RAM ile 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satılıyor. iPhone 17 Pro Max ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçeneklerine sahip. Apple, iPhone modellerinde RAM miktarını resmi teknik özellik sayfasında belirtmiyor.

Depolama tarafında iPhone 17 Pro Max daha fazla seçenek sunuyor. Özellikle 2 TB seçeneği, yüksek çözünürlüklü video çeken ve harici depolama kullanmak istemeyen profesyonel kullanıcılar için önemli. Xiaomi 17 Ultra ise başlangıç seviyesinde 512 GB depolama sunarak fiyatına göre daha cömert davranıyor.

Yani en geniş depolama seçeneğini arayanlar iPhone 17 Pro Max’e, daha uygun fiyata yüksek RAM ve yüksek depolama isteyenler Xiaomi 17 Ultra’ya yönelebilir.

Kazanan: Kullanım senaryosuna göre değişir

Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 17 Ultra’nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 109.999 TL’den, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip versiyonu ise 119.999 TL’den satılıyor. iPhone 17 Pro Max tarafında 256 GB model 132.999 TL, 512 GB model 146.999 TL, 1 TB model 160.999 TL ve 2 TB model 188.999 TL fiyat etiketine sahip.

Model Fiyat Xiaomi 17 Ultra 16 GB RAM + 512 GB 119.999 TL Xiaomi 17 Ultra 16 GB RAM + 1 TB 119.999 TL iPhone 17 Pro Max 256 GB 132.999 TL iPhone 17 Pro Max 512 GB 146.999 TL iPhone 17 Pro Max 1 TB 160.999 TL iPhone 17 Pro Max 2 TB 188.999 TL

Fiyat tarafında Xiaomi 17 Ultra çok daha avantajlı. Çünkü 109.999 TL’ye 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunarken iPhone 17 Pro Max’in 256 GB başlangıç modeli bile 132.999 TL’den satılıyor. Daha açık söylemek gerekirse Xiaomi 17 Ultra’nın 1 TB versiyonu bile iPhone 17 Pro Max’in 256 GB versiyonundan daha ucuz.

Kazanan: Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra mı iPhone 17 Pro Max mi Satın Alınmalı?

Bu sorunun cevabı tamamen beklentinize bağlı. Eğer sizin için en önemli konu fiyat/performans, kamera donanımı, zoom yetenekleri, yüksek RAM, büyük batarya ve hızlı şarj ise Xiaomi 17 Ultra çok daha mantıklı bir seçenek. Üstelik 512 GB depolama alanı ile gelen başlangıç versiyonu, iPhone 17 Pro Max’in 256 GB modelinden ciddi şekilde daha uygun fiyatlı.

iPhone 17 Pro Max ise daha farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. iOS ekosistemindeyseniz, Apple Watch, Mac, iPad veya AirPods kullanıyorsanız bu telefonu tercih etmek daha mantıklı olabilir. Ayrıca video çekimi, uzun yazılım desteği, uygulama optimizasyonu ve ikinci el değerini önemsiyorsanız iPhone 17 Pro Max hâlâ çok güçlü bir seçenek.

Kısaca en iyi fotoğraf donanımı, batarya ve fiyat avantajı Xiaomi 17 Ultra’da. En iyi video deneyimi, ekosistem uyumu ve uzun vadeli kullanım rahatlığı ise iPhone 17 Pro Max’te.

Editörün Yorumu

Ben bu iki telefon arasında seçim yapacak olsam genel kullanıcı açısından Xiaomi 17 Ultra’yı daha mantıklı bulurdum. Bunun en büyük nedeni fiyat. Xiaomi 17 Ultra, daha düşük fiyatla daha yüksek başlangıç depolaması, 16 GB RAM, 6.000 mAh batarya, 90W hızlı şarj ve Leica destekli çok güçlü bir kamera sistemi sunuyor. Bu farkları yan yana koyunca iPhone 17 Pro Max’e daha fazla para ödemek herkes için mantıklı görünmüyor.

Ancak hâlihazırda Apple ekosistemindeyseniz durum değişir. Mac, iPad, Apple Watch ve AirPods kullanıyorsanız iPhone 17 Pro Max size daha bütünlüklü bir deneyim sunar. Ayrıca video çekimiyle ilgileniyorsanız iPhone hâlâ daha güvenli bir tercih olur.

Yine de “Paramın karşılığını en dolu şekilde almak istiyorum” diyen kullanıcılar için bu karşılaştırmanın kazananı bana göre Xiaomi 17 Ultra. iPhone 17 Pro Max çok iyi bir telefon ama Xiaomi 17 Ultra, fiyatına göre sunduğu donanımla bu rekabette daha güçlü bir yerde duruyor.