Samsung Galaxy S24 FE vs Galaxy S25 FE! Fiyat Farkına Değer mi?

Samsung’un FE serisi, amiral gemisi deneyimini daha ulaşılabilir fiyatla almak isteyen kullanıcılar için oldukça iyi bir fırsat sunuyor. Galaxy S24 FE de Galaxy S25 FE ise bu fırsatın son karşımıza çıkan temsilcileri konumunda. Her iki telefon da büyük ekran, güçlü işlemci, Galaxy AI özellikleri, üçlü kamera kurulumu ve uzun kullanım vadeden batarya ile geliyor.

Bu yüzden yeni bir Samsung telefon almak isteyen pek çok kişi doğal olarak “Galaxy S24 FE mi yoksa Galaxy S25 FE mi alınmalı?” sorusuna cevap arıyor. Bu içerikte bu soruya doğru cevap verebilmeniz adına sizler için iki bu iki telefonu ve özelliklerini karşılaştırdık.

Samsung Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Neler?

Özellik Galaxy S24 FE Galaxy S25 FE Ekran Boyutu 6,7 inç 6,7 inç Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED 2X Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel 1080 x 2340 piksel Yenileme Hızı 120Hz 120Hz İşlemci Exynos 2400e Exynos 2400 RAM 8 GB 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB 256 GB Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 8 MP 50 MP + 12 MP + 8 MP Ön Kamera 10 MP 12 MP Batarya 4.700 mAh 4.900 mAh Hızlı Şarj 25W kablolu, 15W kablosuz 45W kablolu, 15W kablosuz Ağırlık 213 gram 190 gram Kalınlık 8,0 mm 7,4 mm Suya / Toza Dayanıklılık IP68 IP68

Galaxy S24 FE, Exynos 2400e işlemci, 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı, 50 MP + 12 MP + 8 MP arka kamera ve 10 MP ön kamera ile geliyor. Galaxy S25 FE tarafında ise Exynos 2400 işlemci, aynı ekran boyutu ve çözünürlük, yine 50 MP + 12 MP + 8 MP arka kamera kurulumu ve 12 MP ön kamera yer alıyor. S24 FE için 213 gram, Galaxy S25 FE ise 190 gram ağırlığında.

Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE'nin Ekran Özellikleri Nasıl?

Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE, 6,7 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. Her iki telefonda da 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı bulunuyor. Yani ekran boyutu, panel teknolojisi, çözünürlük ve akıcılık tarafında büyük bir fark yok.

Bu noktada kullanıcı deneyimi oldukça benzer. Sosyal medyada gezinirken, web sayfası kaydırırken, oyun oynarken veya video izlerken iki model de akıcı ve canlı bir ekran deneyimi sunuyor. Galaxy S24 FE’nin 1.900 nit tepe parlaklığa ulaşabildiği belirtiliyor. Samsung, S25 FE tarafında da inceltilmiş çerçeve ve Vision Booster ile daha parlak, net ve canlı görüntüler sunduğunu vurguluyor.

Sadece ekran için karar verecek kullanıcılar açısından iki model arasında çok keskin bir ayrım yok. Burada Galaxy S25 FE’nin avantajı ekranın kendisinden çok daha ince çerçeveler ve daha hafif gövdeyle birleşen kullanım hissinde ortaya çıkıyor.

Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE'nin İşlemci Farkı Ne?

Galaxy S24 FE, Exynos 2400e işlemcisinden güç alıyor. Galaxy S25 FE ise Exynos 2400 işlemci ile geliyor. İki işlemci de on çekirdekli yapıya sahip ancak S25 FE’deki Exynos 2400, S24 FE’deki Exynos 2400e’ye göre biraz daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Samsung’un teknik özelliklerinde Galaxy S24 FE için CPU hızı 3.1GHz, 2.9GHz, 2.6GHz ve 1.95GHz olarak listelenirken Galaxy S25 FE’de bu değerler 3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz ve 1.95GHz şeklinde yer alıyor.

Günlük kullanımda bu farkı her zaman net şekilde anlamayabilirsiniz. WhatsApp, Instagram, YouTube, Chrome, kamera ve banka uygulamaları gibi standart kullanım senaryolarında iki telefon da yeterince hızlı çalışacaktır. Ancak uzun süreli oyun, çoklu görev, fotoğraf düzenleme ve yapay zeka özellikleri devreye girdiğinde Galaxy S25 FE’nin daha yeni işlemcisi küçük bir avantaj sağlayabilir.

Samsung ayrıca Galaxy S25 FE’de daha büyük vapor chamber kullanıldığını ve donanım tabanlı ray tracing desteğiyle oyun performansına odaklandığını belirtiyor. Bu da özellikle telefonu oyun için kullanacak kişiler açısından önemli.

Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Kamera tarafında iki telefon arasındaki tablo ilk bakışta oldukça benzer. Galaxy S24 FE de Galaxy S25 FE de 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 8 MP telefoto kamera ile geliyor. İki modelde de 3x optik zoom, 30x’e kadar dijital zoom, optik görüntü sabitleme ve 8K video kaydı desteği bulunuyor.

Arka kamerada büyük bir donanım değişikliği olmadığı için gündelik çekimlerde iki model birbirine yakın sonuçlar verecektir. Gün ışığında manzara, portre, yakın çekim ve sosyal medya için fotoğraf üretme konusunda Galaxy S24 FE hala güçlü bir telefon. Galaxy S25 FE ise ProVisual Engine ve yazılım tarafındaki geliştirmelerle fotoğraf ve video işleme tarafında daha yeni bir deneyim sunuyor.

Ön kamerada ise daha net bir fark var. Galaxy S24 FE’de 10 MP ön kamera bulunurken Galaxy S25 FE’de 12 MP ön kamera yer alıyor. Samsung, S25 FE’nin ön kamerasının S24 FE’ye göre yüzde 20 daha yüksek çözünürlük sunduğunu belirtiyor. Bu fark özellikle selfie çeken, görüntülü görüşme yapan ve sosyal medya için sık sık ön kamerayı kullanan kişiler için önemli olabilir.

Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE'nin Batarya Farkı Nedir?

Galaxy S24 FE, 4.700 mAh batarya ile geliyor. Galaxy S25 FE tarafında ise 4.900 mAh batarya bulunuyor. Aradaki 200 mAh fark tek başına devasa görünmeyebilir ama daha yeni işlemci, daha hafif gövde ve yazılım optimizasyonu ile birleştiğinde Galaxy S25 FE’nin pil tarafında daha rahat bir kullanım sunması beklenir. Samsung, S25 FE’nin tüm gün süren performans için 4.900 mAh pile sahip olduğunu belirtiyor.

Asıl fark şarj hızında ortaya çıkıyor. Galaxy S24 FE’de 25W hızlı şarj desteği bulunurken Galaxy S25 FE’de 45W kablolu hızlı şarj desteği var. Kablosuz şarj tarafında ise iki model de 15W desteğe sahip.

Telefonu gece şarja takıp sabah alan kullanıcılar için bu fark çok kritik olmayabilir. Ancak gün içinde kısa sürede bataryayı doldurmak isteyenler için 45W şarj desteği ciddi bir konfor sağlar. Özellikle yoğun iş temposunda ya da dışarı çıkmadan önce kısa sürede şarj almak isteyen kullanıcılar S25 FE tarafındaki farkı daha fazla hisseder.

Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE'nin RAM ve Depolama Seçenekleri Neler?

Galaxy S24 FE, Türkiye’de 8 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle bulunabiliyor. Galaxy S25 FE ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle öne çıkıyor. Samsung’un Galaxy S24 FE satın alma sayfasında 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri listeleniyor.

RAM tarafında iki telefon arasında fark yok. Bu nedenle uygulamalar arasında geçiş, aynı anda birkaç uygulama kullanma ve günlük çoklu görev deneyimi benzer olacaktır. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği artık daha mantıklı duruyor. Çünkü uygulama boyutları, kamera dosyaları ve video içerikleri her geçen yıl daha fazla yer kaplıyor.

128 GB Galaxy S24 FE daha uygun fiyatlı bulunursa cazip olabilir ama uzun süreli kullanım düşünenler için 256 GB model daha güvenli bir seçenek olur. Galaxy S25 FE’nin doğrudan 256 GB ile gelmesi bu açıdan daha kullanıcı dostu görünüyor.

Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE'nin Tasarım Farkı Nedir?

İki telefon ilk bakışta birbirine oldukça benziyor. Samsung’un son yıllarda kullandığı sade arka yüz tasarımı, dikey sıralanan kamera halkaları ve düz ekran yapısı iki modelde de devam ediyor. Bu yüzden sadece tasarıma bakarak iki model arasında büyük bir nesil farkı varmış gibi düşünmek doğru olmaz.

Asıl fark telefonu elde tuttuğunuzda ortaya çıkıyor. Galaxy S24 FE, 213 gram ağırlığa ve 8,0 mm kalınlığa sahip. Galaxy S25 FE ise 190 gram ağırlık ve 7,4 mm kalınlıkla geliyor. Samsung da S25 FE’nin S24 FE’ye göre daha ince, daha hafif ve daha yüksek ekran-gövde oranına sahip olduğunu belirtiyor.

Bu fark kâğıt üzerinde küçük görünebilir ama uzun süre telefonda video izleyen, oyun oynayan ya da telefonu tek elle kullanan kişiler için 23 gramlık hafifleme hissedilir. Galaxy S24 FE hala şık ve sağlam bir telefon ama Galaxy S25 FE elde daha modern ve daha rahat bir kullanım sunuyor.

Galaxy S24 FE ve Galaxy S25 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Fiyatlar satıcıya, kampanyaya ve stok durumuna göre değişiyor. 24 Mayıs 2026 itibarıyla fiyat karşılaştırma sitelerinde Galaxy S24 FE 256 GB modelinin yaklaşık 34.760 TL’den başlayan fiyatlarla listelendiği görülüyor. Galaxy S25 FE 256 GB tarafında ise fiyatlar yaklaşık 34.930 TL bandından başlıyor.

Model Güncel Başlangıç Fiyatı Galaxy S24 FE 8 GB RAM + 256 GB Yaklaşık 34.760 TL Galaxy S25 FE 8 GB RAM + 256 GB Yaklaşık 34.930 TL

Bu tabloya baktığımızda fiyat farkının çok düşük olduğu görülüyor. Elbette farklı satıcılarda tablo değişebilir. Galaxy S24 FE belirgin şekilde daha ucuza bulunursa durum farklılaşır. Ancak iki model arasında yalnızca birkaç yüz TL veya küçük bir fark varsa Galaxy S25 FE’nin daha yeni model olması, daha hafif gövdesi, 12 MP ön kamerası, 4.900 mAh bataryası ve 45W şarj desteği daha anlamlı hale geliyor.

Galaxy S24 FE mi Galaxy S25 FE mi Satın Alınmalı?

Bu sorunun cevabı büyük ölçüde fiyat farkına bağlı. İki telefonun ekranı, arka kamera sistemi, RAM miktarı ve genel Galaxy deneyimi birbirine oldukça yakın. Galaxy S24 FE, hala güçlü işlemcisi, 120Hz AMOLED ekranı, üçlü kamera sistemi, IP68 dayanıklılığı ve Galaxy AI özellikleriyle uzun süre kullanılabilecek bir telefon.

Galaxy S25 FE ise büyük bir sıçramadan çok daha rafine bir güncelleme gibi duruyor. Daha ince ve hafif gövde, Exynos 2400 işlemci, 12 MP ön kamera, 4.900 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği onu daha güncel bir seçenek haline getiriyor. Bu farklar tek tek bakıldığında küçük görünebilir ama telefonu birkaç yıl kullanmayı planlayan kişiler için toplamda daha iyi bir deneyim sunabilir.

Aradaki fiyat farkı çok azsa Galaxy S25 FE’ye yönelmek daha mantıklı olur. Çünkü aynı paraya yakın bir seviyede daha yeni, daha hafif ve batarya tarafında daha avantajlı bir model almış olursunuz. Ancak Galaxy S24 FE’yi ciddi bir indirimle bulursanız, sunduğu özellikler hala oldukça güçlü olduğu için fiyat/performans açısından cazip kalmaya devam eder.

Editörün Yorumu

Ben bu iki telefon arasında karar verirken önce fiyat farkına bakardım. Eğer Galaxy S25 FE ile Galaxy S24 FE arasında çok küçük bir fiyat farkı varsa yeni modeli tercih etmek daha mantıklı görünüyor. Çünkü S25 FE, tasarım konforu, ön kamera, batarya ve şarj hızı tarafında küçük ama günlük kullanımda değerli iyileştirmeler sunuyor.

Ancak Galaxy S24 FE’yi birkaç bin TL daha ucuza bulursanız tablo değişir. Çünkü ekran, arka kamera, RAM ve genel performans tarafında iki model arasında uçurum yok. Bu yüzden S24 FE hala güçlü bir alternatif. Burada asıl mesele “en yeni modeli alayım” demek değil, ödediğiniz farkın size hangi kullanım avantajlarını getirdiğini görmek.

Kısacası Galaxy S25 FE daha güncel ve daha konforlu bir telefon. Galaxy S24 FE ise doğru kampanyayla alındığında hala mantıklı bir seçenek. Fiyatlar birbirine yaklaştığında S25 FE daha akla yatkın hale geliyor, fiyat makası açıldığında ise S24 FE güçlü tarafını koruyor.