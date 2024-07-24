İlk iki filmi ile gönlümüzde taht kuran en sıra dışı Marvel karakteri olan Deadpool, üçüncü filmi ile bizlere yine unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Peki Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak? Gelin sizler için bu soruyu yanıtlayalım.

Deadpool & Wolverine Ne Zaman Vizyona Girecek?

Deadpool & Wolverine, 24 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye’de vizyona girecek. Epey büyük bir film olduğu için Deadpool & Wolverine’i hemen hemen her sinema salonunda izleyebilirsiniz. Bir önceki filminden 6 yıl sonra gelen Deadpool & Wolverine, 3. Deadpool filmi olarak anılıyor. Deadpool 3 diye anılmamasının sebebi ise hiç şüphesiz bu filmde Wolverine’in bulunuyor olmasıdır.

Deadpool & Wolverine Konusu

Bu film Marvel hayranlarının uzun zamandır beklediği bir buluşmayı gerçekleştiriyor. Deadpool ve Wolverine'in yolları bu yapımda kesişiyor. Wolverine kendi yaralarını sarmaya çalışırken Deadpool ile karşılaşıyor. Bu beklenmedik karşılaşma sonucunda iki anti-kahraman olan Deadpool ve Wolverine ortak bir düşmana karşı güçlerini birleştirmek durumunda kalıyor.

Hikaye boyunca Deadpool ve Wolverine arasındaki düşünsel ve mizahi çatışmalar ön planda olacak. İzleyicileri bol kahkahalı ve eğlenceli bir yapım bekliyor diyebiliriz. Hugh Jackman'ın Wolverine rolüne geri dönüşü ve Ryan Reynolds'ın Deadpool olarak devam etmesi filmin en çok konuşulan yönlerinden biri.

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) ana zaman çizgisine (muhtemelen) bağlanacak olan film, çoklu evren ve zaman yolculuğu temalarını işleyerek gibi gözüküyor. MCU'nun geniş evrenini daha da genişletecek diyebiliriz. Bu bağlamda, Loki dizisinden tanıdığımız TVA (Time Variance Authority) karakterlerinin de filmde yer alması bekleniyor.

Deadpool serisinin karakteristik özelliklerinden biri olan yetişkin içeriği, bu filmde de devam ediyor. R-rated (yetişkin) olarak onaylanan filmin, önceki filmler kadar sert şiddet sahneleri içereceği doğrulandı. Hugh Jackman'ın, bu filmde daha önce hiç yapmadığı şeyleri yapacağını belirtmesi, hayranların merakını daha da artırıyor.

Logan filminin (2017) olaylarından önce geçecek olan Deadpool 3 aynı zamanda Deadpool'un MCU'ya entegrasyonunu konu alacak gibi gözüküyor. Bu durum hem karakterin geçmişine ışık tutarken hem de gelecekteki MCU hikayelerine nasıl dahil olacağını bizlere gösterecek. Deadpool & Wolverine hem serinin hayranlarını memnun edecek hem de Marvel Sinematik Evreni'ne yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak sorusuna yanıt olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin en sevdiğiniz Marvel karakteri hangisi? Deadpool & Wolverine filmini sinemada izlemeyi düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.