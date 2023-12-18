Decathlon Riverside 520 E Elektrikli Bisikleti Özellikleri ve Fiyatı

Outdoor aktiviteler için farklı kategorilerde ürün seçenekleri sunan Decathlon yeni elektrikli bisiklet modeli ile gündeme damgasını vuruyor.

Riverside 520 E modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan markanın bu tasarımı hem amatör hem de profesyonel bisikletçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Bu yazımızda Decathlon’un yeni elektrikli bisiklet modelinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihini kaleme alıyoruz. İşte, detaylar!

Decathlon Riverside 520 E Özellikleri

250 W gücünde arkadan itişli bir motora sahip.

Batarya kapasitesi 500 Wh.

8 vitesli bir dağ bisikleti.

Tek şarj ve pedal desteği ile menzili 100 km olarak belirtiliyor.

Max. 42 Nm tork ve 25 km/saat hıza erişebiliyor.

Gövde bölümünde bir adet tork sensörü mevcut.

Entegre tork sensörü daha kolay ve akıcı pedal çevirme imkânı sunuyor.

Bir adet yüksek kontrastlı, okuması kolay ve geniş bir LCD ekran yer alıyor. Bu ekranda kalan pil ömrünü ve sürüş bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Gidon bölümünde ekran ile birlikte telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir adet USB portu mevcut.

Tektro hidrolik rotor sayesinde arttırılmış fren hassasiyetine sahip.

Güç aktarma sistemi olarak Microshift H081 kullanılıyor.

Suntour Nex SF19 süspansiyonunda max. Hareket kabiliyeti 63 mm olarak belirtiliyor.

İnce görünümlü lastikleri kırsalda, arazide ve şehir içinde kullanıma uygun.

S – M – L olacak şekilde 3 farklı boyut seçeneği mevcut.

Önerilen max. Sürücü yüksekliği 1,89 m.

Decathlon Riverside 520 E Fiyatı

Henüz Türkiye’de satışı olmayan elektrikli dap bisikletinin yurtdışı fiyatı 1.399 euro olarak belirtiliyor. Yaklaşık 1.524 dolar olduğunu söyleyebiliriz.

Avrupa’da Decathlon’un kendi websitesinden satın alınabiliyor. Bu tutar yaklaşık 44.200 TL’ye denk geliyor. Tabi ki vergi ve diğer ek kalemler hariç.

Türkiye’de ise Riverside 520 modeli markanın kendi sitesinde satışta. Güncel fiyatı 43.500 TL. Yurtdışında ise bu modelin 800 – 1000 euro bandında değişiyor. Bu perspektiften baktığımızda ürünün ülkemizdeki satış fiyatının 60.000 TL civarında olabileceğini tahmin ediyoruz.

Decathlon Riverside 520 E Çıkış Tarihi

Avrupa ülkelerinde aktif satışta olan ürün 2023 yılının bahar aylarında piyasaya sürüldü. Diğer ülkelerde satışa çıkması ise zaman alıyor. Başta İngiltere olmak üzere sırasıyla birçok ülkede satılması planlanıyor.

Türkiye’de ürünün hangi tarihte kullanıcıları ile buluşacağına dair net bir bilgi yok. Yakın bir gelecekte Decathlon’un kendi sitesinde bu ürüne stok açılması bekleniyor.