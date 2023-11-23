Deezer'ın Yeni Özelliği: Deezer Shaker Nedir? Nasıl Kullanılır?

Çevrimiçi müzik dinlemek amacıyla kullanılan popüler platformlardan birisi Deezer’e yeni bir özellik geldi. ‘Deezer Shaker’ adı verilen bu özellik sayesinde ‘müzik dinlemenin keyfi’ başka bir boyuta taşınıyor.

Özellikle sevdiklerinizle beraber yapacağınız aktivitelerde artık herkesin zevkine uygun bir çalma listesi oluşturmak son derece kolay hale gelecek.

Bu özellik sayesinde topluluğun müzik tarzına uygun bir çalma listesi hazırlamak için saatlerinizi harcamanıza gerek kalmayacak. Nasıl mı? Gelin, hayatınızı kolaylaştıracak ve müzik deneyimlerinizi taçlandıracak bu özelliğe yakından bakalım!

Deezer Shaker Nedir?

Uygulamanın yeni duyurulan bu özelliği seyahatlerden kutlamalara, aile ve arkadaş tatillerinden büyük çaplı organizasyonlara varıncaya kadar birçok toplu aktivitede çalma listesi hazırlamanızı kolaylaştırıyor.

Farklı kişilerin müzik dinleme geçmişlerini baz alarak ortaklaşa bir çalma listesi oluşturan Shaker özelliği, sizin ve sevdiklerinizin müzik zevkini mix’liyor.

Bu özellik sayesinde sadece arkadaşlarınızla ortak bir çalma listesi oluşturmuş da olmuyorsunuz. Aynı zamanda onların dinlediği en iyi şarkıları keşfetme ve müzik zevkinizin yüzde kaç oranında uyuştuğunu da tespit edebiliyorsunuz.

Birlikte aktivite yapacağınız arkadaşlarınızla ortak bir playlist üstünde çalışarak karşılıklı olarak yeni şarkı eklemeleri yapabiliyorsunuz. Böylece düzenleyeceğiniz toplu etkinliklerde herkesin seveceği bir müzik listesine sahip olmanız son derece kolay hale geliyor.

Deezer Shaker Nasıl Kullanılır?

Masaüstü bilgisayarlarda ve tablet / telefon gibi mobil cihazlarda kullanılabilen Deezer’da hem müzik hem de podcast dinlemenin keyfini sürebilirsiniz.

Yalnız başınıza yapacağınız bu aktivitelere ek olarak sevdiklerinizle de bu uygulama üzerinden çevrimiçi müzik dinleme imkânınız var.

Üstelik bu eylemi çok daha eğlenceli ve verimli hale getiren Deezer Shaker özelliğini kullanmayı öğrendiyseniz, sizin için hayat çok daha kolay!

Uygulamanın yeni özelliğini nasıl kullanacağınızı da adım adım anlatıyoruz:

Mobilden veya masaüstü cihazınızdan uygulamaya giriş yapın.

Dilerseniz websitesinden de erişim sağlayabilirsiniz.

‘Deezer Shaker özelliğini dene’ butonu karşınıza çıkacak.

Bu butona tıkladığınızda yeni bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz.

Tekrar ekrana gelen ‘Shaker özelliğini dene’ butonuna basarak ilerleyebilirsiniz.

Bu aşamada henüz kullanıcı girişi yapmadıysanız üyelik bilgilerinizi girip giriş yapmanız gerekiyor.

Deezer’da oluşturulmuş bir Shaker profiline davet edildiğinizde dilerseniz Spotify hesabınızı da kullanabilirsiniz. Bunun için hızlı bir şekilde uygulamada profil oluşturup Spotify’a bağlamanız yeterli.

Yeni bir shaker grubu oluşturmak için ise shaker.deezer.com’a gidip profil oluşturun.

Karşınıza çıkan ekranda ‘create a group’ seçeneğine basın.

Oluşturduğunuz bu grup için yeni bir isim seçin.

‘Invite friends’ dedikten sonra size sunulan bağlantıyı arkadaşlarınızla paylaşın.

Uygulama üzerinden grup oluşturmak istiyorsanız:

Keşfet menüsüne girin.

Üstteki seçenekler arasından ‘shaker’a tıklayın.

‘Grup oluştur’ dedikten sonra bu grup için bir isim seçin.

Tıpkı tarayıcıda olduğu gibi ‘invite friends’ diyerek arkadaşlarınızı bu gruba davet etmeye başlayın.

Shaker grubunda bulunan özellikleri kullanmaya gelecek olursak;