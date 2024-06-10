Battlefield Rakibi Ücretsiz Oyun Delta Force: Hawk Ops Sistem Gereksinimleri
Delta Force: Hawk Ops sistem gereksinimleri neler? Battlefield rakibi yeni Delta Force oyunu kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor? İşte detaylar!
Delta Force: Hawk Ops sistem gereksinimleri, oynaması ücretsiz olarak sunulacak oyunda sorunsuz oyun deneyimi elde edilmesi için en az hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Bu nedenle gereksinim, oyun deneyimini önemli ölçüde etkiler.
Bu rehberde Delta Force: Hawk Ops'u PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. İşte helikopter, arazi aracı ve ATV dahil olmak üzere çeşitli araçların kullanılabildiği oyuna dair merak edilen detaylar!
Delta Force: Hawk Ops Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380
- DirectX: Sürüm 12
Yayıncılığını TiMi Studio Group'un üstlendiği oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380'e ihtiyaç duyuluyor.
Delta Force: Hawk Ops Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x gerekiyor.
Delta Force: Hawk Ops Kaç GB?
Delta Force: Hawk Ops oyunu en az 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilir ve böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.
Delta Force: Hawk Ops Çıkış Tarihi
Ücretsiz FPS oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Delta Force: Hawk Ops'un 2024'te PlayStation, Xbox, PC (Epic Games Store ve Steam), Android ve iOS platformları için sunulması bekleniyor. Team Jade tarafından geliştirilen oyunun PC alfa testi temmuz ayında Steam üzerinden gerçekleşecek.
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Bodycam sistem gereksinimleri neler? Gerçekçi FPS oyunu Bodycam kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor? Merak edilen soruları cevaplayacağız.
Bu rehberde Delta Force: Hawk Ops kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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