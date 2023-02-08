Deprem Ağı APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 31.20 MB
- Üretici Futura Innovation SRL
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Deprem Ağı uygulaması, sismik dalgalar ulaşmadan önce kullanıcıyı erkenden uyaran tek deprem uyarı sistemidir.
Depremlerde kapsamlı bir şekilde kullanıcıya fayda sağlayan uygulamaların başında gelen Deprem Ağı, dünyanın birçok ülkesinde birçok aktif kullanıcıya sahip. Sismik dalgalar ulaşmadan önce kullanıcısını uyaran uygulama, erken deprem uyarı sistemi ile deprem öncesinde önlem alma ve güvenli alana geçme fırsatı sunuyor.
Deprem Ağı APK İndir
21 sismik ağdan ücretsiz deprem verileri sunan Deprem Ağı, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılıyor. Sisteme kayıtlı verilerin elde edildiiği 21 sismik ağ listesi:
- Türkiye
- Yunanistan
- İtalya
- İspanya
- ABD
- Hırvatistan
- Endonezya
- Çin
- Japonya
- Yeni Zelanda
- Hindistan
- Meksika
- Porto Riko
- Şili
- Ekvador
- Peru
- Dominik Cumhuriyeti
- Arjantin
- Venezuela
- Nikaragua
- Kosta Rika
- Kolombiya
Sadece Earthquake Network araştırma projesinden destek alarak çalışan Deprem Ağı APK, Pro sürümü ile de fazlasıyla tercih ediliyor. Pro sürümü satın alarak uygulamadan daha hızlı ve güvenilir hizmetler alınabiliyor. Aynı zamanda sürekli gelişmesine de destek verilmiş oluyor.
Ulusal ve uluslararası sismik ağlar tarafından tespit edilen depremlerle ilgili verileri, sismik şebekeye bağlı olarak sunuyor. Birkaç dakika ile birkaç saat arasında değişen gecikmelerle yayınlandığını da belirtmeden geçmeyelim.
Earthquake Network, gerçek zamanlı olarak depremleri algılayan ve kullanıcıları akıllı telefon tabanlı bir erken deprem uyarı sistemi geliştiren araştırma projesidir. Her cihazda bulunan ivmeölçer sayesinde depremleri tespit ediyor. Tespit edilen depremler uygulama üzerinden direkt kullanıcılara uyaru veriyor.
Earthquake Network araştırma projesi, depremleri gerçek zamanlı olarak algılayabilen ve toplumu uyarabilen akıllı telefon tabanlı bir erken deprem uyarısı sistemi geliştirmektedir. Akıllı telefonlar, her cihazda bulunan ivmeölçer sayesinde depremleri tespit edebilir. Bir deprem tespit edildiğinde, uygulamanın yüklü olduğu kullanıcılar derhal uyarılır. Deprem dalgaları belirli bir hızda (5 ila 10 km/s) hareket ettiğinden, depremin zarar verici dalgalarının henüz ulaşmadığı kişiler uyarılabilir.
Deprem Ağı Özellikleri
- Saniyeler öncesinde deprem uyarısı veriyor.
- Akıllı telefon ağlarını kullanarak, gerçek zamanlı deprem tespiti yapıyor.
- Hissedilen depremlere dair kullanıcı raporlarına erişme imkanı bulunuyor.
- 21 sismik ağdan ücretsiz deprem verileri yer alıyor.
- 5 - 10 km/s hızda hareket eden dalgaları tespit edip, dalgaların henüz ulaşmadığı kişilere uyarı veriyor.