Deprem Ağı uygulaması, sismik dalgalar ulaşmadan önce kullanıcıyı erkenden uyaran tek deprem uyarı sistemidir.

Hasan Okçu - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Depremlerde kapsamlı bir şekilde kullanıcıya fayda sağlayan uygulamaların başında gelen Deprem Ağı, dünyanın birçok ülkesinde birçok aktif kullanıcıya sahip. Sismik dalgalar ulaşmadan önce kullanıcısını uyaran uygulama, erken deprem uyarı sistemi ile deprem öncesinde önlem alma ve güvenli alana geçme fırsatı sunuyor.

Deprem Ağı APK İndir

21 sismik ağdan ücretsiz deprem verileri sunan Deprem Ağı, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılıyor. Sisteme kayıtlı verilerin elde edildiiği 21 sismik ağ listesi:

Türkiye

Yunanistan

İtalya

İspanya

ABD

Hırvatistan

Endonezya

Çin

Japonya

Yeni Zelanda

Hindistan

Meksika

Porto Riko

Şili

Ekvador

Peru

Dominik Cumhuriyeti

Arjantin

Venezuela

Nikaragua

Kosta Rika

Kolombiya

Sadece Earthquake Network araştırma projesinden destek alarak çalışan Deprem Ağı APK, Pro sürümü ile de fazlasıyla tercih ediliyor. Pro sürümü satın alarak uygulamadan daha hızlı ve güvenilir hizmetler alınabiliyor. Aynı zamanda sürekli gelişmesine de destek verilmiş oluyor.

Ulusal ve uluslararası sismik ağlar tarafından tespit edilen depremlerle ilgili verileri, sismik şebekeye bağlı olarak sunuyor. Birkaç dakika ile birkaç saat arasında değişen gecikmelerle yayınlandığını da belirtmeden geçmeyelim.

Earthquake Network, gerçek zamanlı olarak depremleri algılayan ve kullanıcıları akıllı telefon tabanlı bir erken deprem uyarı sistemi geliştiren araştırma projesidir. Her cihazda bulunan ivmeölçer sayesinde depremleri tespit ediyor. Tespit edilen depremler uygulama üzerinden direkt kullanıcılara uyaru veriyor.

Earthquake Network araştırma projesi, depremleri gerçek zamanlı olarak algılayabilen ve toplumu uyarabilen akıllı telefon tabanlı bir erken deprem uyarısı sistemi geliştirmektedir. Akıllı telefonlar, her cihazda bulunan ivmeölçer sayesinde depremleri tespit edebilir. Bir deprem tespit edildiğinde, uygulamanın yüklü olduğu kullanıcılar derhal uyarılır. Deprem dalgaları belirli bir hızda (5 ila 10 km/s) hareket ettiğinden, depremin zarar verici dalgalarının henüz ulaşmadığı kişiler uyarılabilir.

Deprem Ağı Özellikleri