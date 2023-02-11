Deprem Bölgesindeki Evin Hasar Durumunu Öğrenme

Şubat ayı içerisinde meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından çoğu kişi, doğal afet bölgesindeki evlerinin durumunu merak ediyor. Peki, evin hasar durumunu öğrenme nasıl yapılır? Bu yazıda evlerin hasar durumunun öğrenebilmesine imkân tanıyan hizmetin nasıl kullanılacağını açıkladık.

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Aynı gün içinde saat 13.24'te ise ikinci bir deprem felaketi meydana geldi. İkinci depremin şiddeti ise 7,6 olarak açıklandı.

Söz konusu depremlerde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye dahil olmak pek çok il çok ciddi şekilde etkilendi. Büyük bir yıkıma neden olan depremler binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve on binlerce insanın enkaz altında kalarak yaralanmasına yol açtı.

Meydana gelen depremlerde yıkılmayan evlerin hasar durumu merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hasar Tespit Sorgulama isimli bir hizmet kullanıma sunuldu. Peki, bu hizmeti kullanmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Not: Hasar Tespit Sorgulama hizmetinde tespit sonrası kontrol edilen ve onaylanan kayıtlar gösteriliyor.

Evin Hasar Durumunu Öğrenme Adımları

Hasar Tespit Sorgulama sayfasını ziyaret edin.

Adres bilgilerini girin.

Ara butonuna basın.

Alt kısımdan hasar durumunu öğrenebilirsiniz.

Deprem bölgesindeki evinizin hasar durumunu öğrenebilmeniz mümkün. Bunun için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunulan Hasar Tespit Sorgulama isimli hizmetini kullanabilirsiniz. Hizmette şehir ile ilgili toplamda kaç adet sorgu yapıldığı da yer alıyor.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan hizmeti ziyaret ettikten sonra il, ilçe, mahalle, sokak ve bina no bilgilerini sisteme girin. Adres bilgilerini sisteme girdikten sonra "Ara" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sayfanın alt kısmından bina ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Hasar Tespit Tanımları Neler?

Hasarsız binalar

Az hasarsız binalar

Orta hasarlı binalar

Ağır hasarlı binalar

Acil yıkılacak binalar

Yukarıda hasar tespit tanımları bulunuyor. Bu tanımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Depremden önce meydana gelen hasarların ve kusurların değerlendirilmediği belirtiliyor.

Hasarsız Binalar

Hasar tespit tanımları kapsamında beş farklı kategori bulunuyor. Bu kategorilerden biri de hasarsız binalardır. Depremden ötürü herhangi bir hasar meydana gelmeyen binalar, "hasarsız binalar" olarak tanımlanıyor.

Az Hasarsız Binalar

Deprem sebebiyle binanın sıvalarında, boyasında ve duvarlarında meydana gelen ince çatlaklarla duvardan düşen sıvaların yer aldığı binalar, "az hasarlı binalar" kategorisine giriyor.

Orta Hasarlı Binalar

Depremden ötürü binanın duvarlarındaki yarıklarla taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların oluştuğu binalar, "orta hasarlı binalar" olarak adlandırılıyor.

Ağır Hasarlı Binalar

Depremden dolayı binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının / ayrılmaların olduğu binalar, "ağır hasarlı binalar" olarak nitelendiriliyor.

Acil Yıkılacak Binalar

Depremden sebebiyle binanın taşıyıcı elemanlarının büyük ölçüde kalıcı yer değiştirerek kısmen ya da tamamen yıkıldığı binalar, "acil yıkılacak binalar" kategorisine giriyor.

Bu yazıda evim hasarlı mı sorusunu soran kişiler için bir rehber hazırladık. Rehberimizde ayrıca hasar tespit tanımlarını da açıkladık. Doğal afette hangi uygulamaların kullanılabileceğini merak ediyorsanız doğal afette kullanılabilecek uygulamalar listesine göz atabilirsiniz.