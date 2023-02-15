Depremden Sonra Telefon Hatları Neden Kesilir?

Ülkemizin Güney Doğu Bölgesi'ni etkileyen, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 2 büyük depremden sonra pek çok kişi telefon hatlarının neden kesildiğini merak etti. Böylesine acı bir günde insanlar sevdiklerinin iyi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bölgedeki insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Aradıklarında ise telefonların çekmediğini ve hatların kesildiğini fark ediyorlar. İletişimin bu kadar önemli olduğu bu anda hatlar neden kesiliyor? İşte cevabı.

Hatlar Neden Kesilir?

Deprem felaketinden sonra hatların kesilmesinin 2 temel sebebi vardır. İlki şu şekilde ifade edilebilir:

Örnek vermek gerekirse 1 milyon nüfusa sahip bir bölgede herkesin aynı anda telefonla konuşma ihtimali oldukça düşüktür. Hatta imkansıza yakındır. Bu 1 milyon nüfusa sahip bölgenin ortalama konuşma sıklığı hesaplanır ve ortalamanın biraz üzerinde kapasiteye sahip bir altyapı oluşturulur. Fazladan kapasite fazladan maliyet anlamına gelir ve şirketler böylesine yüksek bir meblağın altına girmek istemezler. Hal böyle olduğundan altyapı bölgenin ortalamasına göre inşa edilir. Deprem gibi olağanüstü durumlarda ise herkes bölgedeki insanlara ulaşmak için arama yaptığında ise hatlar kesilir, şebekeler çalışamaz hale gelir. Bu nedenle afetlerden sonra genellikle hatlar kesilir.

Depremden sonra hatların kesilmesinin bir diğer sebebi de şudur:

Sinyallerin çekmesini sağlayan baz istasyonları genellikle yüksek yapılı binaların tepesine yerleştirilir. Böylece baz istasyonunu kurmak ve yükseltmek için ilave bir masrafa gerek kalmaz. Yüksek binaların üzerine kurulan bu baz istasyonları olası bir depremde tamamen kullanılamaz hale gelir. Yıkılan binalarla beraber enkaza karışan baz istasyonları, kalıcı olarak hatların kesilmesine ve uzun vadeli olarak bölgeye ulaşamamıza sebebiyet verir. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde de benzeri bir durum yaşanmıştır.

Depremden Sonra Telefon Hatları Kesildiğinde Ne Yapmalıyız?

Öncelikle panik yapmamalıyız. Sakinliğimizi koruyup internet üzerinden insanlara ulaşmaya çalışabiliriz. Bu noktada WhatsApp, Discord gibi kolaylıkla sesli iletişim kurabileceğimiz uygulamaları tercih etmeleliyiz. İnternet altyapısı telefon hatlarına göre daha yüksek kapasitede iş yapabileceği için internetin kesilme ihtimali daha düşüktür. Bu nedenle afet bölgesindeysek ya da ilgili alanda bulunan biri ile iletişime geçeceksek internet yolunu tercih etmeliyiz.

Bunlara ek olarak eğer afet bölgesindeki birine ulaşma niyetiniz yoksa ve ilgili alanda değilseniz hatları meşgul etmemek en iyisidir. Böylece limitli kapasiteyle çalışan telefon hatları sadece çok acil ihtiyacı olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Depremden sonra meydana gelen telefon hatlarının kesilmesi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için bilgilendirici olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.