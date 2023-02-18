Deprem konusunda şiddet ve büyüklük kavramlarının genellikle aynı anlama geldiği düşünülür ancak iki kavram birbirinden farklı anlama sahiptir. Peki, depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark nedir?

Meydana gelen bir deprem sonrasında depremin büyüklüğü ve depremin şiddeti kavramlarını duyuyoruz. Peki, bu kavramlar arasında bir fark var mı? Bu yazıda pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Depremin Şiddeti ve Büyüklüğü Arasındaki Fark

Depremin gücü büyüklük ve şiddet olmak üzere iki farklı yöntem ile ölçülür. Pek çok kişi tarafından bu iki ifadenin aynı anlama geldiği düşünülse de aslında farklıdır. Bunu bir örnek ile açıklayalım.

Kahramanmaraş'ta 7,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. 7,7 rakamı, burada deprem esnasında ortaya çıkan enerjinin magnitüdünü yani büyüklüğünü ifade ettiğinden dolayı ikinci ifadeyi kullanmak doğru olacaktır.

Depremin Şiddeti Nedir?

Herhangi bir derinlikte meydana gelen depremin, yeryüzünde hissedildiği kısımdaki etkisinin ölçüsüne deprem şiddeti denir. Yani depremin şiddeti, doğal afetin insanlar, yapılar ve doğa üzerindeki etkilerinin ölçüsüdür.

Şiddet, depremin büyüklüğü ile ilgili doğru bilgi vermez. Depremden ötürü meydana gelen hasarı odak derinliği, yapıların dayanıklılığı ve uzaklığı gibi etkenlere bağlı olarak yansıtır. Bir depremin şiddeti, Deprem Şiddet Cetvellerine göre değerlendirilir.

Deprem Şiddet Cetvelleri, depremlerin yüzeyde meydana getireceği etkileri belirler. Bir deprem meydana geldiğinde o depremin şiddetini tespit edebilmek için bölgede olan etkiler gözlemlenir. Daha sonra doğal afetin, Deprem Şiddet Cetvellerinde hangi şiddet derecesine uygun olduğuna bakılır.

Deprem Şiddet Cetvellerinde şiddetler Romen rakamlarıyla gösterilir. Bu duruma örnek verecek olursak depremin yol açtığı etkiler, Deprem Şiddet Cetvellerinde IX şeklinde gösterilen bulguları içeriyorsa depremin IX şiddetinde bir deprem olarak nitelendirilir. IX, Richer Magnitüdüne göre 6,6'ya denk geliyor.

Mercalli Cetveli (MM) ve Medvedev-Sponheur-Karnik (MSK) isimli şiddet cetvelleri XII derecesini kapsar. MM ve MSK'ye göre şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle binalarda hasara yol açmaz.

Depremin Büyüklüğü Nedir?

Deprem büyüklüğü, doğal afet esnasında ortaya çıkan enerjinin ölçüsüdür. Magnitüd yani büyüklük gözlemsel magnitüd değeri ve aletsel magnitüd değeri olmak üzere ikiye ayrılır. Gözlemsel magnitüd değeri, gözlemsel analizin ardından tespit edilen episantr şiddetinden hesaplanır.

Aletsel magnitüd ise standart bir sismograf ile kaydedilen deprem hareketinin maksimum genlik, alet kalibrasyon ve periyot değerlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen hesapların ardından elde edilir. Aletsel magnitüd değeri, yüzey ve hacim dalgalarından hesaplanır.

Yüzey dalgaları göz önünde bulundurularak hesaplanan magnitüd M, hacim dalgaları göz önünde bulundurularak hesaplanan magnitüd ise m olarak gösterilir. Gözlemevleri tarafından paylaşılan depremin magnitüdü yani büyüklüğü, doğal afetin enerjisine dair fikir vermez.

Bu yazıda depremin büyüklüğü ile depremin şiddeti arasındaki farkı açıkladık. Ayrıca sığ depremin tam olarak ne anlama geldiğini merak ediyorsanız sığ deprem nedir sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.