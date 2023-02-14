Dünyanın dört bir yanında yıl içerisinde zaman zaman çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelebiliyor. Peki, kaç şiddetinde deprem evleri yıkar? Bu yazıda binaların yıkılmasına yol açabilecek deprem büyüklüğüne dair merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Yılda milyonlarca kez deprem meydana gelir fakat bunların çoğu hissedilmez. Bunun sebebi ise şiddetlerinin çok düşük olmasıdır. Bazı depremler ise camların kırılmasına, binaların yıkılmasına, tsunamilerin gerçekleşmesine, yangın çıkmasına ve diğer tehlikelere yol açar.

Çok şiddetli depremlerde yüzlerce kilometre uzaklıktaki insanlar bile doğal afeti hissedebilir ve hatta oldukça ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Peki, kaç büyüklüğündeki deprem binaların yıkılmasına yol açabilir?

Kaç Şiddetinde Deprem Evlerin Yıkılmasına Yol Açar?

Binada hasarın meydana gelmesine neden olacak belirli bir büyüklük yoktur. Bu, binanın depremden uzaklığı, ne tür bir zemin üzerinde olduğu, yapının inşaatı dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bununla beraber genellikle depremin büyüklüğü 4'ün üzerine çıkana kadar binada hasar oluşmaz.

Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneğine göre (AHDER) 4 büyüklüğündeki bir depremde eşyalar hareket edebilir ve zayıf binalarda hasar meydana gelebilir. 6 büyüklüğündeki depremlerde ise binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasarlar ile karşılaşılabilir. Binaların duvarı ve bacaları yıkılabilir.

7 büyüklüğünde meydana gelen bir doğal afet, binalarda büyük hasara yol açar. Bunun yanı sıra yollarda ve toprakta çatlakların oluşmasına ve toprak kaymalarına neden olabilir. 8 büyüklüğündeki depremler çok fazla sayıda binanın yıkılmasına yol açabilir ve hatta tsunami olma ihtimalini de yükseltebilir.

Sonuç olarak 7 ve üzerindeki büyüklüklerdeki doğal afet yıkıcı olabilir. Örneğin 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğünde iki adet deprem felaketi meydana geldi.

Depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Adıyaman illeri de önemli ölçüde zarar gördü. Çok sayıda binanın yıkılmasına yol açan doğal afette binlerce insan hayatını kaybetti.

Bu yazıda kaç büyüklüğünde deprem binaları yıkar sorusunu yanıtladık. Ayrıca Japonya'daki binalar nasıl bu kadar sağlam sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.