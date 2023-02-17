Türkiye'de meydana gelen depremler genellikle sığ depremler olarak nitelendirilir. Peki, sığ deprem nedir? Hazırladığımız yazıda sığ depremlerin tam olarak ne anlama geldiği dahil olmak üzere bazı soruları cevapladık.

Sismolojide yani deprem biliminde pek çok terim bulunuyor. Bunlardan biri de sığ depremlerdir. Çok büyük hasarlara yol açabilme potansiyeline sahip olan bu doğal afet nedir, hangi depremler sığ deprem olarak adlandırılır?

Sığ Deprem Nedir? Hasara Yol Açar mı?

Sığ depremleri açıklamak için ilk olarak odak derinliğinin ne anlama geldiğinden bahsetmek gerekiyor. Bir depremde enerjinin ortaya çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığına odak derinliği denir. Depremler odak derinliklerine göre kategorize edilebilir.

Yerin 0-60 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler sığ deprem olarak adlandırılır. Türkiye'de olan depremler genellikle sığ depremler kategorisine giriyor. Söz konusu depremler dar bir alanda hissedilir ve o alanda oldukça büyük bir hasara yol açabilir.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin yerin 8,6 kilometre, Elbistan ilçesinde olan doğal afetin ise yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtiliyor. Dolayısıyla bu depremler 0-60 kilometre aralığında olduğundan ötürü sığ depremler olarak nitelendirilir.

Yerin 60-300 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler orta derinlikte deprem olarak nitelendirilirken yerin 300 kilometre derinliğinde olan depremler ise derin deprem olarak adlandırılır. Derin depremler oldukça geniş alanlarda hissedilir fakat yol açtığı hasar sığ depreme kıyasla daha azdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sığ Deprem Tehlikeli mi?

Sığ depremler yerin 0-60 kilometre derinliğinde meydana gelir ve dar alanda hissedilir. Bu depremler yüzeye yakın olduğundan ötürü o alanda çok büyük bir hasara yol açabilir. Sonuç olarak sığ deprem tehlikelidir.

Depremin Derinliği Arttıkça Ne Olur?

Depremin derinliği arttıkça sarsıntı daha geniş bir alanda hissedilir ancak daha az hasara yol açar. Örneğin 300 kilometre derinliğinde olan derin depremlerin sığ deprem ve orta derinlikteki doğal afetlere kıyasla etkilediği alan daha genişken hasarı daha azdır.

Orta Derinlikteki Deprem Nedir?

Yerin 60-300 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlere orta derinlikteki depremler denir. Orta derinlikteki depremler, sığ depremlere göre daha geniş bir alanda hissedilir.

Bu yazıda sığ depremlerin tam olarak ne anlama geldiği dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Prefabrik yapılar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız prefabrik ev nedir, satın alınır mı sorularını cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.