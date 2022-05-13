NFC Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

Her dört akıllı telefon kullanıcısından üçünün görür görmez merak ettiği NFC nedir, NFC ile ödeme nasıl yapılır? Çoğu akıllı telefon artık NFC olarak adlandırılan kablosuz iletişim standardı ile geliyor. Bu nedenle akıllı telefon sahiplerinin de oldukça ilgisini çekiyor.

Bu makalede NFC'nin tam olarak ne kullandığı, nasıl açıldığını, ne işe yaradığını, nasıl kullanılacağını, hangi alanlarda kullanıldığını ve NFC kullanılarak nasıl ödeme yapılacağını sizlerle paylaştık. Bu yazının sonunda yukarıdaki soruların cevabını öğreneceksiniz.

NFC Nedir?

NFC bir kablosuz iletişim standardı. 2002'li yılların sonuna doğru geliştirilmiş, 2003'ün sonunda ise bir standart olarak kabul edilmiştir. Wi-Fi ve Bluetooth'tan farklı olarak çok kısa bir mesafeyi (birkaç santimetre) destekler.

Bluetooth, veri aktarımı için çok uzun süredir kullanılıyor. Birçok kullanıcı Wi-Fi dışında veri aktarımına ihtiyaç duyduğunda NFC'yi değil Bluetooth'u tercih ediyor. Bu açıdan NFC'nin gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz ama NFC'nin Bluetooth'a göre bazı önemli avantajları da yok değil.

Her şeyden önce NFC çok az kaynak kullanıyor. Güç tasarrufu bakımından her ne kadar önde olsa da iletim mesafesi Bluetooth'a göre çok kısa. NFC'de santimetre söz konusuyken Bluetooth'ta metre söz konusu oluyor. Ayrıca Bluetooth kullanıldığında çok daha hızlı veri aktarılabiliyor.

NFC'nin bir diğer önemli avantajı da bağlantı kurma açısından çok hızlı olması. Bununla birlikte NFC destekli POS cihazlarının temassız ödeme seçeneği sayesinde insanlar artık mobil cihazlarını kullanarak ödemelerini kolaylıkla yapabiliyor. Sadece bu bile NFC'nin uzun yıllar boyunca hayatımızda yer alacağının bir göstergesi.

NFC yeni bir teknoloji değil ancak zaman içerisinde diğer tüm teknolojiler gibi oldukça gelişti. Zannedilenin aksine sadece akıllı telefonlarda kullanılmıyor. Tabletlerde, akıllı saatlerde ve hatta bazı oyun konsollarında dahi NFC'nin kullanıldığı görülebiliyor.

NFC Güvenli mi?

NFC diğer çözümlere kıyasla daha güvenli ama bu onu tamamen kusursuz yapmıyor. NFC'yi kullanmanın en iyi yanı, veri aktarımının sadece birkaç santimetrelik mesafeden yapılabilmesi. Eğer verilerinizi ele geçirmek isteyen kişi çok yanınızda değilse bu hedefine ulaşmakta başarılı olamıyor.

Google Pay ve Apple Pay'in kullanıcıları korumak için güvenlik tarafında attığı önemli adımları da göz ardı etmemek gerekiyor.

NFC Ne İşe Yarar?

Bir cihazdaki verileri diğer cihaza aktarabilir.

Temassız ödemelerde kullanılabilir.

Toplu taşımalarda kart yerine tercih edilebilir.

Turnikelerden geçişi kolaylaştırır.

NFC'nin şüphesiz ki en önemli avantajı, bir cihazda yer alan verileri diğer bir cihaza kolaylıkla aktarabilmesi. Bir cihazda sahip olduğunuz verileri NFC özelliğine sahip başka bir cihaza kolaylıkla aktarabilirsiniz.

Bu kablosuz iletişim standardının başka bir artısı da ödeme yapmayı inanılmaz kolaylaştırması. Bugün çoğu kullanıcı sadece akıllı telefonunu kullanarak karta dahi ihtiyaç duymadan ödemesini yapabiliyor. Böylece kart evde kalmış olsa bile bu bir sorun oluşturmuyor.

Bu teknoloji özellikle market kasalarında size büyük bir fayda sağlıyor. Kasada ödeme yapacağınız sırada cüzdanınızdaki sayısız kart arasında kaybolanlardansanız NFC'nin bu gibi sorunları da ortadan kaldırdığı belirtmek gerekiyor.

NFC ayrıca toplu taşımalarda okutulan kartlardan da sizi kurtarabiliyor. Örneğin Kentkart'ın mobil uygulaması, NFC ya da QR kod ile ödeme yapma yolu sunuyor.

NFC ne işe yarar sorusuna verilebilecek başka bir cevap da turnikelerden geçişi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Bu avantaj özellikle turnikelerden ayrı ayrı kartlarla geçmesi gerekenler için hayat kurtarıcı olabiliyor.

NFC Nasıl Açılır?

Ayarlara girin.

"Cihaz bağlantısı" seçeneğine basın.

"NFC" seçeneğinin üzerine dokunun.

NFC seçeneğini etkinleştirin.

Yukarıdaki adımlar, Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıların takip etmesi gereken adımlardan oluşuyor. Bu adımların haricinde ekranı aşağı kaydırarak ulaşabileceğiniz hızlı ayarlar panelinden de NFC özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

iPhone NFC Açma Nasıl Yapılır?

Eğer bir Android kullanıcısı değilseniz, iPhone kullanıyorsanız muhtemelen hangi adımların izleneceğini merak ediyorsunuz.

İyi haber şu ki iPhone NFC açma işlemi için belirli adımları izlemenize gerek yoktur. NFC desteğine sahip iPhone modellerinde NFC sürekli olarak açıktır. Başka iyi haber de söz konusu özelliğin çok fazla kaynak kullanmaması. Öyle ki açık olup olmadığı bile anlaşılmıyor.

iPhone NFC Kapatma Nasıl Yapılır?

iPhone'da NFC her zaman açık kalır. Çok az güç kullandığı için onu kapatmak da gerekmiyor.

NFC Nasıl Kullanılır?

NFC temelde bir kablosuz iletişim standardı. Bu, onun veri aktarımı için başvurulabilecek yöntemlerden biri hâline getiriyor. Asına bakılacak olursa NFC ile yapılabileceklerin neredeyse sınırı yok. Temassız ödeme yapabilirsiniz, başkasının cihazındaki fotoğraf ya da videoyu alabilirsiniz, NFC etiketleri kullanarak bazı işlemleri pratik şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bu noktada biraz NFC etiketlerine değinmek gerekiyor. NFC etiketleri, biçimlendirilebilir etiketler olarak tanımlanabilir. NFC Tools kullanılarak NFC etiketinin okuyucu tarafından okutulması hâlinde ne olacağı ayarlanabilir.

NFC özelliğine sahip bir akıllı telefon da NFC olarak kullanılabilir. Bir NFC okuyucu, bir seferde yalnızca bir etiketi okur. Bu da çakışma gibi sorunları ortadan kaldırır.

Peki, genel olarak bakacak olursak NFC ile neler yapılabilir? Yüksek verim alınacak şekilde NFC nasıl kullanılır? Gelin, öğrenelim.

1. NFC ile Bir Cihazdan Fotoğraf, Video vb. Alma

İki cihazda da NFC'yi etkinleştirin.

Cihazınızın arkasını fotoğraf, video vb. ögeleri almak istediğiniz cihazın arkasına dokundurun.

Cihazların eşleşmesini bekleyin.

Cihazlar eşleştiğinde ilgili ögeleri diğer cihaza göndermeyi onaylayın.

2. NFC ile Otomatik Web Sitesine Girme

NFC Tools'u indirip açın.

"Write" butonuna basın.

"Add a record" seçeneğine dokunun.

"Custom URL/URI" seçeneğine basın.

Etiket okutulduğunda yönlendirilecek siteyi girin.

"Ok" seçeneğine dokunun.

"Write" butonuna basın.

NFC taramaya hazır olduğunda telefonu NFC etiketine yaklaştırın.

3. NFC Kişi Paylaşma Nasıl Yapılır?

Her iki cihazda da NFC'yi etkinleştirin.

Paylaşmak istediğiniz kişiyi açın.

Kişiyi paylaşacağınız telefonun arkasını diğer telefonun arkasına getirin.

Görüntülenen kişiyi paylaşmayı seçin.

4. NFC Alarm Kurma Nasıl Yapılır?

NFC Alarm Ultra'yı indirin.

NFC etiketini uygulamaya tanıtın.

Uyanmanız gereken saate alarmı kurun.

Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra alarm o saatte çalacak. Eğer etiketi okutmazsanız alarm devam edecek. Etiketi ne kadar uzağa koyarsanız yataktan ayrılma süreniz de o kadar kısa olur.

NFC ile Ödeme Nasıl Yapılır?

Ayarlara girin.

"Cihaz Bağlantısı > NFC" yolunu izleyerek NFC'yi etkinleştirin.

Mobil bankacılık uygulamasına girin.

Mobil temassız ödeme özelliğini etkin hâle getirin.

Varsayılan temassız ödeme seçeneğini değiştirmeyi onaylayın.

"Ayarlar > Cihaz Bağlantısı > NFC" yolunu takip edin.

Temassız ödemelere girin.

Kullanılan banka seçili değilse bu bölümden ilgili bankayı seçin.

Temassız ödeme yapacağınız zaman NFC'yi etkinleştirin.

Telefonunuzu POS cihazınıza yaklaştırın.

NFC ile ödeme yapmak için ilk olarak NFC'yi etkin hâle getirmeniz gerekiyor. Bunun için başvurabileceğiniz iki yol var. İlki, "Ayarlar > Cihaz Bağlantısı > NFC" yolunu takip etmektir. İkincisi ise ekranı aşağı kaydırıp hızlı ayarlar panelinden NFC özelliğini etkinleştirmek.

NFC'yi etkinleştirdikten sonra mobil bankacılık uygulamasına girin. Buradaki adımlar hangi uygulamayı kullandığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle o bankacılık uygulaması için bir arada toplanan adımları takip edebilirsiniz. İlgili adımları takip ederek mobil temassız ödeme özelliğini etkin hâle getirin.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra varsayılan temassız ödeme seçeneğinin değiştirilmesini isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Buna onay vererek mobil temassız ödeme seçeneği olarak ilgili hizmeti varsayılan hizmet olarak seçebilirsiniz.

Bu adımdan sonra "Ayarlar > Cihaz Bağlantısı > NFC" yolunu takip ederek temassız ödemelere girin. Kullandığınız banka seçili değilse bu bölümden ilgili bankayı seçin.

Son olarak temassız ödeme yapacağınız zaman NFC'yi etkinleştirmeyi unutmayın. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu POS cihazına yaklaştırmanız yeterli olacaktır.

NFC Kullanım Alanları Neler?

Wi-Fi ağlarına hızlıca bağlanma

Kartvizitler

Giyim

Nakliye

Toplantılar

Aslına bakılacak olursa NFC'nin kullanım alanı konusunda sınır tanımadığını söylemek mümkün. NFC'nin bugün bazı ülkelerde sağlık alanında dahi çeşitli amaçlarla kullanıldığı görülüyor. Yukarıda sıralanan kullanım alanları, NFC'nin en çok kullanıldığı alanları oluşturuyor. Bu kullanım alanlarını aşağı kısımdan detaylıca inceleyebilirsiniz.

1. Wi-Fi Ağlarına Hızlıca Bağlanma

Wi-Fi şifresi, güvenlik bakımından olmazsa olmaz ama uygulama bakımından da çoğu kullanıcı için tam anlamıyla bir vakit kaybı. Bu durumda NFC etiketleri devreye giriyor. Bu etiketleri kullanarak Wi-Fi ağına saniyeler içinde bağlanabiliyorsunuz.

2. Kartvizitler

Kartvizitinize telefon numarası gibi bilgiler yazdırarak başkalarının NFC okuyucusu ile telefon numarasını hızlıca kaydetmesini ve böylece sizi aramasını sağlayabilirsiniz.

3. Giyim

NFC etiketlerini giysinizin üzerine yerleştirerek her gün gerçekleştirdiğiniz işlemleri çok kısa bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

4. Nakliye

NFC etiketleri sayesinde nakliye sektöründe malları takip etme ve inceleme süreci hatasız hâle geliyor. Bu ayrıca verimlilik anlamında da kullanıcılara önemli bir katkı sağlıyor.

5. Toplantılar

Telefon sessize alınmadan girilen toplantıların telefonlar yüzünden bölünmemesi için toplantı salonunun girişine bir NFC etiketi yerleştirebilirsiniz.

Bu makalede NFC nedir, ne işe yarar, nasıl açılır, nasıl kullanılır, NFC ile ödeme nasıl yapılır ve NFC kullanım alanları neler gibi soruları yanıtladık. Kafanıza takılan bir soru varsa bunları aşağıda yer alan yorumlar kısmından hem bizimle hem de diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.