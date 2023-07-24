Dijital İnovasyon Nedir? Faydaları Nelerdir?
İş dünyasının popüler kavramlarından biri olan dijital inovasyon, devrim niteliğindeki yeniliklerin kapısını açıyor. İşte, dijital inovasyona dair tüm detaylar!
Dijitalleşme sürecinde firmaların sıkça kullandığı kavramlardan biri olan ‘inovasyon’un kökeni aslında M.S. 1500 - 1600 yıllarına dayanıyor.
Ortaçağ döneminde ‘yenilikleri’ ifade etmek için kullanılan inovasyon, günümüzde hem yenilik hem de buluş anlamında kullanılıyor. Hatta iş dünyasında bu anlamların da ötesine geçiyor. Havalı bir kelime olması sebebiyle firmalar ‘inovasyon’ sözcüğünü günümüzde oldukça sık kullanıyor.
Dijitalleşme çağında yapılan yenilikleri ifade etmek için ise ‘dijital inovasyon’ tanımı kullanılıyor. ‘Peki, tam olarak dijital inovasyon ne anlama geliyor? Bu kavramın iş dünyasında ve diğer alanlarda sağladığı yararlar neler?’ diyecek olursanız, gelin dijital inovasyonun neleri kapsadığına ve avantajlarına yakından bakalım.
Dijital İnovasyon Nedir?
Yeniliklere açık bir şekilde ilerlemeyi hedefleyen firmaların bilişim teknolojilerini kullanarak kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yaptığı dijital yenilikler ‘dijital inovasyon’ adıyla anılıyor. Teknolojinin olanaklarından yararlanarak müşteri ilişkilerini geliştiren şirketler, sundukları dijital çözümler sayesinde kullanıcı deneyimini iyileştirebiliyor.
Sadece müşterilere değil çalışanlara sunulan dijital olanaklar ve yenilikçi çalışma sistemleri de dijital inovasyon kapsamında değerlendiriliyor. Örnek vermek gerekirse;
- Özellikle pandemiden sonra birçok sektörde benimsenen hibrit ve online çalışma sistemleri bu bağlamda değerlendiriliyor.
- Bankaların sunduğu mobil uygulamalar, online işlemler de dijital inovasyon kapsamına giriyor.
- Sağlık sektörüne baktığımızda online randevu ve hasta takip sistemleri dijital inovasyonun bir parçası olma özelliği taşıyor.
- ‘Dijital inovasyon’ siber güvenlik alanında da büyük bir önem taşıyor.
- Son dönemlerde patlama yaşayan yapay zekâ destekli uygulamalar da farklı sektörlerde hizmet veren firmaların inovasyon projelerinde yerini alıyor. Çeviri, tasarım, eğitim gibi alanlarda yapay zekâdan yararlanan firmalar dijital gelişim açısından rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.
Dijital Pazarlama Nedir? Türleri Nelerdir?
Ticari işletmelerin; hedef kitlelerine ulaşmak için mobil, sosyal medya ve internet platformlarında gerçekleştirdikleri tanıtım / reklam faaliyetlerine dijital pazarlama adı veriliyor.
Dijital İnovasyonun Faydaları
- Dijital inovasyonun başlıca faydalarından birisi kullanıcı deneyimini geliştirmek.
- Bunun yanında ürün ve hizmet satışını daha pratik ve sorunsuz hale getiriyor.
- Şirket içi bilgi akışı ve iş bölümünün daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.
- Mobil onay sistemleri sayesinde online olarak sunulan hizmetlerde daha güvenli bir ortam oluşturulabiliyor.
- Firmalar arası rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. Bu rekabet sonucunda daha kaliteli hizmet ve ürünler ortaya çıkıyor.
- Müşterilerin gereksinimlerine daha hızlı cevap verilebiliyor.
- İşlemlerin dijital ortamda halledilebilmesi firmaların kâr oranlarının artmasını sağlıyor.
- Çalışanlar arası etkileşim ve kurumsal arşivlere erişim kolaylaşıyor.
- Sohbet robotları sayesinde firma çalışanlarından daha etkin bir şekilde yararlanma imkânı doğuyor.
- Olumlu / olumsuz müşteri deneyimleri firmalara daha kolay aktarılabiliyor. Potansiyel müşteriler bu deneyimleri görüntüleyerek daha güvenilir seçimler yapabiliyor.
- Müşterilerin firmalar ile bağlılığı artırılabiliyor.
- Performans ölçümleri ve başarı sıralamaları dijital ortamda daha etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Bu da çalışanların motivasyonunu ve verimliliği artırmak açısından olumlu bir etki yaratıyor.
- Fikir ve görüş platformları sayesinde gelişime açık bir firma imajı çizmek mümkün oluyor. Ayrıca gelen öneriler doğrultusunda müşteri odaklı bir iş geliştirme süreci başlatmak daha kolay hale geliyor.
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