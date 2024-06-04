Dijital Okuryazarlık Nedir ve Neden Gereklidir?

Dijital okuryazarlık ifadesini sıkça duyuyor ama ne anlama geldiğini ve neden önemli olduğunu bilmiyor musunuz? Dijital okuryazarlık; kişilerin dijital teknolojileri anlaması ve doğru kullanmasını ifade ediyor. Bu noktada dijital teknolojilerin kullanımının yanı sıra online ortamda doğru iletişim kurmak ve bilgilerin analizi de çok önemli.

Aynı zamanda dijital etik kurallara göre davranma ve verilerin güvenliği de hayati önem taşıyor. Biz de bu rehberde dijital okuryazarlık neden gereklidir ve dijital okuryazarlık becerisinden bahsedeceğiz.

Dijital Okuryazarlık Neden Gereklidir?

Günümüzde teknoloji hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bundan dolayı dijital okuryazarlık önemi de arttı. İnsanlar günlük yaşamlarını idare etme noktasında dijital platformlardan yararlanmaya başladı. Dijital platformların doğru kullanılması noktasında özellikle bahsettiğimiz kavrama ihtiyaç duyulmaktadır.

Dijitale ayak uydurma ve dijital teknolojilerden tam anlamıyla yararlanma noktasında da önemli bir kavram olduğu söylenilebilir. Bu önemli kavram dijital okuryazarlık şu noktalarda özellikle gereklidir;

İletişim sürecinin kolaylaştırılıp hızlandırılması

Yaratıcılığa teşvik

Bilgiye erişimin kolaylaşması

Online olarak güvenliğin üst düzeye çıkartılması

Mesleki ve eğitim hayatında ilerlemeyi sağlama

Dijital Okuryazarlık Becerileri Nelerdir?

Dijital okuryazarlık becerileri şu şekilde sıralanabilir:

1. Medya Okuryazarlığı, İçerik Üretimi ve Yaratıcılık

Basılı, görsel ve işitsel olmak üzere farklı türdeki medya mesajlarına erişilip onları eleştirel anlamda değerlendirmeye medya okuryazarlığı adı veriliyor. Medya okuryazarı, kendi medya iletilerini üretebilir. Aynı zamanda yaratıcılıkta öne çıkıyor. Kişiler yaratıcı blog yazıları, grafik tasarım ve video oluşturma gibi çalışmalar yapabilir.

2. Eleştirel Bakış Becerisi

Dijital platformlarda elde edilen tüm bilgilerin doğruluğunun sorgulanması, eleştirel bakış becerisinin geliştiği anlamına gelir.

3. Temel Bilgisayar Bilgileri

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı için temel bilgisayar bilgilerine ihtiyaç vardır. Temel bilgisayar bilgisine sahip olmak dijital yazarlık sürecinde çok gereklidir.

4. Dijital Güvenlik

Dijital ortamlarda olası siber saldırılardan korunmak için güvenlik çok önemlidir. Her hesap ve kişisel alan güvenliğinin sağlanması için güçlü parolalardan yararlanılmalıdır. Zararlı yazılımlardan korunmak için doğru ve uygun altyapılar sağlanmalıdır.

5. Dijital İletişim

Sosyal medya platformları, e-posta hesapları vb. dijital iletişim araçları üzerinden iletişime geçilirken bilgiye ihtiyaç vardır. Bilgi ve dijital iletişim sayesinde dijital okuryazarlık becerisi kazanılır.

6. İnternet

Dijital okuryazarlık becerisinin kazanılmasında internette önemlidir. İnternet üzerinden siteler arasında gezinmek, sosyal medya platformları ve e-posta hesapları kullanmak içinde gereklidir. Ayrıca internette bilgi ararken de ihtiyaç duyulur.

Dijital Okuryazarlık Aşamaları Nelerdir?

Dijital okuryazarlık 3 aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar şöyle sıralanabilir:

1. Anlamak

Dijital ortamda anlayarak süreçlerin takip edilmesi ortaya çıkabilecek mağduriyetlerinin önlenmesi açısından önemlidir. Dijital platformlarda süreçlerin incelenmesi, bilgilere ulaşma süreçlerin takibi ve eleştirel değerlendirme yapmak anlamaktan geçmektedir. Anlamak aşamasında bilgiler doğru şekilde analiz edilerek sonrasında işe yarayanlar ve yaramayanlar şeklinde ayrılmalıdır.

2. Doğru Kullanım

Dijital okuryazarlık aşamaları içerisinde teknolojik cihazların doğru şekilde kullanılması da yer alıyor. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların doğru kullanılmasının yanında dijital bilgilerin güncellenmesi de önemli bir etkendir. Dijital okuryazarlık için bilgi işlem verilerinin doğru okunması, web tarayıcıların ve e-posta hesapların kullanımı da aşamalardandır.

3. Üretim

Dijital okuryazarlık aşamalarının doğru ilerlemesi için üretimi ihtiyaç vardır. Teknolojik cihazların hem doğru kullanımı hem de anlanması aşamasından sonra üretime geçilir. Birçok farklı medya araçlarına içerikler üretip sonrasında onları paylaşmak dijital okuryazarlığın aşamaları içerisinde bulunuyor. Dijital okuryazarlık aşamaları arasında yer alan üretime blog sayfaları ve sosyal medya platformlarında yer alan videolarla yazılı metinler örnek gösterilebilir.