Dijital Dönüşüm Nedir? Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Dijital dönüşüm, diğer ifadeyle dijitalleşme hem günlük hem de iş hayatında teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan değişimlerdir. Bu değişim sonucunda bilgi, dijital ortamlara farklı şekillerde taşınır.

Bunun sonucunda da kişiler, iş ve günlük hayatta birçok avantaja sahip olurlar. Biz de bu yazımızda dijital dönüşümün faydaları ve öneminden bahsedeceğiz.

Dijital Dönüşüm Faydaları Nelerdir?

Dijital dönüşümün faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

Operasyonel verimliliği artırır,

Karlılık artar,

Kağıt kullanımını azaltarak doğanın korunmasını sağlar,

Gereksiz iş yükünü azaltır,

Belge arşivleme problemine en iyi çözümdür,

İş modelleri gelişir,

Hatayı azaltır,

Maliyetlerden tasarruf ettirir,

Zamandan tasarruf edilmesini sağlar,

Dijital arşivleme ile hızlıca eski belgelere çok kısa sürede erişilebilir.

Dijital Dönüşümün Temel Unsurları

Dijital dönüşüm 3 adet temel unsurdan oluşur. Bu unsurlar şunlardır:

1. Kültür

Dijitalleşmenin temel unsurları arasında kültür ilk sırada yer alıyor. Dijitalleşen dünyada inşalar, akıllı makinelerle birlikte çalışılıyor. İş yerlerindeki çalışanların rolleri, faydalandıkları yeni teknolojilerin özellikleri ve süreçlerine bağlı olarak değişiyor.

İnsanların bazı etkenlere bağlı olarak hareket etmesini sağlayan kültür, dijitalleşmenin anlanıp uygulanmasını da çok etkiliyor.

2. Fiziksel

Bir manuel işin dijital hale getirilmesi için bazı teknolojilere ihtiyaç duyulur. Kağıt arşivleme olayından bilgisayarlarda veri koleksiyonuna geçiş yapmak için makine öğrenimi, robotik ve yapay zekadan yararlanılabilir. Bilgiler veri sensörleriyle dijital ortama aktarılır. Dolayısıyla bu da dijitalleşmeyi fiziksel hale getirir.

3. Bilişsel

Makine öğrenimi, yapay zeka vb. dijitalleşmelerle veri analizleri daha çok geliştirilir. Bilişsel olan dijitalleşme sayesinde makineler, analizleri geliştirerek hem analistlerin hem de veri bilimcilerin işlerini farklı boyuta taşır. Düşünme odaklı gelişen analizler sayesinde bilgi işçilerine ihtiyaçta artar.

Dijital Dönüşüm Neden Önemlidir?

Günümüzün iş dünyasında büyük boyutta dijital dönüşümün önemi fark edilmeye başladı. Birçok şirket artık servis ve ürünlerine dijitalleşmeyi entegre etti. Bunun sonucunda da verim elde etmeye başladılar.

Dijitalleşmenin önemi şu şekilde sıralanabilir;

Rekabet avantajı elde edilir

İş süreçleri iyileştirilir

Müşteri deneyimleri iyileştirilir

Müşteri hizmetlerinde kalite üst seviyeye çıkar

Hizmet ve ürünlerin maliyetleri önemli ölçüde azalır

İş gücü efektif şekilde kullanılır.

Dijital Dönüşüm Teknolojileri Nelerdir?

Dijital dönüşüm teknolojileri şöyle ele alınabilir:

1. Yapay Zeka

Yapay zeka; bir kontrollü bilgisayar, makine ya da robotun insan zekasını taklit edip bilgiler toplayarak kendini geliştirmek için kullanmasıdır. Yapay zekaya örnek olarak Apple cihazlardaki akıllı kişisel asistan Siri örnek verilebilir.

2. Giyilebilir Teknoloji

Giyilebilir teknoloji; insanların alışkanlıkları, konumları ve vücut hareketlerine dair verileri takip eden akıllı sensör tabanlı aksesuarlardır. Giyilebilir teknolojilere akıllı saat ve akıllı gözlükleri örnek verebiliriz.

3. Büyük Veri

İnternet kullanımının artması sonucunda çok sayıda veri birikmeye başladı. Biriken verilerin anlamlandırılıp kullanılabilir hale gelmesi çok önemlidir. Bunun içinde veriler işlenir. Büyük verilere e-ticaret sitelerindeki müşteri verileri örnek verilebilir.

4. Artırılmış Gerçeklik

Gerçek dünyaya ait duyusal deneyimin artırılması adına GPS, ses, grafik ve görüntü şeklindeki sanal bilgiler, gerçek bilgilerle birleştirilir. Artırılmış gerçekliğe örnek olarak AR teknolojisiyle müze gezmeyi verebiliriz.

5. Nesnelerin İnterneti

İngilizce ’de Internet of Things (IoT) olarak ifade edilen nesnelerin interneti, fiziksel nesnelerin hem birbirleriyle hem de büyük sistemlerle bağlantı kurduğu iletişim ağına denir.

Diğer bir ifadeyle günlük yaşamda kullanılan teknolojik cihazların birbirleriyle uyumlu şekilde çalışması için internetten veri alışverişini yapan teknolojidir. Akıllı ev sistemleri ve akıllı barkod sistemi nesnelerin internetine örnek verilebilir.

6. Sanal Gerçeklik

Teknolojiden yararlanılarak tasarlanan kurgularla hayal ve gerçeğin birleştirilmesine sanal gerçeklik denir. Sanal gerçeklikte görüntüler, üç boyutlu ekranlar üzerinden algılanır. Sanal gerçekliğe sürüş ve uçuş simülasyonlarını örnek verebiliriz.

Dijital Dönüşüm Örnekleri

Sağlık, endüstri gibi birçok alandaki dijital dönüşüm örnekleri şunlardır:

1. Akıllı Şehirler

Akıllı şehir (Smart City), teknoloji kullanılarak şehirlerin huzurlu, verimli ve sürdürülebilir hale gelmesini ifade eder. Akıllı şehirler, insanlara güvenli ve yaşam kalitesi yüksek olanaklar sunuyor. Dünya nüfusunun artması ve köyden kente yapılan göç sonucunda ortaya çıkan sorunların teknolojiyle çözülmesidir.

2. Perakende

Perakende sektöründe dijitalleşme, müşteri hizmetleri süreçlerini iyileştirir. Müşteri deneyimleri; sohbet robotları, gelişmiş veri analizleri ve yapay zekadan yararlanarak mükemmel hale getirilir.

3. Üretim

Üretim sektöründe nesnelerin internetinden yararlanılarak dijital dönüşüm örnekleri oluşturulabilir. Dijital dönüşüm sayesinde yüksek kalitede ürünler üretilir. Aynı zamanda üretilen hizmet ve ürünlerden çok oranda karla verimlilik elde edilir.

4. Sağlık Hizmetleri

Dijitalleşme, sağlık hizmetleri endüstrisinde hem hastalara hem de ödeyici ve sağlayıcılara fayda sağlar. Sağlık hizmetlerini hasta odaklı ilerletir. Sağlık hizmetleri maliyetlerini de önemli ölçüde azaltır.

Ağ halindeki tıbbi kayıtlar sağlık hizmetlerindeki dijital dönüşümlerdir. Ayrıca dijitalleşmenin bir sonucu olarak sanal doktor ziyaretleri de mümkün hale gelmiştir.