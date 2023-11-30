Discord Nitro Nedir? Nasıl Kullanılır? Avantajları Nelerdir?

Discord kullanıcıları, Discord Nitro ile ekstra özelliklere sahip olup uygulamayı kişiselleştirilmiş şekilde kullanabilirler. Discord’un Nitro versiyonu, ücretli premium abonelik hizmeti olarak belirtilebilir.

Bu versiyonda kullanıcılar, ücret ödeyip Discord’un tüm kanalları üzerinden gelişmiş sunucu, emoji ve animasyonlu özelliklerden yararlanabilir. Aylık ve yıllık abonelik sistemiyle aktif hale getirilen Discord’un bu versiyonuyla kullanıcılar daha çok avantaja sahip oluyor.

Discord Nitro Avantajları Nelerdir?

Online video oyunlarında oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan Discord Nitro avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Emojiler

Discord Nitro sayesinde emojiler daha renkli ve hareketli hale geliyor. Sunuculara dahil olunmasa dahi Nitro kullanıcıları yine de emojilerden yararlanabilir.

2. Profil Ayarları

Oyuncular durumlarını rozetlerle donatabilir. Profil, özel etiket ve hareketli avatarlarla özgünleştirilebilir.

3. Yükleme Boyutu

Discord’un Nitro versiyonu sayesinde uygulamaya yüklenebilecek dosya boyutu 100 mb’a ulaşır.

4. Server Boost

Nitro versiyonu ile oyuncular diledikleri iki sunucuyu yükseltebilirler. Discord’un bu özelliğinde %30 indirim de sunuluyor.

5. Yüksek Yayın Kalitesi

Discord Nitro versiyonunda oyuncular, yüksek yayın kalitesinde canlı yayın açabilir ve katılabilirler. Oyuncular, 4k 60 fps yayınlarda oyun oynama imkanına sahiptir.

6. 1 Ay Ücretsiz Midjourney

Dönem dönem 3 ay ücretsiz Nitro aboneliği gibi fırsatlar sunan Discord, artık 1 ay ücretsiz Midjourney aboneliği de veriyor. Ancak bu fırsattan faydalanmak için mevcut aboneliği olan veya 28 Aralık 2023'e kadar abone olmayı düşünenler yararlanabilecek.

Discord Nitro Nasıl Kullanılır?

Discord Nitro’yu kullanabilmek için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

Discord hesabına giriş sağlanır.

Sol alt köşede yer alan ismin yanındaki “Kullanıcı Ayarları” kısmına tıklanır.

Açılan sayfa üzerinden Discord Nitro seçilir.

Nitro sayfası üzerinde versiyonun satın alınacağı bir kısım vardır. Burada aylık ve yıllık şeklinde ödeme planları belirtilmiştir. Planlardan herhangi biri seçilerek ödeme işlemi tamamlanır.

Yukarıdaki satın alma işlemlerinin ardından kullanıcılar Nitro’nun sunduğu özelliklerin tümünden sınırsız yararlanabilir. Bu versiyona aylık olarak üye olanlar, her ay düzenli ödeme yaparak Nitro’dan faydalanabilir. Yıllık üye olanlarsa 1 sene boyunca üyelik bitim tarihine kadar Nitro’yu kullanabilir.

Discord Nitro Hangi Platformlarda Kullanılır?

Discord, online video oyunlarındaki iletişim sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Discord’ta kullanıcılar çok rahat birbirleriyle iletişime geçebiliyor. Böylelikle oyunlar daha keyifli hale geliyor. Discord’ta canlı yayın açılabiliyor.

Discord’ta kullanıcılar, kendi sunucularını oluşturup iletişimi daha kolay hale getirebilir. Sunucular üzerinden içerik üretimi gibi birçok işlem gerçekleştirilir.

Oyun sektörünün gelişimiyle birlikte Discord’un kullanım alanı da çok genişledi. Bununla bağlantılı olarak Discord Nitro’nun indirilip kullanılabileceği platformlarda çoğaldı.

Nitro’nun kullanıldığı platformları şöyle sıralayabiliriz;