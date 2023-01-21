Dizüstü Bilgisayarı Televizyona Bağlama Nasıl Yapılır?

Dizüstü bilgisayarı televizyona bağlama işlemi hem kablolu hem de kablosuz şekilde yapılabiliyor. Bu yazıda her iki yönteminin nasıl yapılacağını açıkladık. Rehberimize göz atabilir ve PC'yi televizyona yansıtmak için hangi adımların uygulanması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınızın ekranında yer alan görüntüleri televizyonunuza yansıtabilmeniz mümkün. Bu işlemi ister HDMI kablosu aracılığıyla isterseniz Windows 10'da yer alan Yansıt özelliğini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayarı Televizyona Bağlama Yöntemleri

HDMI kablosu ile dizüstü bilgisayarı televizyona yansıtma

Dizüstü bilgisayarı kablosuz olarak televizyona yansıtma

Yukarıda laptop ekranını televizyona yansıtma işlemi için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu TV'ye yansıtmak isterseniz telefon ekranını televizyona yansıtma nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

HDMI Kablosu ile Dizüstü Bilgisayarı Televizyona Yansıtma

HDMI kablosunun bir tarafını televizyona takın.

Kablonun diğer kısmı dizüstü bilgisayarına takın.

Televizyonun port ayarlarından HDMI portunu seçin.

Bilgisayardaki görüntü televizyona yansıtılacaktır.

Laptopta yer alan görüntüyü bir kablo aracılığıyla televizyona yansıtmak istiyorsanız birkaç adımı sırasıyla uygulamanız gerekiyor. Bu kapsamda ilk olarak HDMI kablosunun bir tarafını televizyondaki HDMI portuna takın.

Bazı televizyonlarda birden fazla HDMI portu bulunabiliyor ve bunlar HDMI 1, HDMI 2 olarak isimlendiriliyor. Kablonun diğer tarafını dizüstü bilgisayarda yer alan HDMI portuna takın. Kabloyu her iki cihaza da taktıktan sonra uygulamanız gereken bir adım daha mevcut.

Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra televizyonun kumandası ile port ayarlarını açın. Port ayarları menüsünde TV, SIDE AV, HDMI 1, HDMI 2 gibi seçenekleri göreceksiniz. Bunlar arasından kabloyu taktığınız HDMI portunu seçin.

Söz konusu adımı uygulamanız hâlinde kısa süre içerisinde görüntü televizyona yansıtılacaktır. Eğer dizüstü bilgisayardaki görüntü televizyona aktarılmadıysa Windows + P klavye kısayolunu kullanın ve hemen ardından "Yinele" veya "Uzat" seçeneğini seçin. Bu, görüntünün televizyona yansıtılmasına yardımcı olacaktır.

Dizüstü Bilgisayarı Kablosuz Olarak Televizyona Yansıtma

PC'nin ve TV'nin aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Sağ alt köşedeki bildirim simgesine tıklayın.

"Genişlet" seçeneğini seçin.

"Yansıt" butonuna basın.

Windows + P kısayolunu da kullanabilirsiniz.

"Kablosuz bir ekrana bağlayın" seçeneğine tıklayın.

Televizyonu seçin.

Kısa süre içinde bağlantı sağlanacaktır.

Dizüstü bilgisayarı kablosuz olarak TV'ye yansıtmak için ilk olarak PC'nin ve TV'nin aynı internet ağına bağlı olması gerekiyor. Eğer her iki cihaz da aynı internet ağına bağlıysa bilgisayarınızın sağ alt köşesinde yer alan bildirim simgesine tıklayın.

Bildirim simgesine tıkladıktan sonra bir pencere açılacak. Açılan pencerede bulunan "Genişlet" seçeneğini seçin. Listeden televizyon modeline tıklayın. Kısa süre içerisinde bağlantı gerçekleşecektir.

Bu yazıda dizüstü bilgisayarın ekranını televizyona yansıtmak için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntemi açıkladık. İster kablo aracılığıyla isterseniz kablosuz bir şekilde görüntüyü yansıtabilirsiniz. Ayrıca en başarılı TV modellerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız en iyi televizyon modelleri ve fiyatları listesine göz atabilirsiniz.