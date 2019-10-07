Dizüstü Bilgisayarlar Hangi Durumlarda Değiştirilmeli?

Bir dizüstü bilgisayarı yükseltmeye ya da yeni bir dizüstü bilgisayar almaya karar vermek oldukça zordur. Dizüstü bilgisayardaki bileşenleri değiştirmek bir masaüstü bilgisayardaki bileşenleri değiştirmek kadar basit değildir ama biraz sabır ve uygun araçlara sahipseniz bir dizüstü bilgisayarı yükseltmek kesinlikle mümkündür.

Bu yazıda, dizüstü bilgisayarınızı değiştirmenizi gerektiren sorunlara yer verdik. Dizüstü bilgisayarınızı yükseltmek ya da değiştirmek istemeniz için kendi nedeninizle ilgili bölüme atlayınız.

Dizüstü Bilgisayarım Çok Yavaş Çalışıyor

Bir bilgisayarın hızını belirleyen iki ana donanım CPU ve RAM’dir. Bu bileşenleri yükseltebilirsiniz ama bunu bir dizüstü bilgisayarda yapmak o kadar da kolay değildir. Sorununuzun nedeni bellek ise bununla başa çıkmak daha kolaydır. Daha fazla RAM’e ihtiyacınız varsa bunu yapmak için bilgisayarın altını açabilirsiniz.

Bununla birlikte, dizüstü bilgisayarınızın donanım kapsamında bir işlem yapmadan ya da yeni bir tane satın almadan önce ilk önce daha ucuz olanı denemelisiniz. Yeni bir dizüstü bilgisayar almak size daha pahalı gelecektir.

Yeterli Boş Alanım Yok

Dizüstü bilgisayarınızın sabit diskinde yeterli boş alanınız yoksa işleriniz yarıda kesilebilir, programlar daha yavaş açılabilir ve her işleminiz için çok uzun bir süre beklemeniz gerekebilir. Bu yüzden mevcut depolama alanınızın yeteri kadar boş olduğundan emin olmalısınız.

Bilgisayarım Önemsiz Dosyalarla Dolu

Geçici dosyalar zaman içinde çok fazla alan kaplayacaktır. Bu önemsiz dosyalardan kurtulmak sadece boş alan açmakla kalmayacak ve aynı zamanda günlük işlerini yapmaları ve daha verimli bir şekilde çalışmaları için programların performansını artıracaktır.

Tüm İşlemlere Rağmen Depolama Alanımda Yer Açılmıyor

Yukarıdaki işlemleri yapmak yeterli depolama alanı açmanıza yardımcı olmadıysa ya da dosyaları yedeklemek veya veri depolamak için dizüstü bilgisayarınızda ek bir sabit sürücüye ihtiyacınız varsa dizüstü bilgisayarınızın depolama alanını genişletmek için harici bir sabit sürücü kullanmayı düşünebilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayarımda Kötü Amaçlı Yazılım Olabilir

Dizüstü bilgisayarınızın değiştirilmesi ya da yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorsanız öncelikle dizüstü bilgisayarınızda bir virüs kontrolü yapmanızı öneririz. Kötü amaçlı yazılımlar, dizüstü bilgisayarınızın en büyük düşmanıdır.

Virüsler, bilgisayarınızın hızını çok yavaşlatır. Tehditlerden her daim uzak olmak için bir virüsten koruma yazılımı edinmenizi öneririz.

Dizüstü Bilgisayarları Fiziksel Olarak Temizlemek Çözüm Olabilir

Dizüstü bilgisayarınızın fanları toz, saç ve diğer pisliklerle dolu olabilir ve bu yüzden iç bileşenler çok hızlı bir şekilde ısınabilir. Bütün bu pislikler, bilgisayarınızın daha çok çalışmasına neden olur. Dizüstü bilgisayarınızı temizlerseniz bilgisayarınızın aşırı ısınmasının önüne geçebilir ve bilgisayarınızın verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayarımın Ekranı Kötü Bir Hâlde

Kırılan ya da genel olarak kötü bir durumda olan bir dizüstü bilgisayar ekranı, bilgisayar üzerinde bir şeyler yapmanızı güçleştirebilir. Ekranı onarmak ve değiştirmek mümkündür. Üstelik bu tüm dizüstü bilgisayarı değiştirmek kadar pahalı değildir.

Dizüstü Bilgisayarım Şarj Olmuyor

Dizüstü bilgisayarınız açılmıyorsa yeni bir dizüstü bilgisayar almak mantıklı bir seçimdir ama bunun altında yatan neden bazen bilgisayarın şarj olmaması olabilir. Sorun güç kablosunda, bataryada ya da prizde olabilir.

Dizüstü bilgisayarı bataryası olmadan prize takarsanız sorunun bataryada olup olmadığını anlayabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız açılıyorsa sorun bataryada demektir.

Daha Yeni Bir İşletim Sistemi İstiyorum

Mevcut bilgisayarınız geçmek istediğiniz işletim sistemini kaldırabilecek kadar iyiyse sadece işletim sisteminizi değiştirmek için tüm bilgisayarınızdan vazgeçmemelisiniz. Yeni dizüstü bilgisayarların en yeni işletim sistemine sahip olduğu doğru olsa bile mevcut sabit sürücünüze neredeyse hiçbir şeyi değiştirmeden yeni bir işletim sistemi kurabilirsiniz.