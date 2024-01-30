Videoyu Animasyona Dönüştüren Yapay Zekâ Aracı: Domo AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zekâ ile yapabileceklerinizin sınırları gün geçtikçe genişliyor. Galerinizde bulunan videolar Domo AI sayesinde saniyeler içinde animasyona dönüştürülebiliyor.

Ücretsiz ve pratik bir kullanım sunan bu uygulama ile videolarınızı çizgi film ve masal formatına dönüştürebilirsiniz. Sevdiklerinizle anılarınızı farklı bir boyuta taşımak ve onlara eşsiz bir hediye sunmak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Peki, Domo AI tam olarak nedir? Nasıl kullanılır? Bu yazımızda adım adım anlatıyoruz!

Domo AI Nedir?

Discord kanalı üstünden çalışan bu sistemde uygulamanın kendi sitesinden ilgili kanala katılım sağlayabiliyorsunuz. Bu kanalda gireceğiniz promptlara uygun video düzenlemeleri sizin için otomatik olarak yapılıyor.

Çeşitli animasyon ve efekt seçenekleri mevcut. Dilediğinizi seçerek ilerleyebiliyorsunuz. Birden fazla videoyu dönüştürerek kendi çizgi filminizi oluşturabileceğiniz kullanışlı bir uygulama.

Dilerseniz sosyal medya içerik üretiminde de bu aracı kullanarak animasyon tarzı içerikler üretebilirsiniz. Kullanıma ilişkin bilmeniz gereken detayları tek tek anlatıyoruz.

Domo AI Nasıl Kullanılır?

İlk olarak tarayıcıdan domoai.app sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

Sayfa açıldığında karşınıza çıkan ‘Start in Discord’ butonuna tıklayın.

Discord uygulaması cihazınızda yüklü değilse indirebilir, henüz Discord hesabı açmadıysanız ücretsiz bir şekilde üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

‘Start in Discord’ dediğinizde açılan Discord penceresinden uygulamanın sunucusuna katılabileceksiniz.

Sol tarafta yer alan ‘kanallar’ sekmesinden ‘generate video’ grubuna bulun ve giriş yapın.

Metin yazma kutucuğuna ‘/video’ yazın.

Dönüştürmek istediğiniz videoyu bu alana yükleyin.

Prompt kısmına videoda gerçekleşen olayı yazıp prompt girişini yaptıktan sonra uygulamanın sunduğu animasyon seçeneklerini görebileceksiniz.

Anime, masalsı ve diğer formatlarda sunulan efektlerden istediğinizi seçip ilerleyebilirsiniz.

Eğer oluşturduğunuz videoları başkalarının görmesini istemiyorsanız Discord kanalına girdikten sonra DM olarak DomoAI’ye yazıp aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı uygulama içinde metinden görsel ve video üretimi yapabileceğiniz komutlar da mevcut. /gen komutunu metinden görsel, /animate komutunu metinden video üretmek için kullanabilirsiniz.

Domo AI ile benzer işlemleri gerçekleştirebilen başka yapay zekâ araçları da mevcut. Ancak bunlardan bir kısmı ücretli. Bu uygulamada saniyeler içinde ücretsiz bir biçimde istediğiniz videoyu animasyona çevirme imkânınız bulunuyor.

Özel günlerde sevdiklerinize klasik hediyeler vermekten sıkıldıysanız bu uygulama ile oluşturacağınız animasyonlar yaratıcı bir seçenek olabilir. Bunun yanında çocuklar için de oldukça eğlenceli bir araç. Onlara kendi videolarından çizgi film üretme imkânı sunabileceksiniz.