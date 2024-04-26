DOOGEE DK10 Özellikleri ve Fiyatı!

Akıllı telefon piyasasında ürettiği dayanıklı cihazlarla nam salan DOOGEE’nin yeni amiral gemisi raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Markanın gerçekleştirdiği bir etkinlikte tanıttığı bu cihaz standartların üstünde bir dayanıklılığa sahip.

Üç farklı sertifika ile dayanıklılığı belgelenen cihazın diğer özellikleri de oldukça ilgi çekici. Peki, DOOGEE DK10 bize neler sunuyor? Özellikleri ve fiyatına ilişkin açıklanan detaylarda neler var? Gelin, yakından bakalım.

DOOGEE DK10 Özellikleri

Cihazın en önemli özelliği şüphesiz, yüksek dayanıklılığa sahip olması. Çelik yeleklerde bizi karşılayan kevlar malzeme isimli dayanıklı materyallerin bu cihazın üretiminde kullanıldığı belirtiliyor.

IP68 derecesiyle suya ve toza karşı maksimum dayanıklılık gösteren cihaz aynı zamanda IP69k ve MIL-STD-810H sertifikalarına da sahip. Bu sertifikalardan ilki yüksek basınçlı yıkamalara karşı dayanıklılığı simgeliyor. Diğeri ise bir ABD askeri standardı olarak tanımlanıyor.

Ayrıca cihazın ekran bölümünde de Gorilla Glass Victus koruması kullanılmış. Yani, ekran dayanıklığı da oldukça fazla.

DK10 olarak isimlendirilen akıllı telefonun diğer özellikleri ise şu şekilde:

6.67 2.5K AMOLED Ekran

120 Hz ekran yenileme hızı

50 MP Ön kamera

MediaTek Dimensity 8020 işlemci

12 GB RAM

512 GB Dahili hafıza

5.150 mAh batarya

120W Hızlı şarj, 50W kablosuz şarj desteği

50 + 64 + 50 + 16 MP dörtlü arka kamera seti

(Ana kamera 50 MP, gece görüş kamerası 64 MP, ultra geniş açı kamerası 50 MP, telefoto kamerası 16 MP)

Yan yüzeyde parmak izi okuyucu sensör

Kamera özelliklerinde yapay zekâ desteği

DOOGEE DK10 Fiyatı

Markanın amiral gemisi olarak nitelendirdiği, çevre koşullarına ekstra dayanıklılık sunan cihazı kendi sitesinde ön siparişe açıldı. Ayrıca Aliexpress’ten de ön sipariş oluşturma imkânı bulunuyor.

Bu platformlarda satış fiyatının 669 dolar olduğu görüntülendi. 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafıza sunan versiyonun bu fiyattan ön satışa çıktığını belirtmiş olalım.

TL olarak ön satış fiyatı yaklaşık 22.450 TL’ye denk geliyor. Vergiler eklendiğinde bu rakam 45.685 TL seviyesine çıkıyor.

Cihaz Türkiye’de satışa çıkar mı veya ne zaman çıkar henüz bilmiyoruz. Biraz cep yakan bir etikete sahip olsa da dayanıklılık anlamında sunduğu avantajlar da yadsınamaz düzeyde.

Siz bu cihazı nasıl buldunuz? Türkiye’ye gelse almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!