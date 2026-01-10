MediaTek Dimensity 8300 İşlemci ve 1 TB Depolama Alanına Sahip Doogee S300 Plus Tanıtıldı

Doogee, CES 2026'da yeni ürünlerini tüm dünyaya tanıttı. Sergilenen ürünler arasında en çok dikkat çeken ise şirketin yeni amiral gemisi serisi olan S300'ler oldu. Bunlar arasında özellikle S300 Plus, teknik özellikleri ile öne çıkmayı başardı.

Doogee S300 Plus Özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300

Yazılım: Android 16

Ekran: 6.78 inç FHD+ IPS panel, 120Hz

RAM: 12GB fiziksel + 24GB sanal bellek desteği

Deplama: 1TB

Batarya: 11000 mAh kapasite

Şarj Hızı: 120W

Ana kamera: 200MP

İkincil kamera: 8MP ultra geniş açı/makro

Üçüncü kamera: 20MP gece görüş sensörü

Dördüncü kamera: 8MP telefoto (3x optik)

Ön kamera: 32MP

Bağlantı Seçenekleri: 5G, WiFi 6E

Sertifikalar: IP68, IP69K

Doogee S300 Plus Teknik Özellikleri

Doogee S300 Plus, tıpkı küçük kardeşi Doogee S300 Pro gibi gücünü MediaTek'in Dimensity 8300 adlı işlemcisinden alıyor. Söz konusu yonga seti 8 çekirdekli bir yapıya sahip ve Mali-G615 MC6 GPU kullanıyor. Bu da özellikle performans ihityacı olan kullanıcıları memnun etmek için oldukça yeterli.

RAM konusunda da oldukça cömert davranan Doogee, S300 Plus modelinde 12 GB'lık LPDDR5X RAM kullanıyor. Sanal RAM desteği sayesinde bu kapasite 36 GB'a kadar çıkarılabiliyor. Telefonun depolama alanı ise 1 TB. Bu RAM ve depolama kapasitesinin modern laptoplarla yarıştığını söylersek abartmış olmayız.

S300 Plus, 11.000 mAh kapasiteli devasa bir pil ile donatılmış durumda. Bu kapasite bile başlı başına etkileyici. Ancak daha da dikkat çekici olan ise 120W hızlı şarj desteği. Bu teknoloji sayesinde dev bataryanız inanılmaz kısa sürede dolabiliyor.

Sabah acele çıkışlarınızda veya yoğun iş gününüzde kısa bir mola bile telefonunuzu tekrar kullanıma hazır hale getiriyor. 120W şarj hızı, S300 Plus'ı serideki diğer modellerden ayıran en kritik özelliklerden biri. Ek olarak Wi-Fi 6E bağlantısı, kızılötesi uzaktan kumanda özelliği ve özel ışık efektleri de pakette yer alıyor.

Doogee S300 Plus Kamera Özellikleri

Doogee S300 Plus, 200 megapiksel çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu çözünürlük, detay kaybı yaşamadan büyük boyutlu baskılar almanıza veya fotoğraflarınızı sonradan kırpmanıza olanak tanıyor.

Yanında makro ve geniş açı çekimler için 8 megapiksel ikinci bir lens yer alıyor. Geniş açı modu grup fotoğrafları ve manzara çekimleri için ideal, makro modu ise küçük detayları yakından görüntülemenizi sağlıyor. Doogee'nin ürünleri zorlu arazi koşullarında ve açık havada maksimum destek sağlamak üzere tasarlanıyor.

Bu yaklaşıma paralel olarak, 20 megapiksel gece görüş kamerası da sistemde mevcut. Karanlık ortamlarda, kamp yaparken veya gece çalışmalarında bu özellik gerçek bir hayat kurtarıcı oluyor. Normal kameranın göremediği detayları net bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz.

Bunlara ek olarak 8 megapiksel çözünürlükte 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto bir lens daha var. Dijital zoom'dan farklı olarak optik zoom, kalite kaybı yaşamadan uzaktaki nesneleri yakınlaştırmanızı sağlıyor. Önde ise 32 megapiksel selfie kamerası sizi bekliyor.

Doogee S300 Plus Ekran Özellikleri

S300 Plus, 6.78 inç boyutunda geniş bir ekranla geliyor. IPS teknolojisi kullanan panel FHD+ çözünürlük sunuyor, bu da net ve canlı renkler anlamına geliyor.

Ekranın 120Hz yenileme hızı sayesinde hem normal kullanımda hem de oyun oynama gibi özel durumlarda çok daha pürüzsüz bir deneyim yaşanıyor. Sayfaları kaydırmak, menüler arasında geçiş yapmak ve oyun oynamak göze çok daha hoş geliyor.

Doogee'nin tüm ürünlerinde olduğu gibi, S300 Plus'ta da ekran çizik ve darbeye karşı güçlendirilmiş. Dolayısıyla 6.78 inçlik geniş ekrana rağmen dayanıklılık konusunda tereddüt etmenize gerek yok.

Doogee S300 Plus Askeri Standartlara Uygun

Doogee S300 Plus, telefon olmaktan çok zırhlı araç kategorisinde değerlendirilebilir. Markanın diğer modellerine benzer şekilde güçlendirilmiş yapıya sahip bu cihaz, gerçekten de ekstrem koşullara dayanıyor.

IP68 sertifikası gereği, S300 Plus 1,5 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca kalabiliyor. Yağmur altında çalışmak, havuzun başında kullanmak veya suya düşürme kazaları artık sorun değil.

IP69K sertifikası ise yüksek basınç ve sıcaklıktaki su jetlerine (buharlı yıkama, basınçlı yıkama vb.) karşı tam koruma sağlıyor. Bu seviyedeki koruma, özellikle endüstriyel ortamlarda çalışanlar için kritik önem taşıyor.

S300 Plus, askeri standart MIL-STD-810H normlarına uygun. Bu ne anlama geliyor? Telefon şu testlerden geçmiş:

1,5 metre yükseklikten sert yüzeylere düşüş testi

Yoğun titreşim testleri

-30°C ile +70°C arası ekstrem sıcaklık değişimleri

Nem, tuz sisi ve diğer zorlu çevre koşulları

Karmaşık sertifika terimlerini bir kenara bırakırsak, açıkça söyleyebiliriz ki piyasadaki en sağlam akıllı telefonlarla karşı karşıyasınız.

Doogee S300 Plus Kimler İçin İdeal?

Açık Hava ve Macera Tutkunları

İster zorlu bir dağ yürüyüşüne çıkın, ister ağır koşullarda kamp kurun, S300 Plus tam ihtiyacınız olan şey. Su geçirmez yapısı, dayanıklı gövdesi ve gece görüş kamerası sayesinde doğada yanınızdaki en güvenilir yardımcı.

İnşaat ve Saha Çalışanları

Şantiye ortamında, toz, çamur, su ve düşme riski her zaman var. Normal telefonlar bu koşullarda hızla hasar görürken, S300 Plus'ın zırhlı yapısı onu ayakta tutuyor. Üstelik 1TB depolama sayesinde tüm proje fotoğraflarını ve belgelerinizi cihazınızda taşıyabilirsiniz.

Outdoor Sporcular ve Aktivistler

Bisiklet, motosiklet, kamp, tırmanış, rafting gibi aktivitelerde telefonunuzun dayanıklı olması şart. S300 Plus, tüm bu sporlar için tasarlanmış gibi.

Uzun Batarya Ömrü Arayanlar

11000mAh batarya ve 120W hızlı şarj kombinasyonu, günlük şarj derdinden kurtarıyor. Sabah tam şarj çıktığınızda, akşam eve döndüğünüzde hala yeterli şarjınız olacak.

Satış fiyatı henüz netleşmedi ancak yakın zamanda raflarda yerini alması bekleniyor. Zorlu koşullarda güvenilir, güçlü ve uzun ömürlü bir telefon arıyorsanız, Doogee S300 Plus kesinlikle listenizde olmalı.