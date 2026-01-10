Doogee S300 Pro Tanıtıldı: 36GB RAM, 11.000 mAh Batarya, Gece Görüş Kamerası ve Çok Daha Fazlası

Doogee, CES 2026'da yeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan en çok dikkat çeken ise kuşkusuz S300 serisi akıllı telefon modelleri oldu. Özellikle S300 Pro, sunduğu donanım özellikleri ve dayanıklılık standartlarıyla öne çıktı.

Doogee S300 Pro Özellikleri

Doogee, uzun süredir danayanıklılığı ile öne çıkan akıllı telefonlar üretiyor. Ancak bununla sınırlı kalmak istemeyen şirket, son birkaç yıldır işlemci, kamera ve diğer özellikler bakımından da iddialı modellerle karşımız açıkıyor. Bu doğrultuda Android 16'yla çalışan Doogee S300 Pro da farksız değil.

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300

MediaTek Dimensity 8300 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran: 6.78 inç FHD+ IPS, 120Hz yenileme hızı

6.78 inç FHD+ IPS, 120Hz yenileme hızı RAM: 16GB + 20GB sanal RAM (Toplam 36GB)

16GB + 20GB sanal RAM (Toplam 36GB) Depolama: 512GB ROM

512GB ROM Batarya: 11000mAh

11000mAh Hızlı Şarj: 66W

66W Ana Kamera: 200MP

200MP Ultra Geniş Açı/Makro: 8MP

8MP Gece Görüş Kamerası: 20MP

20MP Telefoto Kamera: 8MP (3x optik zoom)

8MP (3x optik zoom) Ön Kamera: 32MP

32MP Bağlantı: 5G, WiFi 6E

5G, WiFi 6E Dayanıklılık: IP68, IP69K

Doogee S300 Pro Teknik Özellikleri

Dogee S300 Pro, gücünü MediaTek'in Dimensity 8300'ünden alıyor. Güncel bir işlemci olan 8300, özellikle fiyat/performans oranı yüksek telefonlarda sıkça karşımıza çıkıyor. Ancak S300 Pro'nun özelliklerinin güçlü bir işlemci ile sınırlı olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Adeta akıllı telefon pazarındaki bellek krizine meydan okuyan Doogee S300 Pro, 16 GB LPDDR5X RAM ile birlikte geliyor. Eğer 16 GB'ın bile yeterli olmadığı bir senaryo düşünebiliyorsanız, Doogee de sizinle aynı fikirde. Bu nedenle söz konusu modelde 20 GB sanal RAM özelliği bulunuyor.

Bilmeyenler için bu özellik kısaca telefonunuzun hafızasının bir bölümünü ayırarak RAM gibi kullanabilmenizi sağlıyor. Böylelikle toplam RAM kapasitesi 36 GB'a kadar çıkıyor. Telefonunuzun hafızasından 20 GB'ı RAM için kullanmak sizi endişelendirmesin çünkü bu 128 GB depolama alanına sahip bir model değil.

Dogee S300 Pro, 512 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Yani 20 GB'ı RAM için ayırmak neredeyse hiçbir şey. Ayrıca telefonunuzun hafızası yeterli olacağı için her ay bulut servislerine para ödemenize de gerek olmayacak.

Dogee S300 Pro, 11.000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor ve 66W hızla şarj olabiliyor. Wi-Fi 6E ile IR uzaktan kumanda ve ışık efekti gibi özellikler de yine bu modelde mevcut.

Doogee S300 Pro Kamera Özellikleri

Akıllı telefon kameraları son birkaç yılda inanılmaz bir seviyeye geldi. Öyle ki günümüzde cep telefonları profesyonel çekimler için bile kullanılıyor. Doogee S300 Pro'nun kamera özellikleri de bu gelişimi yansıtıyor.

Telefon, 200 megapiksel çözünürlükteki bir ana kamera ile geliyor. Buna makro ve geniş açı özelliklerine sahip 8 megapiksel çözünürlüğündeki ikinici kamera eşlik ediyor. Doogee telefonlar zorlu koşullarda ve doğada en büyük yardımcınız olmak için tasarlandı.

Buna uygun olarak 20 megapiksel çözünürlüğündeki gece görüş kamerası da yine bu cihazda mevcut. Ayrıca 8 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen dördüncü bir telefoto kamera da mevcut. ön tarafta ise 32 megapiksel bir kamera bizleri karşılıyor.

Doogee S300 Pro Ekran Özellikleri

Doogee S300 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. Söz konusu panel IPS teknolojisini kullanıyor ve FHD+ çözünürlüğe sahip. Telefonun ekranı zamanda 120Hz tazeleme hızına sahip. Bu özellik sayesinde hem günlük kullanımda hem de oyun gibi daha niş deneyimlerde daha akıcı bir deneyim ile karşılaşıyorsunuz.

Doogee her modelinde olduğu gibi S300 Pro'da da ekranı çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı hale getirmiş durumda. Yani 6.78 inç boyuta rağmen sağlamlık konusunda endişe etmenize gerek yok.

Doogee S300 Pro Ne Kadar Dayanıklı?

Doogee S300 Pro bir telefondan çok bir tank. Şirketin diiğer modelleri gibi "zırhlı" bir yapı sunan cihaz, IP68 sertifikası sayesinde 1,5 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar kalabilirken, IP69K sertifikası ile yüksek basınçlı ve sıcak su püskürtmelerine (buharlı temizlik gibi) karşı tam direnç gösteriyor.

Ayrıca, askeri sınıf MIL-STD-810H standartlarına sahip olan bu telefon, 1,5 metreden sert zeminlere düşmelere, yoğun titreşime ve -30°C ile +70°C arasındaki aşırı sıcaklık değişimlerine karşı test edildi.

Karmaşık sertifika isimlerini ve ne işe yaradıklarını bir saniye için kenara bırakacak olursak rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu muhtemelen kullanabileceğiniz en sağlam telefon. İster tehlikeli bir dağ macerasına çıkın ister zorlu koşullarda kamp yapın Doogee S300 Pro tam da ihityacınız olan ürün. Telefonların fiyatı açıklanmadı ancak yakında satışa çıkmaları bekleniyor.