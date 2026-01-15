Dahili Projeksiyon ve 20.500 mAh Bataryaya Sahip Doogee V Max Play ve V Max LP Özellikleri

Pek çoğumuzun dayanıklı telefon modelleriyle tanıdığı Doogee, CES 2026'da V Max serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Doogee V Max LP ve Doogee V Max Play olmak üzere iki farklı modelden oluşan seri, tasarımı ve sunduğu özelliklerle alanındaki en iddiaları seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Gelin bu iki telefonun teknik özelliklerine yakından bakalım.

Doogee V Max Play ve V Max LP Tanıtıldı

Modern akıllı telefonlar her ne kadar sunduğu özellikler ve şık tasarımları ile dikkatleri üzerine çekse de oldukça kırılgan. Bu durum, özellikle zorlu şartlarda bulunmak durumunda kalan, doğa ile iç içe olmayı seven ve ekstrem sporlara düşkün insanlar için sorun oluşturuyor.

Tam bu noktada ise devreye Doogee giriyor. Şirketin tuğla gibi sağlam ve rakip modellerde olmayan özellikler sunan telefonları spesifik ihtiyaçlara doğrudan hitap ediyor. Bu doğrultuda Doogee, CES 2026'da yeni V Max LP ve V Max Play ile karşımıza çıktı. Peki bu telefonlar kullanıcılara neler sunuyor?

Doogee V Max Play Teknik Özellikleri

MediaTek Dimensity 7300 işlemci

16 GB RAM + 12 GB Sanal RAM (Toplam 28 GB)

256 GB dahili depolama

6.78 inç FHD+ ekran + 120Hz yenileme hızı

200 MP ana kamera 20 MP gece görüş kamerası 8 MP geniş açı kamera

32 MP ön kamera

20.500 mAh batarya

Dahili projektör (200 ANSI lümen)

İkili kamp lambası (500 lümen)

IP68 su ve toz geçirmezlik

MIL-STD-810H askeri standart

IP69K yüksek basınç koruması

WiFi 6-E, NFC, 5G

Parmak izi okuyucu

Android 15

Doogee V Max Play, adından da anlayabileceğiniz üzere her an eğlence isteyen insanlar için geliştirilmiş. Cihaz, 200 ANSI lümen parlaklık değerine ulşabilen bir projektöre sahip. Muhtemleen bunu söylerken şaka yaptığımızı düşünüyor olabilirsiniz.

Ancak hayır, Doogee V Max Play gerçekten de dahili bir projeksiyonla birlikte geliyor. Elbette ki bu size gittiğiniz her yerde sinema deneyimi yaşayatacak bir ürün değil. Ancak akşam kamp yaparken telefon ekranından daha büyük bir ekranda bir şey izlemek isterseniz V Max Play size 40 ila 120 inç arası bir ekran sağlıyor.

Telefon, gücünü MediaTek'in Dimensity 7300 işlemcisinden oluyor. Orta sınıf modellerde sık sık karşımıza çıkan bu yonga seti, Doogee V Max Play'i özellikle gündelik kullanım için oldukça yeterli bir cihaz yapıyor. V Max Play, 16 GB RAM kapasitesine sahip.

Ancak daha fazla RAM'E ihtiyaç duyulması durumunda 12 GB Sanal RAM desteği de yine bu telefonda mevcut. Depolama alanı tarafında ise 256 GB'lık bir kapasite bizleri karşılıyor. Doogee V Max Play'in ekran boyutu 6.78 inç, yani LP'den sadece 0.01 inç daha küçük. Ancak bu fark çoğu kullanıcının gözle ayırt edebileceği düzeyde değil. Söz konusu panel FHD+ çözünürlüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip.

Sağlamlığı ile öne çıkan pek çok telefonun aksine Doogee'nin V Max Play modeli kamera özellikleriyle de iddialı. Telefonda 200 megapiksel ana kamera, 20 megapiksel gece görüş kamerası ve 8 megapiksel geniş açı lens kullanılan üçlü bir dizilim mevcut.

Ön tarafta ise 32 megapiksel bir kamera bulunuyor. Belirtmekte fayda var ki bu LP modelinde sadece 20 megapiksel. Batarya tarafında ise 20.500 mAh büyülüğünde bir pil bizleri karşılıyor. Bu devasa pil her iki modelde de 45W hızla şarj oluyor.

Doogee V Max Play Fiyatı

V Max Play, Doogee'nin kendi sitesinde indirimle 810 dolar yerine 650 dolar yani yaklaşık 28 bin TL'ye satılıyor.

Doogee V Max LP Teknik Özellikleri

MediaTek Dimensity 7300 işlemci

16 GB RAM + 12 GB Sanal RAM (Toplam 28 GB)

512 GB dahili depolama

6.79 inç FHD+ ekran + 120Hz yenileme hızı

200 MP ana kamera 20 MP gece görüş kamerası 8 MP geniş açı kamera

20 MP ön kamera

20.500 0mAh batarya

400 W lazer mesafe ölçer

İkili kamp lambası (500 lümen)

IP68 su ve toz geçirmezlik

MIL-STD-810H askeri standart

IP69K yüksek basınç koruması

WiFi 6-E, NFC, 5G

Parmak izi okuyucu (yan tuş)

Android 15

Doogee V Max LP, serinin "küçük kardeşi" diyebileceğimiz bir model. Abisi ile arasındaki en büyük fark ise dahili bir projeksiyona sahip olmaması. V Max LP, gücünü tıpkı Play gibi MedaTek'in Dimensity 7300'ünden alıyor. Bu mdoelde de 16 GB fiziksel RAM'in yanına 12 GB sanal RAM eklendiğinde, toplam 28 GB RAM'e ulaşabiliyorsunuz.

Doogee V Max Play arasındaki kritik farklardan biri ise bu modelin 256 GB değil, 512 GB depolama alanı ile karşımıza çıkması. Bu da günümüz standartlarında fazlasıyla yeterli bir alan IPS teknolojisini kullanan ekran FHD+ çözünrülüğünde 6.79 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızıyna sahip.

Kamera tarafında yine 200 megapiksel ana kamera, 20 megapiksel gece görüş kamerası ve 8 megapiksel geniş açı lensi görüyoruz. Ön tarafta ise 20 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Batarya kapasites yinei 20.500 mAh ve 45W hızla şarj oluyor.

V Max LP'yi rakiplerinden ayıran en önemli özellik ise 400 watt gücündeki lazer mesafe ölçer. Bu profesyonel bir araç ve inşaat mühendisleri, mimarlar, emlakçılar için vazgeçilmez bir yardımcı olabiliyor. 100 metreye kadar mesafeyi 2 milimetre hassasiyetle ölçebiliyor.

Normalde böyle bir cihazı ayrıca satın almanız ve yanınızda taşımanız gerekirdi. Şimdi ise her zaman cebinizdeki telefonunuzda mevcut. Her iki modelde de bulunan ikili kamp lambası da pratik bir eklenti. 500 lümen parlaklığıyla gerçekten güçlü bir aydınlatma sağlıyor.

Kamp yaparken, elektrik kesintilerinde veya acil durumlarda işe yarıyor. Farklı modları var: sürekli yanar, yanıp söner veya SOS sinyali verebilir. IP68 ve IP69K sertifikaları, telefonun su ve toz geçirmez olduğunu gösteriyor. 1.5 metre derinliğe kadar su altında 30 dakika kalabiliyor.

Doogee V Max LP Fiyatı

V Max LP Doogee'nin kendi sitesinde indirimle 690 dolar yerine 535 dolar yani yaklaşık 23 bin TL'ye satılıyor.