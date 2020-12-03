FAT32, NTFS: Dosya Sistemi Nedir? Ne İşe Yarar? Farkları Neler?

Söz konusu şey dosya sistemi olduğunda, sıradan bir bilgisayar kullanıcısının dahi konuya hakim olması gerekiyor. Peki ama dosya sistemi nedir, ne işe yarar ve farkları nelerdir? Bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm bu detaylara daha yakından göz atacağız.

Dosya Sistemi Nedir?

Kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse dosya sistemi, dosyaları herhangi bir depolama aygıtında organize etmenin ve depolamanın bir yoludur. Anlamış olacağınız üzere farklı dosya sistemlerinin dosyaları organize etme ve depolama yolları birbirinden farklıdır.

Yani bir dosya sistemi basit bir şekilde depolama alanı bölümü olarak tanımlanamaz. Bunlar, dosyaların nasıl yerleştirildiğinden düzenlendiğine, dizine ekleniş biçiminden meta verilerin onlarla nasıl ilişkilendirildiğine kadar pek çok alanda birbirinden ayrılır.

Kullandığınız işletim sisteminin içerikleri görüntüleyebilmesi, dosyaları açabilmesi ve aygıta dosya kaydedebilmesi için bir dosya sistemini anlaması gerekir.

Dosya Sistemlerinin Farkları Nelerdir?

Hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi tüm dosya sistemleri aynı değildir. Farklı dosya sistemleri, verileri organize etmek ve bunları depolamak için farklı yöntemleri kullanır. Bu noktada en iyi dosya sistemi şeklinde bir tanımlama yapmak pek mümkün değil çünkü görüyorsunuz, dosya sistemi karmaşık bir düzendir.

Temelde bir şeyler alırken, bir şeylerden de vazgeçmeniz gerekir. Örneğin bazı dosya sistemleri daha hızlıdır ancak bunu yaparken dosya bozulmalarına karşı daha fazla taviz verir. Bazı dosya sistemleri ek güvenlik önlemleri ile diğerlerinden daha güvenilirdir ancak daha yavaştırlar. Bazıları yüksek depolama kapasitesine sahip sürücüleri desteklerken, bazıları ise yalnızca daha küçük depolama kapasitesine sahip sürücülerde çalışır.

FAT32 Nedir?

FAT32, Windows'un eski nesil dosya sistemidir. Bu dosya sistemi genellikle 1 TB ve daha alt kapasiteye sahip sürücülerde görülebilir. 1 TB ve üstü kapasiteye sahip sürücülerin genellikle NTFS ile biçimlendirilmiş olarak kutudan çıkacağını göreceksiniz.

NTFS Nedir?

Microsoft, Windows XP'den bu yana modern sürümlerin sistem bölümlerini yönetmek için NTFS dosya sisteminden faydalanır. Bu arada harici sürücüler FAT32 ya da NTFS olarak biçimlendirilebilir.

HFS+ Nedir?

Mac modellerinde dahili bölümler için HFS+ dosya sistemi kullanılır. Bu arada Mac modelleri varsayılan olarak FAT32 dosya sistemlerini okuyabilir ve bunlara yazabilirler. Yine NTFS dosya sistemlerini okuyabilirler ancak yazabilmek için üçüncü parti bir programa ihtiyaç duyulur.

Ext2 / Ext3 / Ext 4 Nedir?

Eğer bir Linux kullanıcısı iseniz Ext2 / Ext 3 / Ext4 dosya sistemlerini sıklıkla görürsünüz.

Ext2 eski bir dosya sistemidir ve günlük kaydı gibi önemli özelliklerden yoksundur. Yani Ext2 sürücüsüne veri yazarken güç kesilirse ya da bilgisayar çökerse veriler kaybolabilir.

Ext3 biraz daha yavaş bir dosya sistemidir ancak yukarıda mahrum kaldığınız güvenlik özelliklerini bünyesinde barındırır.

Ext4 daha modern ve daha hızlı bir dosya sistemidir. Günümüzde artık varsayılan olarak dağıtılır. Öte taraftan hem Windows hem de Mac bu dosya sistemlerini desteklemez. Bu tür dosya sistemlerindeki verilere erişmek için üçüncü taraf bir araca ihtiyacınız olacaktır.

Btrfs Nedir?

Brtfs, Linux için geliştirilen yeni bir dosya sistemidir. Bu noktada henüz Linux'un varsayılan dosya sistemi değil ancak muhtemelen Ext4'ün yerini alacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz dosya sistemlerinin aksine, aslında çok daha fazla sayıda dosya sisteminin olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yine de tipik bir bilgisayar kullanıcısının bu şeylerin çoğunu bilmesine gerek yok. Yine de bu sürücü neden bilgisayarımda çalışmıyor gibi sorunların üstesinden gelebilmenize yardımcı olur.

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