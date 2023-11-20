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Dragon Age 2

Dragon Age 2

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 6.84 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici BioWare
  • İndir

Dragon Age 2 ile seri devam ediyor. Medeniyetin gidişatını etkileyecek kararlar vermek için Dragon Age 2’yi oynamaya başlayın. 

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Yaptıkları rol yapma oyunları ile ünlenmiş BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Dragon Age 2, 2011 yılında yayınlandı. Muhteşem bir devam oyunu olan Dragon Age 2 benzersiz müzikleri, akıcı oynanışı ve muhteşem hikayesi ile akıllarımızda yer eden oyunlardan biri.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala oynanabilir durumda olan RPG’lerden biri olan Dragon Age 2 seriye yepyeni bir soluk getirdi. İlk oyunun üzerine çıkmayı başaran Dragon Age 2 oyuncular tarafından epey sevildi.

Dragon Age 2 İndir

Hemen Dragon Age 2 indirin ve bu destansı mücadelede yer alın. Önemli kararlar vererek hikayeye yön verin ve destan yazın.

Dragon Age 2 Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows Vista with SP3, SP2 ya da windows 7
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo (ya da eş değeri) 1.8 GHz hızda çalışan ya da daha iyisi; AMD Athlon 64 X2 (ya da eş değeri)  1.8 GHz hızda çalışan ya da daha iyisi
  • Bellek: 1 GB RAM
  • Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2600 Pro 256 MB; NVIDIA GeForce 7900 GS 256 MB 
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: Direct X 9.0c destekleyen bir ses kartı
ARTILAR

İlk oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapmış

Epey zengin ve kompleks bir hikaye

Grafikler ilk oyuna göre çok daha iyi