Dragon Age 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6.84 GB
- Üretici BioWare
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Dragon Age 2 ile seri devam ediyor. Medeniyetin gidişatını etkileyecek kararlar vermek için Dragon Age 2’yi oynamaya başlayın.
Yaptıkları rol yapma oyunları ile ünlenmiş BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Dragon Age 2, 2011 yılında yayınlandı. Muhteşem bir devam oyunu olan Dragon Age 2 benzersiz müzikleri, akıcı oynanışı ve muhteşem hikayesi ile akıllarımızda yer eden oyunlardan biri.
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala oynanabilir durumda olan RPG’lerden biri olan Dragon Age 2 seriye yepyeni bir soluk getirdi. İlk oyunun üzerine çıkmayı başaran Dragon Age 2 oyuncular tarafından epey sevildi.
Dragon Age 2 İndir
Hemen Dragon Age 2 indirin ve bu destansı mücadelede yer alın. Önemli kararlar vererek hikayeye yön verin ve destan yazın.
Dragon Age 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista with SP3, SP2 ya da windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo (ya da eş değeri) 1.8 GHz hızda çalışan ya da daha iyisi; AMD Athlon 64 X2 (ya da eş değeri) 1.8 GHz hızda çalışan ya da daha iyisi
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2600 Pro 256 MB; NVIDIA GeForce 7900 GS 256 MB
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Direct X 9.0c destekleyen bir ses kartı
İlk oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapmış
Epey zengin ve kompleks bir hikaye
Grafikler ilk oyuna göre çok daha iyi