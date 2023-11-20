Dragon Age 2 ile seri devam ediyor. Medeniyetin gidişatını etkileyecek kararlar vermek için Dragon Age 2’yi oynamaya başlayın.

Kemal Tavus - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yaptıkları rol yapma oyunları ile ünlenmiş BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Dragon Age 2, 2011 yılında yayınlandı. Muhteşem bir devam oyunu olan Dragon Age 2 benzersiz müzikleri, akıcı oynanışı ve muhteşem hikayesi ile akıllarımızda yer eden oyunlardan biri.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala oynanabilir durumda olan RPG’lerden biri olan Dragon Age 2 seriye yepyeni bir soluk getirdi. İlk oyunun üzerine çıkmayı başaran Dragon Age 2 oyuncular tarafından epey sevildi.

Dragon Age 2 İndir

Hemen Dragon Age 2 indirin ve bu destansı mücadelede yer alın. Önemli kararlar vererek hikayeye yön verin ve destan yazın.

Dragon Age 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista with SP3, SP2 ya da windows 7

: Windows Vista with SP3, SP2 ya da windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Duo (ya da eş değeri) 1.8 GHz hızda çalışan ya da daha iyisi; AMD Athlon 64 X2 (ya da eş değeri) 1.8 GHz hızda çalışan ya da daha iyisi

: Intel Core 2 Duo (ya da eş değeri) 1.8 GHz hızda çalışan ya da daha iyisi; AMD Athlon 64 X2 (ya da eş değeri) 1.8 GHz hızda çalışan ya da daha iyisi Bellek : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Ekran Kartı : ATI Radeon HD 2600 Pro 256 MB; NVIDIA GeForce 7900 GS 256 MB

: ATI Radeon HD 2600 Pro 256 MB; NVIDIA GeForce 7900 GS 256 MB DirectX : Sürüm 9.0c

: Sürüm 9.0c Depolama : 7 GB kullanılabilir alan

: 7 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: Direct X 9.0c destekleyen bir ses kartı