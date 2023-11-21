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Dragon Age: Origins

Dragon Age: Origins

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 19.53 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici BioWare
  • İndir

Dragon Age: Origins ile bu görkemli serinin nasıl başladığını görün. 

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Bir dönemin efsanevi firması, RPG oyunları ile bilinen BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Dragon Age: Origins 2009 yılında piyasaya sürüldü. Fantastik bir rol yapma oyunu olan Dragon Age: Origins çok beğenildi ve 3 oyunluk bir seri haline geldi.

Dragon Age: Origins’in başarısından kısa bir süre  sonra devam oyunu da geldi. Dönemine göre bizlere bambaşka bir RPG tecrübesi sunan Dragon Age: Origins bugün bile hala keyifle oynanabilecek kadar kaliteli bir yapımdır.

Çıkışından sonra pek çok DLC ile zenginleştirilen ve içerik sayısı epey artırılan Dragon Age: Origins tek başınıza oynayabileceğiniz nadide bir yapımdır.

Dragon Age: Origins İndir

Hemen Dragon Age: Origins indirin ve maceraya atılın. İnsanlığın kadim düşmanı geri döndü ve krallık iç savaşın içerisinde. Seçilmiş kişi olarak her şey bizim elimizde.

Dragon Age: Origins Sistem Gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows XP (SP3) veya Windows Vista (SP1) veya Windows 7
  • İşlemci: Intel Core 2 Single 1.6 Ghz İşlemci (veya eş değeri) veya AMD 64 2.0 GHz İşlemci (veya eşdeğeri)
  • Bellek: 1GB (1,5 GB Vista ve Windows 7)
  • Ekran Kartı: ATI Radeon X850 256MB veya NVIDIA GeForce 6600 GT 128MB veya üzeri (Windows Vista: Radeon X1550 256 MB veya NVidia GeForce 7600GT 256MB)
  • Depolama: 20 GB HD alanı
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