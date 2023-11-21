Dragon Age: Origins ile bu görkemli serinin nasıl başladığını görün.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir dönemin efsanevi firması, RPG oyunları ile bilinen BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Dragon Age: Origins 2009 yılında piyasaya sürüldü. Fantastik bir rol yapma oyunu olan Dragon Age: Origins çok beğenildi ve 3 oyunluk bir seri haline geldi.

Dragon Age: Origins’in başarısından kısa bir süre sonra devam oyunu da geldi. Dönemine göre bizlere bambaşka bir RPG tecrübesi sunan Dragon Age: Origins bugün bile hala keyifle oynanabilecek kadar kaliteli bir yapımdır.

Çıkışından sonra pek çok DLC ile zenginleştirilen ve içerik sayısı epey artırılan Dragon Age: Origins tek başınıza oynayabileceğiniz nadide bir yapımdır.

Dragon Age: Origins İndir

Hemen Dragon Age: Origins indirin ve maceraya atılın. İnsanlığın kadim düşmanı geri döndü ve krallık iç savaşın içerisinde. Seçilmiş kişi olarak her şey bizim elimizde.

Dragon Age: Origins Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows XP (SP3) veya Windows Vista (SP1) veya Windows 7

: Windows XP (SP3) veya Windows Vista (SP1) veya Windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Single 1.6 Ghz İşlemci (veya eş değeri) veya AMD 64 2.0 GHz İşlemci (veya eşdeğeri)

: Intel Core 2 Single 1.6 Ghz İşlemci (veya eş değeri) veya AMD 64 2.0 GHz İşlemci (veya eşdeğeri) Bellek : 1GB (1,5 GB Vista ve Windows 7)

: 1GB (1,5 GB Vista ve Windows 7) Ekran Kartı : ATI Radeon X850 256MB veya NVIDIA GeForce 6600 GT 128MB veya üzeri (Windows Vista: Radeon X1550 256 MB veya NVidia GeForce 7600GT 256MB)

: ATI Radeon X850 256MB veya NVIDIA GeForce 6600 GT 128MB veya üzeri (Windows Vista: Radeon X1550 256 MB veya NVidia GeForce 7600GT 256MB) Depolama: 20 GB HD alanı