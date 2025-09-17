Dreame D20 Ultra ile Derinlemesine Temizlik

Temizlik denince akla ilk ne gelir? Süpürge, paspas? Toz alma, ortalık toplama? Temizlik yapmak için temizlik öncesini planlamak gerektiği için buna vakit ayıramamak çok normal. Bir gün robotlar dişlerimizi fırçalayıp yatağımızı düzeltecek kapasiteye gelebilir, o güne kadar biz evimizi süpürüp paspaslamaları ile yetineceğiz.

Ancak Dreame D20 Ultra robot süpürge, tam otomatik PowerDock istasyonu sayesinde tüketiciye süpürme ve paspaslamanın ötesinde bir deneyim sunuyor.

13.000Pa Vormax Emiş Gücü Kapasitesi

Yüksek emiş kapasitesi sayesinde derine işlemiş toz, kırıntı, evcil hayvan tüyü gibi inatçı döküntüler karşısında etkili performans sağlayan D20 Ultra, sunduğu özellikler sayesinde ev işlerinde bir numaralı yardımcı haline geliyor.

Etkileyici Paspaslama Performansı

DuoScrub ve RoboSwing teknolojileri sayesinde D20 Ultra robot süpürge, standart paspaslama işlevini üst seviyelere taşıyor. Zemine uyguladığı basınç ile paspaslarını döndürerek lekelerin üstesinden geliyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra D20 Ultra, salınım hareketi yaparak robotun tasarımı itibariyle erişilmesi zor olan köşelere paspaslarının girebilmesini sağlıyor.

Hepsi Bir Arada PowerDock

Artık, alışık olunan eski düzeni geride bırakıp tam otomatik istasyon ile temizlik sonrası temizliği de robotunuza emanet edebilirsiniz! Yapılan temizlik sonrası toz kutusunu boşalt, yıkanabilir parçaları yıka, fırçadaki saçları topla işlemlerine veda edebilirsiniz.

Dreame D20 Ultra, 100 gün kapasiteli toz haznesi ile topladığı tozu istasyona boşaltır, kendi paspaslarını kendi yıkar, ılık havayla kurutur. Size ekstra zahmet çıkarmaz, yükünüzü hafifletir.

Akıllı Temizlik Stratejileri ile Tanışın

D20 Ultra robot süpürge, halı yüzeylerini akıllıca algılayarak emiş gücünü otomatik şekilde yükseltir, böylece derinlemesine temizlik sağlarken zorlu kir ve tozları etkili biçimde ortadan kaldırır.

Ultrasonik halı tanıma teknolojisi sayesinde halı üzerindeki performansı optimize eder. Ayrıca, kısa tüylü halılarda, paspaslarını 10,5 mm'ye kadar yukarı kaldırarak halının nemlenmesini önler.

Bu içerik Dreame iş birliği ile hazırlanmıştır.