Tuhaf görünümleri sebebiyle bazı hayvanlar insanların ürpermesine sebep olabiliyor. Dünyada nadir görülen, varlığına inanmakta güçlük çektiğimiz birçok canlı türü var. Bu hayvanlar görünüşlerinin yanı sıra özellikleriyle de dikkat çekiyor. Çevremizde dolaşan kedi, köpek, kuş gibi hayvanlardan çok farklı görünüm ve özelliklere sahipler.

Sizlere, gördüğünüzde ürpereceğiniz hatta korkacağınız dünyanın en ilginç hayvanları listesini hazırladık!

Dünyanın En İlginç Hayvanları ve Özellikleri

Çamur Zıpzıpı

Geoduck

Fil Kulaklı Ahtapot

Deniz Gergedanı

Fırfırlı Köpek Balığı

Black Swallower

Tersiyer

Proboscis Maymunu

Aksolotl

Yılbaşı Ağacı Solucanı

1. Çamur Zıpzıpı

Amfibik balıklar şeklinde de isimlendirilen çamur zıpzıpı; balık familyası grubunda yer alıyor. Çamur zıpzıpları, Japonya’da yaşayan bir türdür. Sularla karaların birleşmiş olduğu bölgede yaşayan türlerdir. Burada çamurlu toprakların içerisinde varlıklarını sürdüren canlılar olduğunu söyleyebiliriz. Çamur zıpzıpları genellikle karada vakit geçiriyor ve sürünerek geziyorl. Havadaki oksijeni soluyarak yaşamlarına devam ediyor.

2. Geoduck

Tuzlu su midyesi olan geoduck, Hiatellidae familyasına mensuptur. Panopea generosa ismiyle de anılan geoduck, istiridyeye çok benziyor. 140 sene yaşayabilen geoducklar, Kuzey Pasifik Okyanusu kıyı sularında görünüyor. 5.000 dişiyi dölleme özelliği olan bu canlı iktidarsızlık problemini giderdiği düşüncesiyle birçok kişi tarafından tüketiliyor.

3. Fil Kulaklı Ahtapot

Okyanuslarda yaşamını sürdüren ve görüntüsüyle insanlarda ürperti oluşturan diğer canlıysa fil kulaklı ahtapottur. Grimpoteuthis türü fil kulaklı ahtapot, sarkık kulaklara sahiptir. Bu kulakları sayesinde okyanus tabanından yiyecek toplayabiliyor.

Denizde 3-5 bin metre derinlikte yaşıyor. Fil kulaklı ahtapotların yaşam süresi 3-5 yıldır. 1.8 metre uzunluktaki fil kulaklı ahtapotlar, 5.9 kilo ağırlığındadır. Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Filipinler ve Avustralya’da yaşayan canlılardır.

4. Deniz Gergedanı

Hiç bilinmeyen hayvanlar listemize deniz gergedanı isimli canlıyı ekleyebiliriz. Narvallar ismiyle de bilinen deniz gergedanları, denizdeki tek boynuzlu atlardır. Boynuza benzeyen tek dişlerinden dolayı monodon monoceros olarak da anılıyorlar. Rusya, Kanada, Norveç, Grönland kıyılarıyla birlikte Arktik Okyanusu’nda da görülüyorlar.

Dişli balinalar grubunda yer alıyor. Dişli balinalar grubunda olmalarına rağmen ağız içlerinde işlevsel dişlerin olmadığını söyleyebiliriz. Su basıncının yaklaşık 150 atmosferi aşan 1.500 metre derinliklerinde yüzüyor. Deniz gergedanları, hiç ışık olmayan alanlarda yüzüyor.

5. Fırfırlı Köpek Balığı

Listemizde Güney Afrika sularında yaşayan fırfırlı köpek balığı isimli canlıyı da yer açalım. Fırfırlı köpek balıkları ortalama 1.500 metre derinliklerde yaşıyor. Avlarını yılana benzer şekilde yakalayıp sarmasıyla biliniyor.

6. Black Swallower

Denizlerdeki en tuhaf canlılar arasında Black Swallower yer alıyor. Türkçede kara yutucu şeklinde isimlendirilen bu canlı görünümüyle herkesi korkutuyor. Farklı balık cinsi black swallower, kendinden çok büyük boyutlu balıkları yeme gücüne sahiptir. Yeme gücünü çok büyük olan beline borçludur. Black swallower, yutmuş olduğu hayvanlar onun vücut altındaki gövdesinde bağlı durur. Bu nedenle yuttuklarını sindirmekte çok zorlanır.

7. Tersiyer

Primat grubuna mensup memelidir. Cadı makigiller familyasına mensuptur. Güneydoğu Asya adalarında yaşıyor. Tersiyer isimli canlıların boyutları 9-16 cm arasındadır. Kuyruklarıysa 13-28 cm; 60-160 gram arasındaysa kiloları değişiyor. Maymunlar familyası grubunda en uzun bacaklı cinstir. Çok hızlı tırmanma özellikleri vardır. Ağaçta yaşamlarını sürdürebilen bu canlıların gözleri iridir.

8. Proboscis Maymunu

Proboscis maymunu; Güney - Doğu Asya Bornea adasının olduğu yerde yaşamlarını sürdürüyor. Latince Nasalis larvatus isimli proboscis maymunları; Eski Dünya Maymunları türlerinden Colobinae familyasındandır. Diğer maymunları ve dişileri etkileyebilmek için sarkık burunlarını kullanıyor. Uzun burunları çok dikkat çekiyor. İletişim kurma ve dişileri ilişkiye davet etmek için burunlarından yararlanırlar.

9. Aksolotl

Aksolotl, kaplan semenderi grubundaki Meksika semenderleri arasında yer alan bir türdür. Familyasındaki diğer türlerden farklı olarak başkalaşım geçirmiyor. Bu yüzden suda yaşamını sürdürmek zorundadır. Karada yaşamlarını sürdüremedikleri için sudan çıkmazlar. Vücut yapıları semenderlerle aynıdır. Gözkapakları bulunmayan bu canlıların kafalarının yanlarındaki solungaçlar dikkat çekicidir.

10. Yılbaşı Ağacı Solucanı

Bilimsel olarak Spirobranchus giganteus ismiyle yılbaşı ağacı solucanları biliniyor. Yılbaşı ağacı solucanı, tropikal resiflerde yaşamlarını sürdürüyor. Görünümlerinden dolayı yılbaşı ağacı veya noel ağacı şeklinde isimlendirilirler.

Yılbaşı ağacı solucanlarının gövde bölümlerinde tüp tarzında iki parmaklık renk çıkıntısı yer alıyor. Çıkıntılar sayesinde solunum yaparlar. Ayrıca besinleri yakalamaları da çok kolaydır. Fitoplankton ve mikroskopik bitkiler besinlerini oluşturuyor. Yılbaşı ağacı solucanları yaklaşık 3 cm boyda olurlar.

Dünyanın en garip hayvanları listemiz hoşunuza gittiyse ilginizi çekebilecek Tarihteki En İlginç Psikolojik Deneyler başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.