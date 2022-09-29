Dünyanın En İyi Hapishaneleri

Hepimizin bildiği gibi hapishanelerin kötü yer olduğunu ve pek yaşanmayacak bir yer olduğunu söylemeye gerek yok. Ancak, bazı hapishaneler var ki dünyadaki birçok yerden daha iyi yaşam şartlarına sahip.

Öyle ki bu hapishaneler suçluların daha iyi rehabilite olmasını amaçlamaktadır. Kimi evsizler kış aylarında sırf bu hapishanelerde yatmak için suç bile işlemektedirler. Peki, dünyanın en iyi 5 hapishanesi hangileri? Gelin birlikte bakalım.

Dünyanın En İyi 5 Hapishanesi

Fuhlsbuettel Hapishanesi

Champ-Dollon Hapishanesi

Otago Hapishanesi

Bastoy Hapishanesi

Sollentuna Hapishanesi

Fuhlsbuettel Hapishanesi

Bir mahkumun en çok istediği özellikler arasında kendine ait duş ve tuvaletin olmasıdır. Almanya'da bulunan bu hapishanede mahkumların kendilerine ait duş ve tuvaletleri bulunmakta ve görselden de görüldüğü üzere memnuniyet üst sıralarda yer almaktadır.

Champ-Dollon Hapishanesi

Lüks bir odayı aratmayan İsveç'te bulunan hapishane 40 milyon dolarlık bir yatırım almış ve oldukça şık bir tasarıma sahip olmuştur. Fakat, çok daha önceleri bu hapishanede salgın hastalıklar ve isyanlar bulunmaktaydı. Görünen o ki eski günlerden eser yok.

Otago Hapishanesi

İçinde birçok eğitimin bulunduğu hapishane, çevresinde elektrikli telleri olmasına rağmen, adeta bir lüks öğrenci yurt odasına benzetilmekte. Yeni Zelanda'da bulunan bu hapishane odaları oldukça rahattır.

Bastoy Hapishanesi

Sıklıkla adını duyduğumuz Norveç’teki hapishane bir adadan oluşmakta ve mahkumlar burada rahatça yaşayabilmektedirler. Sabah 8.30 akşam 15.30 arası çalışan mahkumlar kazandıkları para ile marketten alışveriş yapabilmektedirler. Diğerlerine kıyasla burada 115 mahkum bulunmakta. Nüfusu çok az olsa da bazı ülkelere kıyasla çok daha iyi yaşam şartlarına sahip olduğu görülüyor.

Sollentuna Hapishanesi

İsveç'te bulunan bu hapishane lüks odaları ve lüks spor salonları ile anılmaktadır. Öyle ki mahkumlar spor yaptıktan sonra kendi odalarında kendilerine ait duş ve tuvaletlerde kişisel temizliklerini yapabiliyor ve birçok eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Bu özellikler mahkumlar için normal görünse dahi oldukça lüks kaçmaktadır. Çünkü çoğu hapishanede lavobolar ortaktır.

Belgesellerde söylenenlere göre kimi insanlar yukarıda da belirttiğimiz gibi sokakta kalmamak için bu lüks hapishaneleri basit suçlar işleyerek girmeye çalışıyorlar. Öyle ki bu hapishaneler birçok ülkenin yaşam şartından daha iyi olanaklara sahip.

Bu içeriğimizde dünyadaki en iyi 5 hapishane hakkında bahsettik. Sizler dünyadaki en iyi 5 hapishane hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın? Ayrıca tarihte en çok cinayet işleyen 5 seri katili merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.