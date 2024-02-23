Dyson The Supersonic R Saç Kurutma Makinesi Özellikleri ve Fiyatı

Dyson’ın yeni saç bakım ürünlerinden biri olan saç kurutma makinesi tanıtıldı. İlk etapta profesyonellerin kullanımına yönelik olarak tasarlanan bu üründe gellişmiş teknolojilerden yararlanılıyor.

Ergonomik tasarımı ile kolay kullanım imkânı sunan makine önceki modeller ile kıyaslandığında çok daha hafif ve yenilikçi. Üst düzey teknolojilerle kuşatılmış, RFID eklentili saç kurutma makinesi ile ilgili tüm detayları bu yazımızda kaleme aldık. İşte, Dyson The Supersonic R’nin özellikleri ve fiyatı!

Dyson The Supersonic R Saç Kurutma Makinesi Özellikleri

Cihazın adında yer alan ‘R’ harfi tasarımına referans veriyor. ‘R’ görünümlü cihaz New York Moda Haftası’nda tanıtıldı.

Bu tanıtımda paylaşılan bilgilere göre profesyonel kullanıcılar için özel olarak dizayn edilen ürün önceki modeller ile kıyaslandığında %20 oranında daha hafif.

Boyut olarak ise yine önceki saç kurutma makinelerinden %30 daha küçük bir ürün.

Ağırlığı 325 gram olan kurutma makinesinde ergonomiye büyük bir önem verilmiş. Profesyonellerin rahat bir şekilde kullanabilmesi için tuş yerleşimlerinde bile kullanıcı deneyimi dikkate alınmış.

Cihaz içinde bir adet cam boncuk termistör mevcut. Gömülü sıcaklık sensörü ile çalışan bu termistor ısı seviyesini takip etmenizi sağlıyor.

Genel saç kurutma makinelerinden farklı olarak üç diskten oluşan simetrik folyolara yer verilmiş. Bunun nedeni ise ısı dağıtımının eşit bir şekilde sağlanabilmesi.

RFID eklentiler cihazın en önemli özellikleri arasında sıralanıyor. Farklı kullanıcıların saç tiplerine uygun olarak çeşitli ayarlamalar yapmanızı sağlıyor.

RFID sensörleri cihaza taktığınız başlığı algılayarak sizin için en ideal motor ve sıcaklık ayarlarını belirliyor. Dilerseniz bu ayarları manuel olarak da değiştirme şansınız bulunuyor.

Kolayca kişiselleştirebileceğiniz ısı ve güç ayarları sayesinde saçınıza uygun bir biçimde kurutma ve şekillendirme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Cihazda özel bir soğutma mekanizmasının bulunacağı da paylaşılan bilgiler arasında sıralanıyor.

Dyson The Supersonic R Saç Kurutma Makinesi Fiyatı

Dyson’ın profesyonellere uygun tasarladığı ‘R’ formundaki saç kurutma makinesi 2024 yılının Mart ayında satışa çıkacak. İlk başlarda profesyonellere özel satışı yapılacak. Şu an için belirlenen satış fiyatı ise 569,99 dolar.

Profesyonellerin ardından normal tüketicilere de kısa sürede satışa açılması bekleniyor. Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Dolayısıyla yurt içi satış fiyatı hakkında kesin bir şey söylemek de mümkün değil.

Siz bu ürünü nasıl buldunuz? Dyson’ın saç bakım ürünlerinden memnun musunuz? Yorumlara yazın!