e-Devlet Kaza Tespit Tutanağı Nedir, Nasıl Doldurulur?

Trafik kazalarında sürücülerin kaza anında yaşadığı panik ve korkunun üstüne bir de kaza tutanağı oluşturma stresi ekleniyor. Normal şartlarda kaza yapan sürücüler kaza anını fotoğraflayıp yazılı bir tutanak üstünde kazayı tanımlamak ve şikayetlerini iletmek durumunda kalıyordu.

Sonunda bu duruma daha pratik bir çözüm getiriliyor. Artık kaza yapan sürücüler kaza tutanağını oluşturmak için kağıt kalem kullanmak zorunda kalmayacak. e-Devlet üzerinden kaza tutanağı oluşturma imkânı sayesinde bu prosedür kolayca halledilebilecek.

Bu yazımızda e-Devlet kaza tutanağı oluşturma işlemi ile ilgili bilmeniz gereken ayrıntıları anlatıyoruz. İşte, e-Devlet'te kaza tutanağı nasıl doldurulur? Diye düşünenler için adım adım sistem üzerinden tutanak oluşturmanızı sağlayacak bir rehber!

e-Devlet Kaza Tutanağı Hizmeti Nedir?

Sigorta şirketlerinin sürücülere verdiği kaza tespit tutanakları birçok aracın torpidosunda veya bagajında bulunuyor. Bazı sürücüler yanında bu tutanak olmadan da trafiğe çıkabiliyor.

Böyle zamanlarda her iki tarafta da tutanak kağıdının bulunmaması hem trafiğin aksamasına hem de ciddi anlamda vakit kaybına yol açabiliyor. Üstüne bir de kazanın verdiği stres eklenince sürücüler arasında gergin anlar bile yaşanabiliyor.

Trafikte mutlaka görmüşsünüzdür. Kaza yapan sürücüler araçlarını bir kenara çekiyor ve yoldan geçenlere kaza tespit tutanaklarının olup olmadığını soruyor. Neyse ki artık bu konuya bir çözüm getirildi.

Sürücüler kaza tespit tutanağını araçlarında taşımak veya başkalarından istemek zorunda kalmayacak. e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra ‘kaza tutanağı’ aramasını yaptığınızda karşınıza online bir form çıkacak.

Bu formda gerekli bilgileri doldurduğunuzda kaza tespit tutanağı kolayca sisteme girilecek. e-Devlet kaza tutanağı hizmeti, otomobil sürücülerine büyük bir kolaylık sağlayacak. Tabi ki temennimiz, hiçbir zaman bu tutanağa ihtiyaç duymamanız. Yine de gerektiğinde e-Devlet üzerinden bu işlemi nasıl yapacağınızı detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

e-Devlet Kaza Tutanağı Nasıl Doldurulur?

iOS ve Android kullanıcıları telefonuna indirecekleri e-Devlet uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturma hizmetine ulaşabiliyor. e-Devlet kaza tutanağı hizmetinden yararlanabilmeniz için öncelikle hesabınızda iki aşamalı kimlik doğrulama ayarını yapmış olmanız gerekiyor. Bunun için sisteme kayıtlı telefon numaranızı güncellemeniz gerekebilir. Kimlik doğrulamayı yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek kaza tutanağı oluşturabilirsiniz.

Arama çubuğuna ‘kaza’ yazdığınızda karşınıza ‘kaza tutanağı’ seçeneği çıkıyor.

Bu butona bastıktan sonra ‘yeni tutanak oluştur’ seçeneğine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Karşı taraf tutanak oluşturduysa ‘yeni tutanağa dahil ol’ butonuna basmalısınız.

Bir sonraki aşamaya geçtiğinizde ruhsat bilgilerini sisteme girmeniz gerekiyor.

Kazayı tanımlamak için ekranda size çeşitli seçenekler sunuluyor. Bunlar üstünde gerekli ayarlamaları yaparak kaza senaryosunu oluşturabilirsiniz.

Son olarak kaza fotoğraflarını sisteme ekleyip sigorta bilgilerini giriyorsunuz.

Tamamla ve kaydet dediğinizde otomatik olarak girmiş olduğunuz bilgiler Sigorta Bilgi Merkezi’ne işlenmiş oluyor. Böylece tutanağı sigorta şirketine gönderme, şirketteki yetkililerin bilgileri sisteme girmesi gibi işlemlerle yaşanan vakit kayıplarının da önüne geçilmiş oluyor. Bazı istisnai durumlarda e-Devlet kaza tutanağı hizmetinden yararlanılamıyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor: