e-Devlet Üzerinden Üniversite Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır? (2024)

e-Devlet ile üniversite kayıt işlemleri oldukça pratik hâle geldi. Üniversiteye kaydolma sürecinin dijital ortamda yapılabilmesi büyük bir kolaylık sağlıyor. Zaman ve enerji tasarrufu sağlayan üniversite e-kayıt işlemleri yalnızca birkaç adım ile tamamlanabiliyor.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başladı. Bu süreçte en fazla sorulan soruların başında üniversite kayıtları nasıl yapılır geliyor.

Üniversite kaydını internetten yapma işlemi için e-Devlet uygulaması veya web tarayıcısı üzerinden e-Devlet'in resmî web sitesini ziyaret etmek gerekiyor. Bu adımlara geçmeden önce üniversite kayıt tarihleri ne zaman sorunu yanıtlayalım.

Üniversite Kayıt Tarihleri

Uzun süredir merak içerisinde beklenen üniversite kayıtları 19 Ağustos 2024 itibarıyla başladı. Kayıt süreci 23 Ağustos tarihinde sona erecek. Elektronik kayıt süreci 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

e-Devlet'ten Üniversite Kayıt Adımları

e-Devlet'i ziyaret edin.

Sağ üst köşedeki "Giriş Yap" butonuna basın.

Hesabınıza giriş yapın.

Arama kutucuğuna üniversite e-kayıt yazın.

Üniversite e-kayıt hizmetini seçin.

"Bilgilerimi Şimdi Güncelle" butonuna tıklayın.

Bilgileri girdikten sonra "Güncelle" butonuna basın.

Ekrandaki bilgiler doğruysa "Okudum" kelimesinin yer aldığı kutucuğa "EVET" yazın.

"Başvur" butonuna tıklayın.

Başvuru tamamlandığında ekranda bardkodlu e-kayıt belgesi görüntülenecek.

"Dosyayı İndir" butonuna basarak belgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

e-Devlet sistemi çok sayıda hizmet sunuyor. Bunlar arasında üniversite e-kayıt hizmeti de yer alıyor. Söz konusu hizmet üzerinden birkaç adım ile elektronik kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Bunun için e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubesine giderek şifre alabilirsiniz.

Üniversite e kayıt adımları için öncelikle e-Devlet sistemini ziyaret edin ve "Giriş Yap" butonuna tıklayarak hesabınıza giriş yapın. Arama kutucuğuna üniversite e-kayıt yazın. Üniversite e-kayıt hizmetini seçin.

Hizmet sayfasını ziyaret ettikten sonra "Bilgilerimi Şimdi Güncelle" butonuna tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden gerekli bilgileri girin. Ardından "Güncelle" butonuna basın.

Ekrandaki bilgiler doğruysa "Okudum" kelimesinin yer aldığı kutucuğa "EVET" yazın ve ardından "Başvur" butonuna tıklayın.

Başvuru tamamlandığında ekranda bardkodlu e-kayıt belgesi görüntülenecek. Belgeyi bilgisayara indirmek için "Dosyayı İndir" butonuna tıklayın.

Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak üniversite e kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Peki, hangi lisans veya önlisans bölümünü kazandınız? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.