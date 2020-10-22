e-Nabız nedir? e-Nabız nasıl kullanılır? - İlk defa 2015 yılında hayatımıza giren ve son birkaç aydır sunduğu yenilikçi özellikler ile popülerlik kazanan e-Nabız sistemi, bütün tıbbi geçmişinizi görüntüleyebilmenize olanak sunan bir kişisel sağlık kaydı sistemi olarak öne çıkıyor.

e-Nabız Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve ilk kez 2015 yılında kullanıma sunulan e-Nabız, vatandaşların kişisel sağlık bilgilerini yönetebileceği ve izleyebileceği kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bu sayede sağlık kuruluşları tarafından toplanan veriler bu sistemde biriktirilir ve gerektiği durumlarda vatandaş ya da doktor tarafından görüntülenebilir.

Hem internet sitesi hem de mobil uygulamalar üzerinden erişebildiğiniz bu serviste daha öncesinde geçirmiş olduğunuz hastalıkları, size yazılan reçeteleri, daha öncesinde yapılan radyolojilerinize dair görüntüleri, tahlil sonuçlarınızı, alerji tanılarınızı, raporlarınızı ve çok daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz.

e-Nabız Nasıl Kullanılır?

Eğer e-Nabız'ı ilk defa kullanacaksanız, bu sürecin nasıl gerçekleştiğini sizlere aktaralım.

1- e-Nabız'a Nasıl Üye Olunur?

​e-Nabız'ın internet sitesine giriş yapın. Giriş panelinin altında yer alan 'E-Devlet Üzerinden Kayıt Olun' sekmesine tıklayın. E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gerekli adımları tamamlayın.

2- e-Nabız'a Nasıl Giriş Yapılır?

​e-Nabız'ın internet sitesine giriş yapın. Giriş paneline kullanıcı bilgilerinizi girin. 'Giriş' butonuna tıklayın.

3- e-Nabız Tahlil Sonucu Nasıl Öğrenilir?

e-Nabız sistemine giriş yapın. Sol menüde yer alan 'Tahlillerim' butonuna tıklayın. Sonucunu görmek istediğiniz tahlili seçin.

4- e-Nabız Covid-19 Sonucu Nasıl Öğrenilir?

e-Nabız sistemine giriş yapın. Sol menüde yer alan 'Tahlillerim' butonuna tıklayın. 'Covid-19' isimli tahlile dokunun.

5- e-Nabız Reçete Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-Nabız sistemine giriş yapın. Sol menüde yer alan 'Reçetelerim' butonuna tıklayın. Görmek istediğiniz reçeteye tıklayın.

e-Nabız Özellikleri: e-Nabız Ne İşe Yarar?

e-Nabız'da neler yer alıyor?

1- Ziyaretlerim

Ziyaretlerim menüsü altında daha öncesinde olduğunuz muayenelerin bir listesini görebilirsiniz. Burada tarih, hastane, poliklinik ve doktor detaylarını kontrol edebilir, bu ölçütler dahilinde filtreleme ya da arama yapabilirsiniz. Ayrıca bu muayeneye dair detayları da görüntüleyebilirsiniz.

2- Reçetelerim

Reçetelerim sekmesine tıkladığınızda sistemin açıldığı tarihten itibaren doktorlar tarafından yazılan tüm reçeteler tarih sırasına göre görüntülenecektir. Daha önce kullanmış olduğunuz ilaçlara buradan erişebilirsiniz. Dilediğiniz reçetenin üzerine basarak ilaç bilgisi, kullanım şekli ve periyodu gibi bilgilere ulaşabildiğiniz gibi, kullandığınız ilaçlar ile ilgili yan etkileri, endikasyonları da ilaç bazında girebilirsiniz.

3- Raporlarım

e-Nabız'daki raporlarım sekmesinden doktorunuz tarafından yazılan tüm raporları bu görüntüleyebilirsiniz. Doktorların hazırladığı ilaç, malzeme ve istirahat sebepli raporları bu platform üzerinden alabilir ve belirleyeceğiniz kişiler ile raporlarınızı paylaşabilirsiniz.

4- Hastalıklarım

Bu ekranda muayenelerinizden sonra size konulan tüm tanıları tarih, tanı, klinik ve doktor bazında görebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde bilgi almak için ilgili muayeneye dair bilgileri girmeli ve ardından detaylı görüntüleme butonuna basmanız yeterli olacaktır.

5- Tahlillerim

Yaptırmış olduğunuz tüm tahliller ve sonuçlarını tarih ve açıklama bazında referans değerleri ile birlikte bu ekranda listeleyebilirsiniz. Dilediğiniz tahlilin üzerine basarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Tarih aralığına ve işlem adına göre filtreleme yapabilirsiniz.

6- Radyolojik Görüntülerim

Çektirmiş olduğunuz tüm tıbbi görüntü ve radyolojik raporlarınıza Teletıp ve Teleradyoloji sistemi entegrasyonu sayesinde tarih, hastane ve görüntü bazında erişebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz görüntünün ve raporunun üzerine tıklayarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Buradaki görüntü ve raporları yurt içi ve yurt dışında belirleyeceğiniz doktorlarla ve aile bireyleriyle internet ve mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz.