e-Nabız
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,649
- DOSYA BOYUTU 17 MB
- Üretici T.C. Sağlık Bakanlığı
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e-Nabız yükleyip giriş yaparak kişisel sağlık bilgilerinize ulaşabilir ve Covid aşısı için randevu alıp Covid test sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
e-Nabız uygulaması ile tüm sağlık bilgilerinize tek bir yerden ulaşabilirsiniz. Covid aşısı randevusu almak ve Covid sonucunuzu öğrenmek, tahlil sonuçlarınıza ulaşmak, aile hekiminizi değiştirmek gibi birçok işlemi e-Nabız üzerinden yapabilirsiniz. T.C. Sağlık Bakanlığı uygulaması e-Nabız yüklemek ücretsiz, giriş T.C. kimlik numarası ve e-Devlet üzerinden alınabilen e-Nabız şifresi veya Aile Hekiminizden telefonunuza gönderilen SMS ile oluşturulan e-Nabız şifresi ile iledir.
e-Nabız İndir
e-Devlet şifrenizle giriş yapabileceğiniz e-Nabız uygulamasında kişisel sağlık verilerinize, hastane raporlarınıza, randevularınıza, en yakın hastane ve nöbetçi eczaneler bilgisine ulaşabilir, Covid-19 aşı durumu, İnfluenza risk durumunu öğrenebilirsiniz. Aile hekimi değiştirme de e-Nabız üzerinden olabiliyor. Artık Covid aşısı randevu alma ve Covid 19 test sonucu öğrenme de e-Nabız üzerinden giriş yaparak oluyor. e-Nabız şifresi e-Devlet üzerinden veya Aile Hakiminden alınabiliyor. Sağlık bilgilerinizi takip etmek adına e-Nabız yüklemek için yukarıdaki e-Nabız İndir'e dokunun.
e-Nabız, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni çıkarılan kişisel sağlık sistemi uygulaması. Gittiğiniz hastahane ziyaretçilerinden olduğunuz tedavilere kadar detaylı bir şekilde görüp kontrol etmenizi sağlayan uygulama, web tabanlı resmi bir sağlık hizmeti.
e-Nabız Giriş
e-Nabız kişisel sağlık sistemi olarak adlandırılan bu yeni hizmete giriş yapabilmek için ya e-Nabız ya da e-Devlet şifresine ihtiyacınız var. Bu iki şifreniz de yoksa, aile hekiminize başvurarak geçici e-Nabız şifrenizi alabiliyorsunuz.
İçerisinde bulunan 112 acil tuşu sayesinde gereken durumlarda ambulans çağırabiliyorsunuz. Üstelik uygulama yerinizi otomatik tespit ettiği için adres tarif etmek durumunda da kalmıyorsunuz.
Sağlık geçmişinizi görüntüleme, aldığınız sağlık himetlerini değerlendirme ve kişisel sağlık bilgilerinizi yönetme imkanı sunan uygulamayı, tüm Android telefon ve tablet sahipleri ücretsiz olarak indirebiliyor.
Tansiyon, nabız, şeker, ağırlık vb. diğer önemli kişisel bilgilerinizin tüm takibini kolayca ve güncel olarak kontrolünü yapabilmenizi sağlayan servis, 7 gün 24 saat aktif olarak hizmet veriyor. Uygulama üzerinde istediğiniz doktorlar ile gerekli olan bilgilerinizi paylaşarak onların da servis üzerinde sizin bilgilerinize ulaşmasını sağlamak mümkün. Sağlık sektörü açısından yararlı olan e-Nabız uygulamasını henüz indirmediyseniz, hemen indirip kullanmaya başlamanızı tavsiye ederim.
e-Nabız Yükle
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Android işletim sistemi kullananlar için yayınlanan uygulama, sağlık durumunuzu kontrol için kullanılıyor. Hastane ziyaretleriniz sonrasında sonuçlarınızın ve testlerinizin durumlarını, uygulama aracılığıyla görebiliyorsunuz.
Bu bilgileri almak için ilk olarak sol tarafta yer alan e-Nabız indir tuşuna basmanız gerekiyor. Ardından telefonunuza ya da tabletinize uygulamayı indirmeye başlıyorsunuz. Otomatik kurulum işlemiyle birlikte artık uygulamanız kullanılmaya hazır.
Uygulamaya tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda, e-Devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra tüm bilgilerinize uygulamanın menüsü aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz.
e-Nabız Şifresi Nasıl Alınır?
e-Nabız şifresi nasıl alınır? e-Nabız şifresi almak oldukça basit. e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yapıp profil ayarlarına giderek e-Nabız şifresi oluşturabilir veya Aile Hekiminize başvurarak e-Nabız için geçici şifre alabilirsiniz. e-Nabız’a nasıl girilir?
e-Devlet şifreniz varsa; https://enabiz.gov.tr sitesine gidin. e-Devlet üzerinden kayıt olun’a tıklayın. e-Devlet şifresi, e-imza veya mobil imzanızı kullanarak T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için e-Nabız sistemi kullanım koşullarını onaylayın ve istenen bilgileri girin. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişebileceğini seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşam erişim bilgileri. Burada cep telefonu numaranızı ve sisteme girişte kullanacağınız e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekiyor. Sonrasında telefonunuza gelecek tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu bölümüne yazarak e-Nabız aktifleştirme işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz.
e-Devlet şifreniz yoksa; Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırın. Telefonunuza gelecek SMS ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
e-Nabız şifresi nasıl değiştirilir? e-Nabız şifresini değiştirmek istiyorsanız, e-Nabız’a giriş yapın, solda profil fotoğrafınızın altında bulunan Düzenle’ye tıklayın. Bu menü altından e-Nabız giriş şifresini değiştirebilir ve tüm profil bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
e-Nabız
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,515
- DOSYA BOYUTU 35 MB
- Üretici T.C. Sağlık Bakanlığı
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e-Nabız, iPhone ve iPad kullanıcılarının kişisel sağlık bilgilerine 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilecekleri resmi ve ücretsiz iOS sağlık uygulaması.
e-Nabız, kişisel sağlık bilgilerinize hem sizin ulaşmanızı hem de istediğiniz yakınlarınızın ve doktorunuzun internet üzerinden ulaşabilmesini sağlayan yararlı ve ücretsiz bir iOS sağlık uygulaması.
Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete geçirilen bu servis sayesinde sağlık kuruluşlarından toplanan tüm sağlık verileriniz tek bir ortamda toplanıyor ve dilediğiniz zaman kontrol edebiliyorsunuz.
Uygulama üzerinde yer alan sağlık bilgileriniz arasında; konulan teşhişler, yapılan tahliller ve sonuçları, kullandığınız ilaçlar, reçete bilgileri ve daha bir çok bilgi bulunuyor.
e-Nabız iPhone'da nasıl kullanılır?
Uygulamayı kullanarak servise erişebilmeniz için e-Nabız ya da e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Eğer daha önce e-Devlet şifrenizi almadıysanız, en yakın PTT şubesinden alabilir ya da aile hekiminizden geçici e-Nabız şifrenizi isteyebilirsiniz.
Kişisel sağlık uygulaması olarak hizmete geçen e-Nabız, Türkiye'nin sağlık sektöründe atılan en başarılı adımlarından bir tanesi. Kişilerin diledikleri zaman sağlık bilgilerine ulaşmasını sağlayan uygulama, aynı zamanda istediğiniz tanıdıklarınıza ve doktorlara da izin vererek onların da verilerinize erişebilmesini sağlıyor.
Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
e-Nabız iPhone indir
e-Nabız uygulamasını iPhone ve iPad üzerinde kullanmak için öncelikle sitemizin sol tarafında yer alan yeşil renkli e-Nabız indir tuşuna basmanız gerekiyor. Ardından karşınıza çıkan ekranda normal bir uygulama indirir gibi uygulamayı cihazınıza indiriyorsunuz.
İndirme işlemi bittikten sonra otomatik kurulumun tamamlanmasını bekliyorsunuz. Kurulumun tamamlanmasıyla uygulama kullanılabilir hale geliyor. Uygulamaya tıkladıktan sonra ilk iş e-Devlet şifreniz ile giriş yapıyorsunuz. Giriş işleminin ardından uygulamanın ana ekranında güncel sağlık durumunuza dair bilgileri alabilirsiniz.
e-Nabız
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,903
- Üretici T.C. Sağlık Bakanlığı
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e-Nabız, web servisi, Android ve iOS uygulamalar üzerinden kullanabileceğiniz 7 gün 24 saat açık olan ücretsiz bir kişisel sağlık sistemi.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni çıkarılan e-Nabız, vatandaşlarımızın ücretsiz olarak kullanabileceği bir kişisel sağlık sistemi.
e-Devlet üzerinden giriş yaparak erişebileceğiniz sistemde her türlü sağlık kaydınıza dilediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi ile genel olarak yapabileceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir:
e-Nabız özellikleri
- Gitmiş olduğunuz sağlık kuruluşu kayıtlarınıza, randevularınıza, tanılrınıza, tgörmüş olduğunuz tedavilerinize ve reçete bilgilerinize erişebilme.
- Tahlil, görüntüleme ve alerji bilgileri gibi sağlık durumunuz hakkındaki detaylı bilgilerin kontrolü.
- Sağlık kuruluşları değerlendirlemeleri
- Güncel sağlık bilgileriniz
- 112 Acil Sağlık Butonu
e-Nabız nasıl kullanılır?
E-Nabız web servisi üzerinde yer alan sağlık durumunuz hakkındaki bilgileri doktorunuz ile de paylaşabiliyorsunuz. Oldukça güzel ve yararlı bir sistem olan e-Nabız, güvenilir ve resmi bir sağlık kaydı sistemi.
Giriş yapabilmek için e-Nabız ya da e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Eğer her iki şifreye de sahip değilseniz, Aile Hekiminize başvurarak geçici şifrenizi alıp, kişisel sağlık bilgilerinize internet üzerinden ulaşabiliyorsunuz.
Android ve iOS uygulamaları da bulunan servisi mobil cihazlarınız üzerinde de kullanabilmeniz mümkün.