e-Nabız yükleyip giriş yaparak kişisel sağlık bilgilerinize ulaşabilir ve Covid aşısı için randevu alıp Covid test sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Barış YANIK - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

e-Nabız uygulaması ile tüm sağlık bilgilerinize tek bir yerden ulaşabilirsiniz. Covid aşısı randevusu almak ve Covid sonucunuzu öğrenmek, tahlil sonuçlarınıza ulaşmak, aile hekiminizi değiştirmek gibi birçok işlemi e-Nabız üzerinden yapabilirsiniz. T.C. Sağlık Bakanlığı uygulaması e-Nabız yüklemek ücretsiz, giriş T.C. kimlik numarası ve e-Devlet üzerinden alınabilen e-Nabız şifresi veya Aile Hekiminizden telefonunuza gönderilen SMS ile oluşturulan e-Nabız şifresi ile iledir.

e-Nabız İndir

e-Devlet şifrenizle giriş yapabileceğiniz e-Nabız uygulamasında kişisel sağlık verilerinize, hastane raporlarınıza, randevularınıza, en yakın hastane ve nöbetçi eczaneler bilgisine ulaşabilir, Covid-19 aşı durumu, İnfluenza risk durumunu öğrenebilirsiniz. Aile hekimi değiştirme de e-Nabız üzerinden olabiliyor. Artık Covid aşısı randevu alma ve Covid 19 test sonucu öğrenme de e-Nabız üzerinden giriş yaparak oluyor. e-Nabız şifresi e-Devlet üzerinden veya Aile Hakiminden alınabiliyor. Sağlık bilgilerinizi takip etmek adına e-Nabız yüklemek için yukarıdaki e-Nabız İndir'e dokunun.

e-Nabız, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni çıkarılan kişisel sağlık sistemi uygulaması. Gittiğiniz hastahane ziyaretçilerinden olduğunuz tedavilere kadar detaylı bir şekilde görüp kontrol etmenizi sağlayan uygulama, web tabanlı resmi bir sağlık hizmeti.

e-Nabız Giriş

e-Nabız kişisel sağlık sistemi olarak adlandırılan bu yeni hizmete giriş yapabilmek için ya e-Nabız ya da e-Devlet şifresine ihtiyacınız var. Bu iki şifreniz de yoksa, aile hekiminize başvurarak geçici e-Nabız şifrenizi alabiliyorsunuz.

İçerisinde bulunan 112 acil tuşu sayesinde gereken durumlarda ambulans çağırabiliyorsunuz. Üstelik uygulama yerinizi otomatik tespit ettiği için adres tarif etmek durumunda da kalmıyorsunuz.

Sağlık geçmişinizi görüntüleme, aldığınız sağlık himetlerini değerlendirme ve kişisel sağlık bilgilerinizi yönetme imkanı sunan uygulamayı, tüm Android telefon ve tablet sahipleri ücretsiz olarak indirebiliyor.

Tansiyon, nabız, şeker, ağırlık vb. diğer önemli kişisel bilgilerinizin tüm takibini kolayca ve güncel olarak kontrolünü yapabilmenizi sağlayan servis, 7 gün 24 saat aktif olarak hizmet veriyor. Uygulama üzerinde istediğiniz doktorlar ile gerekli olan bilgilerinizi paylaşarak onların da servis üzerinde sizin bilgilerinize ulaşmasını sağlamak mümkün. Sağlık sektörü açısından yararlı olan e-Nabız uygulamasını henüz indirmediyseniz, hemen indirip kullanmaya başlamanızı tavsiye ederim.

e-Nabız Yükle

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Android işletim sistemi kullananlar için yayınlanan uygulama, sağlık durumunuzu kontrol için kullanılıyor. Hastane ziyaretleriniz sonrasında sonuçlarınızın ve testlerinizin durumlarını, uygulama aracılığıyla görebiliyorsunuz.

Bu bilgileri almak için ilk olarak sol tarafta yer alan e-Nabız indir tuşuna basmanız gerekiyor. Ardından telefonunuza ya da tabletinize uygulamayı indirmeye başlıyorsunuz. Otomatik kurulum işlemiyle birlikte artık uygulamanız kullanılmaya hazır.

Uygulamaya tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda, e-Devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra tüm bilgilerinize uygulamanın menüsü aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz.

e-Nabız Şifresi Nasıl Alınır?

e-Nabız şifresi nasıl alınır? e-Nabız şifresi almak oldukça basit. e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yapıp profil ayarlarına giderek e-Nabız şifresi oluşturabilir veya Aile Hekiminize başvurarak e-Nabız için geçici şifre alabilirsiniz. e-Nabız’a nasıl girilir?

e-Devlet şifreniz varsa; https://enabiz.gov.tr sitesine gidin. e-Devlet üzerinden kayıt olun’a tıklayın. e-Devlet şifresi, e-imza veya mobil imzanızı kullanarak T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için e-Nabız sistemi kullanım koşullarını onaylayın ve istenen bilgileri girin. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişebileceğini seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşam erişim bilgileri. Burada cep telefonu numaranızı ve sisteme girişte kullanacağınız e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekiyor. Sonrasında telefonunuza gelecek tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu bölümüne yazarak e-Nabız aktifleştirme işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

e-Devlet şifreniz yoksa; Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırın. Telefonunuza gelecek SMS ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız şifresi nasıl değiştirilir? e-Nabız şifresini değiştirmek istiyorsanız, e-Nabız’a giriş yapın, solda profil fotoğrafınızın altında bulunan Düzenle’ye tıklayın. Bu menü altından e-Nabız giriş şifresini değiştirebilir ve tüm profil bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.