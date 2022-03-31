Eski adı Everest Ultimate Edition olan AIDA64 Extreme Edition, bilgisayarınızdaki donanımları ve yüklü yazılımları detaylı bir şekilde raporluyor.

Onur Şendere - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

AIDA64 Extreme Edition, sisteminizi oluşturan donanım ve yazılımlar hakkında detaylı bilgilersunan bir programdır. Ücretsiz olarak Windows kullanıcılarına sunulan başarılı yazılım sayesinde bilgisayarınız hakkında tüm bilgilere erişebilecek, tüm detayları öğrenebileceksiniz. Windows işletim sistemi üzerinde donanımlarınızın ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını kontrol edebileceğiniz program sayesinde sorunlu olan yerleride tespit edebileceksiniz.

AIDA64 Extreme Edition Özellikleri

Türkçe, İngilizce ve pek çok dil desteği,

Basit kullanım,

Detaylı analiz,

Bilgisayar hakkında tüm bilgileri kategorisine göre listemele,

Ücretsiz deneme sürümü,

Birbirinden farklı dil seçenekleri ile pek çok ülkedeki kullanıcılara hitap eden başarılı yapımda kullanıcılar detaylı analizlerin yanı sıra pek çok ayrıntıya da erişebilecekler. Tamamen ücretsiz olan deneme sürümü, sınırlı özellikler ile kullanılıyor. Kullanıcılar deneme sürümünü sınırlı özellikler ile diledikleri kadar kullanabilirler. Ancak daha fazla özelliğe erişmek isteyen kullanıcılar ücretli sürümü satın almak zorunda kalacaklar.

AIDA64 Extreme Edition ile sisteminizin ne kadar sağlıklı çalıştığını görebilir, bilgisayarınızdaki donanımlar hakkında en ince detaylar hakkında dahi bilgi sahibi olabilrisiniz. Bilgisayarınızdaki işlemci (CPU), ekran kartı ve harddisklerin sıcaklığını da AIDA64 Extreme Edition üzerinden görebilirsiniz. Sisteminizle ilgili görebildiğiniz tüm bilgileri HTML formatında kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

AIDA64 Extreme Edition ile sisteminizi oluşturan donanımı aynı platformdaki diğer ürünlerle karşılaştırabilirsiniz. Sistem kararlılık testi de yapabilmenizi sağlayan AIDA64 Extreme Edition, 64 bit işletim sistemleri ile tam uyumluluk göstermektedir.

Sık sık güncellenen AIDA64 Extreme Edition, son çıkan donanımları yakından takip eder. Günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden uygulama, kitlesini de artırıyor. Her güncelleme ile yepyeni bir özelliğe kavuşan program, her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor.

AIDA64 Extreme Edition İndir

Windows bilgisayarınız hakkında tüm verilere ücretsiz olarak erişebileceğiniz AIDA64 Extreme Edition düşük bir dosya boyutuna sahip. Kullanıcılar uygulamayı güvenle kullanabildikleri gibi bilgisayarlarını da daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Ücretsiz deneme sürümüne ek olarak kullanıcıların karşısına Türkçe dil desteği ile çıkan uygulama, detaylı analizleri sayesinde Windows platformunun vazgeçilmez uygulamalarından biri olacak gibi görünüyor.