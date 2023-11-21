Elite Benzeri Diziler
Elite benzeri diziler izleyerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Peki, popüler gençlik dizisi yerine izlenebilecek yapımlar neler? İşte Elite gibi diziler!
Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından yaratılan ve yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran Elite isimli diziyi beğenen izleyiciler için Elite benzeri diziler listesi hazırladık. Hazırladığımız listede keyifli vakit geçirmenize yardımcı olabilecek yapımlar bulunuyor.
En iyi gençlik dizileri denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Elite, ilk olarak 2018 yılında yayımlanmaya başladı. Peki, Elite tarzı diziler hangileri? Eğer dizinin tüm sezonlarını bitirdiyseniz aşağıda bulunan listedeki dizilere göz atabilirsiniz.
Elite Benzeri Diziler Listesi
- Skins
- Aşk 101
- XO, Kitty
- Get Even
- Heartbreak High
- One Of Us Is Lying
- Gossip Girl
- Control Z
- Greenhouse Academy
- 13 Reasons Why
- How to Get Away with Murder
En İyi Netflix Gençlik Filmleri
Dijital yayın platformu Netflix, gençlik filmleri izlemekten keyif alan insanlar için pek çok yapım sunuyor. Peki, dijital yayın hizmetinde yer alan en başarılı gençlik filmleri hangileri? Bu rehberde izleyicilerin eğlenceli zaman geçirmesine yardım edebilecek yapımları bir arada topladık.
Elite alternatifi diziler listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Skins
- IMDb Puanı: 8,2
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Kaya Scodelario, Hannah Murray, Jack O'Connell ve dahası
Elite gibi diziler listesinin ilk sırasında Skins bulunuyor. 2007 yılında yayımlanmaya başlayan Skins 2013 yılında sona erdi. Bir grup arkadaşın hikâyesini konu alan dizi, her bölümde farklı bir karaktere odaklanıyor. Yayımlandığı dönemde çok popüler bir dizi olan Skins toplamda 7 sezondan oluşuyor.
Aşk 101
- IMDb Puanı: 7,4
- Yaş Sınırı: 16+
- Oyuncular: Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve dahası
Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna aşık olmasını sağlamaya çalışan bir grup gencin hikâyesini anlatan Aşk 101, 2020 yılında yayımlanmaya başladı. Romantik, komedi ve dram türlerindeki dizinin ilk sezonunda 8 bölüm mevcut.
XO, Kitty
- IMDb Puanı: 6,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Anna Cathcart, Minyoung Choi, Gia Kim ve dahası
Uzak mesafeli ilişki yaşadığı erkek arkadaşına kavuşan Kitty'nin hikâyesini konu alan dizi, Jenny Han tarafından yaratıldı. İlk sezonu 10 bölümden oluşan XO, Kitty isimli dizi 2023 yılında yayımlanmaya başladı.
Get Even
- IMDb Puanı: 6,4
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Kim Adis, Mia McKenna-Bruce, Bethany Antonia ve dahası
Özel okulda eğitimini sürdüren 4 arkadaş, intikam almak için bir araya gelir ve okuldaki adaletsizlikleri gün yüzüne çıkarmak için iş birliği yapmaya karar verir. İlk sezonunda 10 bölümün yer aldığı dizi, Holly Phillips tarafından yaratıldı.
Heartbreak High
- IMDb Puanı: 7,7
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden ve dahası
Hartley Lisesinde bulunan duvar çizimi, okulda eğitimini sürdüren gençlerin sırlarını gün yüzüne çıkarır. Heartbreak High olarak isimlendirilen dizi ilk olarak 2020 yılında yayımlanmaya başladı. Dizinin ilk sezonunda 8 bölüm mevcut.
One Of Us Is Lying
- IMDb Puanı: 6,9
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada ve dahası
Aldıkları ceza nedeniyle bir araya gelen 5 gencin hikâyesini anlatan One of Us Is Lying (Birimiz Yalan Söylüyor), Karen M. McManus'un aynı adlı romanından uyarlandı. İki sezondan oluşan dizi 2021-2022 yılları arasında yayımlandı.
Gossip Girl
- IMDb Puanı: 7,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley ve dahası
Toplamda 6 sezondan oluşan Gossip Girl dizisinde kimliği belirsiz bir blog yazarı, bir grup zengin gencin her adımını takip eder. 2007 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2012 yılında sona eren dizi, Josh Schwartz ve Stephanie Savage tarafından yaratıldı.
Control Z
- IMDb Puanı: 6,8
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan ve dahası
2020 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2022 yılında sona eren Control Z dizisinde bir hacker, bir lisede eğitimini sürdüren öğrencilerin sırlarını ifşa etmeye başlar. Sofia ise hacker'ın kim olduğunu bulmaya çalışır. Dizi toplamda 3 sezondan oluşuyor.
Greenhouse Academy
- IMDb Puanı: 6,6
- Yaş Sınırı: 10+
- Oyuncular: Ariel Mortman, Finn Roberts, Chris O'Neal ve dahası
2017 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020 yılında sona eren Greenhouse Academy, elit yatılı okula kabul edilen Hayley ve Alex'in hikâyesini konu alıyor. Elite alternatifi diziler arasında yer alan yapımda 4 sezon bulunuyor.
13 Reasons Why
- IMDb Puanı: 7,5
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Dylan Minnette, Katherine Langford, Alisha Boe ve dahası
2017 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020 yılında sona eren 13 Reasons Why (Ölmek İçin On Üç Sebep), arkadaşının intihar etmesinin ardından kendisini bir gizemin ortasında bulan Clay Jensen'in hikâyesini konu alıyor. Dizide 4 sezon bulunuyor.
How to Get Away with Murder
- IMDb Puanı: 8,1
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Viola Davis, Billy Brown, Alfred Enoch ve dahası
Elite tarzı diziler arasında How to Get Away with Murder da bulunuyor. 2014-2020 yılları arasında yayımlanan dizi, savunma avukatı ve hukuk profesörü Annalise Keating ve beş öğrencisinin hikâyesini konu alıyor. Peter Nowalk tarafından yaratılan dizi 6 sezondan oluşuyor.
Uzak Doğu Sineması Sevenler için En İyi Kore Dizileri
Bu yazıda 2023 yılında izleyebileceğiniz birbirinden başarılı Kore Dizilerini bir arada topladık. Listede romantikten korkuya kadar çeşitli türlerde yapımlar bulunuyor.
Bu rehberde Elite benzeri diziler listesi hazırladık. Peki, sizce Elite yerine izlenebilecek en başarılı dizi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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