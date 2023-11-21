Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından yaratılan ve yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran Elite isimli diziyi beğenen izleyiciler için Elite benzeri diziler listesi hazırladık. Hazırladığımız listede keyifli vakit geçirmenize yardımcı olabilecek yapımlar bulunuyor.

En iyi gençlik dizileri denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Elite, ilk olarak 2018 yılında yayımlanmaya başladı. Peki, Elite tarzı diziler hangileri? Eğer dizinin tüm sezonlarını bitirdiyseniz aşağıda bulunan listedeki dizilere göz atabilirsiniz.

Elite Benzeri Diziler Listesi

Skins

Aşk 101

XO, Kitty

Get Even

Heartbreak High

One Of Us Is Lying

Gossip Girl

Control Z

Greenhouse Academy

13 Reasons Why

How to Get Away with Murder

Elite alternatifi diziler listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Skins

IMDb Puanı : 8,2

: 8,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Kaya Scodelario, Hannah Murray, Jack O'Connell ve dahası

Elite gibi diziler listesinin ilk sırasında Skins bulunuyor. 2007 yılında yayımlanmaya başlayan Skins 2013 yılında sona erdi. Bir grup arkadaşın hikâyesini konu alan dizi, her bölümde farklı bir karaktere odaklanıyor. Yayımlandığı dönemde çok popüler bir dizi olan Skins toplamda 7 sezondan oluşuyor.

Aşk 101

IMDb Puanı : 7,4

: 7,4 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve dahası

Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna aşık olmasını sağlamaya çalışan bir grup gencin hikâyesini anlatan Aşk 101, 2020 yılında yayımlanmaya başladı. Romantik, komedi ve dram türlerindeki dizinin ilk sezonunda 8 bölüm mevcut.

XO, Kitty

IMDb Puanı : 6,5

: 6,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Anna Cathcart, Minyoung Choi, Gia Kim ve dahası

Uzak mesafeli ilişki yaşadığı erkek arkadaşına kavuşan Kitty'nin hikâyesini konu alan dizi, Jenny Han tarafından yaratıldı. İlk sezonu 10 bölümden oluşan XO, Kitty isimli dizi 2023 yılında yayımlanmaya başladı.

Get Even

IMDb Puanı : 6,4

: 6,4 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Kim Adis, Mia McKenna-Bruce, Bethany Antonia ve dahası

Özel okulda eğitimini sürdüren 4 arkadaş, intikam almak için bir araya gelir ve okuldaki adaletsizlikleri gün yüzüne çıkarmak için iş birliği yapmaya karar verir. İlk sezonunda 10 bölümün yer aldığı dizi, Holly Phillips tarafından yaratıldı.

Heartbreak High

IMDb Puanı : 7,7

: 7,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden ve dahası

Hartley Lisesinde bulunan duvar çizimi, okulda eğitimini sürdüren gençlerin sırlarını gün yüzüne çıkarır. Heartbreak High olarak isimlendirilen dizi ilk olarak 2020 yılında yayımlanmaya başladı. Dizinin ilk sezonunda 8 bölüm mevcut.

One Of Us Is Lying

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada ve dahası

Aldıkları ceza nedeniyle bir araya gelen 5 gencin hikâyesini anlatan One of Us Is Lying (Birimiz Yalan Söylüyor), Karen M. McManus'un aynı adlı romanından uyarlandı. İki sezondan oluşan dizi 2021-2022 yılları arasında yayımlandı.

Gossip Girl

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley ve dahası

Toplamda 6 sezondan oluşan Gossip Girl dizisinde kimliği belirsiz bir blog yazarı, bir grup zengin gencin her adımını takip eder. 2007 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2012 yılında sona eren dizi, Josh Schwartz ve Stephanie Savage tarafından yaratıldı.

Control Z

IMDb Puanı : 6,8

: 6,8 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan ve dahası

2020 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2022 yılında sona eren Control Z dizisinde bir hacker, bir lisede eğitimini sürdüren öğrencilerin sırlarını ifşa etmeye başlar. Sofia ise hacker'ın kim olduğunu bulmaya çalışır. Dizi toplamda 3 sezondan oluşuyor.

Greenhouse Academy

IMDb Puanı : 6,6

: 6,6 Yaş Sınırı : 10+

: 10+ Oyuncular: Ariel Mortman, Finn Roberts, Chris O'Neal ve dahası

2017 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020 yılında sona eren Greenhouse Academy, elit yatılı okula kabul edilen Hayley ve Alex'in hikâyesini konu alıyor. Elite alternatifi diziler arasında yer alan yapımda 4 sezon bulunuyor.

13 Reasons Why

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Dylan Minnette, Katherine Langford, Alisha Boe ve dahası

2017 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2020 yılında sona eren 13 Reasons Why (Ölmek İçin On Üç Sebep), arkadaşının intihar etmesinin ardından kendisini bir gizemin ortasında bulan Clay Jensen'in hikâyesini konu alıyor. Dizide 4 sezon bulunuyor.

How to Get Away with Murder

IMDb Puanı : 8,1

: 8,1 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Viola Davis, Billy Brown, Alfred Enoch ve dahası

Elite tarzı diziler arasında How to Get Away with Murder da bulunuyor. 2014-2020 yılları arasında yayımlanan dizi, savunma avukatı ve hukuk profesörü Annalise Keating ve beş öğrencisinin hikâyesini konu alıyor. Peter Nowalk tarafından yaratılan dizi 6 sezondan oluşuyor.

Bu rehberde Elite benzeri diziler listesi hazırladık. Peki, sizce Elite yerine izlenebilecek en başarılı dizi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.