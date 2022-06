En İyi Kore Dizileri - 2022

En iyi Kore dizileri neler? Bu yazıda 2022 yılında izleyebileceğiniz birbirinden başarılı Kore yapımlarını bir arada topladık. Listede romantikten korkuya kadar çeşitli türlerde yapımlar bulunuyor. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.

Kore yapımları özellikle son yıllarda oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Peki, çok fazla sayıda kişi tarafından beğenilen yapımlar neler? Hazırladığımız listede çeşitli türlerde oldukça başarılı diziler yer alıyor.

En İyi Kore Dizileri Listesi

Squid Game

All of Us Are Dead

The Silent Sea

Vagabond

The K2

My Holo Love

Kingdom

Sweet Home

Hospital Playlist

Stranger

Misty

Are You Human

Yukarıda Kore yapımı birbirinden başarılı 12 dizi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Squid Game

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun ve dahası

Maddi sıkıntı yaşayan yüzlerce oyuncu, büyük para ödülü için çocuk oyunlarından oluşan bir yarışmaya katılır. Yarışmada her ne kadar büyük ödül olsa da ölüm riski de vardır.

Aksiyon, dram ve gizem ögelerini içeren yapım, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. 2021 yılında yayımlanan ve ilk sezonu 9 bölümden oluşan diziyi Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

2. All of Us Are Dead

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun ve dahası

Zombi salgını yaşandığı sırada okulda olan öğrencilerin hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekir. 12 bölümden oluşan ilk sezon 2022 yılında yayımlandı. Dram, aksiyon ve fantastik ögelerine sahip olan yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

3. The Silent Sea

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Bae Doona, Gong Yoo, Lee Joon ve dahası

24 saatlik oldukça tehlikeli bir görev için Ay'a yolculuk yapan bir grup uzay kaşifi, bir araştırma tesisinden birtakım örnekler almaya çalışır. Dizinin sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 2021 yılında yayımlandı. Macera, gizem ve dram ögelerini içeren diziyi Netflix üzerinden izleyebilmeniz mümkün.

4. Vagabond

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Lee Seung-gi, Bae Suzy, Shin Sung-rok ve dahası

Cha Dal-geon isimli dublörün yeğeni meydana gelen bir uçak kazası nedeniyle hayatını kaybeder. Dal-geon bunun üzerine olayı öğrenmek için Go-Hae-ri isimli ajandan yardım alır. Netflix'ten izleyebileceğiniz dizinin ilk sezonunda 16 bölüm mevcut.

5. The K2

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Ji Chang-wook, Song Yoon-a, Lim Yoon-a ve dahası

Devlet başkanlığına aday olan bir kişi, ailesi için bir koruma görevlendirir. 2016 yılında yayımlanan dizi romantik, dram ve gerilim ögelerini içeriyor. Tek sezondan oluşan dizinin 16 bölümü bulunuyor. Diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

6. My Holo Love

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Yoon Hyun-min, Ko Sung-hee, Choi Yeo-jin ve dahası

2020 yılında yayımlanan dizide bir kadın, insansı bir hologram ile duygusal bağ kurar. Mini dizi dram, romantik ve bilim kurgu ögelerini içeriyor. 12 bölümden oluşan diziyi Netfilx üzerinden izleyebilmeniz mümkün.

7. Kingdom

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong, Bae Doona ve dahası

The Kingdom of the Gods adlı çizgi romandan uyarlanan Kingdom'da veliat prens, gizemli bir salgına karşı mücadele eder. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz Kingdom 2019 yılında yayımlanmaya başladı. Şu anda iki sezonu bulunan dizinin toplamda 12 bölümü mevcut.

8. Sweet Home

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Song Kang, Lee Jin-uk, Lee Si-young ve dahası

Aynı adlı webtoon'dan uyarlanan Sweet Home isimli yapımda bir grup genç, insanların canavarlara dönüştüğü bir dünyada hayatta kalmaya çalışır. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizinin şu anda toplamda 10 bölümü bulunuyor.

9. Hospital Playlist

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Cho Jung-seok, Yoo Yeon-seok, Jung Kyung-ho ve dahası

Komedi ve dram ögelerine sahip olan Hospital Playlist, bir hastanede görevli beş doktorun hikâyesini konu alıyor. Shin Won-ho ve Lee Woo-jung tarafından yaratılan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

10. Stranger

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Cho Seung-woo, Bae Doona, Jeon Hye-jin ve dahası

Bir savcı, dedektifin yardımı ile cinayet vakası çözmeye çalışır. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz Stranger'ın şu anda iki sezonu bulunuyor. Toplamda 32 bölümden oluşan dizi Lee Soo-yeon, Park Hyeon-seok ve Ahn Gil-ho tarafından yaratıldı.

11. Misty

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Kim Nam-joo, Ji Jin-hee, Jeon Hye-jin ve dahası

Kariyerinin zirvesinde olan haber spikeri hem rakibiyle hem de bir cinayet davası ile uğraşır. 2018 yılında yayımlanan dizide bir sezon bulunuyor. 16 bölümden oluşan diziyi Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

12. Are You Human

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Seo Kang-jun, Gong Seung-yeon, Lee Jun-hyuk ve dahası

Yapay zekâ ve beyin alanında uzman olan bir bilim insanı, oğluna oldukça benzeyen insansı robot oluşturur. Romantik, dram ve komedi ögelerini içeren yapım 2018 yılında yayımlandı. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizi toplamda 18 bölüme sahip.

Bu yazıda Kore yapımı başarılı 12 diziyi sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.