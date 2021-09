Netflix'teki En İyi Gençlik Filmleri

Yaşımız kaç olursa olsun, gençlik filmlerini her zaman büyük bir heyecanla seyrediyoruz. Yoğun nostaljik zamanlar geçirmemize neden olan bu filmler, bizi şimdi olduğumuz konumdan alıyor ve gençlik yıllarımızın ilk günlerine götürüyor. O zamanlarda sahip olduğunuz duyguları yeniden hissetmek istiyorsanız Netflix'teki en iyi gençlik filmleri listesine göz atabilirsiniz.

Gençlik yıllarına dönmenize sebebiyet verecek filmleri listemeden önce sizlere küçük bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Bu listede yer alan filmlerin isminin yanında belirttiğimiz puanlar insanların filme verdiği puana göre değişiklik gösterebilmektedir. Film isminin yanındaki puan yazının yazıldığında zamanki puanı olsa da bu zamanla değişebilmektedir. Filmlere verilen puanın güncel halini görmek için IMDb puanının üstüne tıklamanızı tavsiye ederiz.

Netflix'te Seyredilecek En İyi Gençlik Filmleri

Başlamadan önce gençlik filmlerini sıraladığımız listedeki filmlerin çıkış yılına, IMDb puanına ve benzeri sıralama biçimlerine göre sıralanmadığını belirtmemiz gerekiyor. İşte sizi olduğunuz yerden alıp gençlik yıllarınıza götürecek Netflix'teki en iyi gençlik filmleri!

1. To All the Boys I've Loved Before (Çıkış Yılı: 2018 - IMDb: 7,1)

Lara Jean, sakin bir lise yaşantısına sahip olan on altı yaşında bir genç kızdır. Her genç kız gibi onun da platonik aşık olduğu çocuklar vardır ve aşık olduğu her çocuğa bir aşk mektubu yazmaktadır. Onlara yazdığı mektupların kimse tarafından okunmayacağını bilmesinden ötürü rahatlıkla yazabilmektedir. Aşık olduğu çocuklara yazdığı mektupları güvenli bir yerde tutan genç kızın mektupları yakın çevresindeki birisi tarafından alıcılarına gönderilir ve Jean'ın mektupları aşık olduğu herkese ulaşır.

2. Sierra Burgess Is a Loser (Çıkış Yılı: 2018 - IMDb: 5,8)

Yanlış bir numaraya mesaj gönderen okulun en popüler sporcusu Jamey (Noah Centineo), okulun en güzel amigo kızı olan Veronica ile konuştuğunu zannetmektedir ama onun mesaj gönderdiği kişi aslında zeki ama lise hayatının standartlarına göre havalı ve güzel sayılamayacak bir genç kız olan Sierra'dır ve Jamey'nin kalbini kazanmak için her yolu denemeye başlar.

3. The Edge of Seventeen (Çıkış Yılı: 2016 - IMDb: 7,3)

Lise hayatından bunalan bir genç kız olan Nadine'nin gençlik yıllarının getirdiği dayanılmaz bir öfkesi vardır ve ağabeyi ile sık sık tartışmaktadır. Hayatının artık çekilmez bir hale geldiğini düşünen Nadine, en iyi arkadaşı Krista'nın ağabeyi ile sevgili olduğunu öğrendiği zaman hayatı daha da büyük bir çıkmazın içine girer.

4. The Kissing Booth (Çıkış Yılı: 2018 - IMDb: 6,0)

Elle Evans, lisenin düzenlediği bahar festivalindeki bir oyunda ilk öpücüğünü platonik aşık olduğu çocuğa verir ama aşık olduğu çocuk, en yakın arkadaşının ağabeyidir ve arkadaşı bu ilişkiye onay vermemektedir. Elle'nin en yakın arkadaşı ile olan ilişkisini bitirmek ile sevdiği çocuktan uzak durmak arasında bir seçim yapması gerekmektedir ama bu seçim zannettiği gibi kolay olmayacaktır.

5. Let It Snow (Çıkış Yılı: 2019 - IMDb: 5,8)

Noel arifesine denk gelen büyük kar fırtınası, insanların eve hapsolmasına neden olur. Lise öğrencileri ise kar fırtınası güzelce değerlendirecek bir plan yapar ve dışarıda muazzam bir soğuk olmasına rağmen kendilerini ısıtacak yollar bulurlar. Bu plan onların dostluklarının, aşk hayatlarının ve çok daha fazlasının değişmesine yol açacaktır.