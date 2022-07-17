En Popüler Emojilerin Anlamı - 2022

En sık kullanılan emojilerin anlamı nedir? Bu sorunun yanıtı, akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda en popüler emojilerin anlamlarını açıkladık. Yazımıza göz atabilir ve gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılan emojiler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Özellikle WhatsApp Messenger gibi anlık mesajlaşma platformlarının yaygınlaşması ile beraber emojilerin kullanım oranında çok ciddi bir artış gerçekleşti. Kullanıcılar diğer insanlar ile mesajlaşırken uzun uzun yazı yazmak yerine emojiler kullanıyor.

Sadece bir emoji, meydana gelen bir olayı veya olay karşısında hissedilen duyguyu özetliyor. Örneğin üzücü bir durum karşısında uzun uzun yazmak yerine yalnızca üzgün olan bir emoji kullanılabilir. Öte yandan sevindirici bir olay meydana geldiğinde ise gülümseyen bir emoji tercih edilebilir.

Emojiler gün içerisinde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunun sebebi ise insanların duygu ve düşüncelerini çok pratik ve hızlı bir şekilde yansıtabilmesine imkân tanımasıdır. Peki, en popüler emojilerin anlamları neler? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

En Çok Kullanılan Emojilerin Anlamı

Kırmızı kalp emojisi

Utangaç gülümseme emojisi

Başparmak yukarıda emojisi

Öpücük gönderen emoji

Gözlerini kapatan maymun emojisi

Elleri açık gülen yüz emojisi

Kalpli gözlerle gülen yüz emojisi

Ağlayan yüz emojisi

Gülmekten gözlerinden yaş gelen emoji

Üç kalpli gülümseyen yüz emojisi

Yukarıda dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından sık sık kullanılan emojiler bulunuyor. Aşağıya göz atarak listedeki popüler emojilerin nasıl bir görünüme sahip olduğunu ve ne anlama geldiklerini öğrenebilirsiniz.

Kırmızı Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Kalp emojilerinin anlamları, renkten renge değişiklik gösteriyor. En popüler emojilerden bir tanesi olan kırmızı kalp, genellikle karşı tarafa olan özel duyguları açıklamak için tercih ediliyor. Bu emoji ayrıca doğum gününü kutlamak için de kullanılıyor.

Utangaç Gülümseme Emojisi Ne Anlama Gelir?

Gülümserken yüzleri kızaran yüz, genellikle mutluluğu ve olumlu duyguları temsil eder. İnsanlar genellikle kendileri hakkında güzel sözler söylendiğinde utangaç gülümse emojisini kullanır. Utangaç gülümseme emojisi, en sık kullanılan emojiler arasında yer alıyor.

Başparmak Yukarıda Emojisi Ne Anlama Gelir?

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından sık sık kullanılan emojiler arasında başparmak yukarıda da yer alıyor. Bu emoji, bu durumu onaylama ya da anlaşma yapma anlamına gelir. Dolayısıyla insanlar başparmak yukarıda emojisini genellikle bir konu hakkında hemfikir olduklarında kullanır.

Öpücük Gönderen Emoji Ne Anlama Gelir?

Öpücük gönderen emoji genellikle sevgi ve şefkat duygularını ifade eder. Anlık mesajlaşma hizmetlerinde çok popüler bir emoji olan öpücük gönderen yüz ayrıca veda öpücüğü ya da iyi geceler öpücüğü için de kullanılabilir.

Gözlerini Kapatan Maymun Emojisi Ne Anlama Gelir?

Üç bilge maymundan bir tanesini olan Mizaru, Japoncada görmemek anlamına gelir. Kullanıcılar gözlerini kapatan maymun emojisini genellikle utandıklarını ifade etmek için kullanır. Bu emoji, WhatsApp Messenger ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarında oldukça popülerdir.

Elleri Açık Gülen Yüz Emojisi Ne Anlama Gelir?

Elleri açık gülen yüz emojisi genellikle olumlu bir duyguyu ifade etmek için kullanılır. Sarılmak için ellerini açan emoji bir durum karşısında teşekkür etmek ve desteğini dile getirmek amacıyla da tercih edilir. Bu emoji de tıpkı listedeki diğer emojiler gibi çok sayıda kişi tarafından gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılır.

Kalpli Gözlerle Gülen Yüz Emojisi Ne Anlama Gelir?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan kalpli gözlerle gülen yüz emojisi aşkı ve hayranlığı temsil eder. İnsanlar sevdikleri insanlara aşklarını ifade etmek için söz konusu emojiyi tercih eder.

Ağlayan Yüz Emojisi Ne Anlama Gelir?

Ağlayan yüz emojisi, adından da anlaşılacağı üzere teselli edilemez boyuttaki bir kederi ifade eder. İnsanlar bir olay karşısında üzgün hissettiklerinde genellikle ağlayan yüz emojisini tercih eder. Dolayısıyla söz konusu emoji, anlık mesajlaşma platformlarında kullanıcılar tarafından en fazla tercih edilen emojiler arasında yer alır.

Gülmekten Gözlerinden Yaş Gelen Emoji Ne Anlama Gelir?

Gülmekten gözlerinden yaş gelen emoji, komik bir olay karşısında kişinin güldüğünü ifade eder. Dolayısıyla kullanıcılar bu emojiyi genellikle bir olay hakkında çok güldüklerini belirtmek için kullanır. Söz konusu emoji yıllardır popülerliğini devam ettiriyor ve 2022 yılında da en fazla kullanılan emojiler arasında konumlanıyor.

Üç Kalpli Gülümseyen Yüz Emojisi Ne Anlama Gelir?

Üç kalpli gülümseyen yüz emojisi mutluluğu, aşkı ve sevgiyi ifade eder. İnsanlar bir şeyi çok beğendiklerinde ya da karşıdaki kişiye olan sevgilerini belirtmek istediklerinde bu emojiyi kullanır. Anlık mesajlaşma uygulamalarında son derece popüler olan emojide yer alan kalplerin konumu, platformlardan platforma değişiklik gösterebilir.

Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan emojileri ve anlamlarını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.