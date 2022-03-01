Renklerine Göre Kalp Emojilerinin Anlamları

Kalp emojilerinin anlamı nedir? Kırmızı, siyah, mor, mavi, yeşil, sarı, kırık, dönen, yıldızlı kalp ve çok daha fazlası ne anlama gelir? Bu soruların cevabı merak ediliyor çünkü emojiler, yazmakla aktaramadığımız duyguları karşı tarafa aktarmak için oldukça kullanışlı olabiliyor.

Bugün 1000'den fazla emoji var. Bunların önemli bir kısmını ise kalp emojileri oluşturuyor. Bu emojilerin her biri farklı bir anlama geliyor. Bu emojileri yorumlamak mümkün olsa da esasında ne anlama geldiğini bilmek ihtimaller dahilinde yer almıyor.

Bugün söz konusu emojileri sadece gözümüze hoş geldiği için kullansak da aslında hepsi farklı bir anlama sahip. Bu nedenle karşı tarafa gönderirken yanlış anlaşılmalara yol açmamak için hangi emojinin hangi anlama geldiğini bilmek gerekiyor.

Neyse ki sizin için bütün kalp emojilerinin ne anlama geldiğini sadece tek bir başlık altında açıkladık. Bunların tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kalp Emojilerinin Anlamı

Kırmızı kalp emojisi: Aşk, romantizm.

Aşk, romantizm. Mor kalp emojisi: Hayranlık.

Hayranlık. Mavi kalp emojisi: Güven.

Güven. Sarı kalp emojisi: Dostluk.

Dostluk. Yeşil kalp emojisi: Doğa sevgisi.

Doğa sevgisi. İki kalp emojisi: Havada aşk kokusu var.

Havada aşk kokusu var. Beyaz kalp emojisi: Masumiyet, destekleme.

Masumiyet, destekleme. Siyah kalp emojisi: Keder.

Keder. Kahverengi kalp emojisi: Kahverengi ten, çikolata.

Kahverengi ten, çikolata. Turuncu kalp emojisi: Sonbahar mevsimi.

Sonbahar mevsimi. Yıldızlı kap emojisi: Sevgi, şefkat, barış.

Sevgi, şefkat, barış. Büyüyen kalp emojisi: Sevgimin sonu yok.

Sevgimin sonu yok. Dönen kalp emojisi: Baş döndürücü aşk.

Baş döndürücü aşk. Ünlemli kalp emojisi: Büyük aşk.

Büyük aşk. Oklu kalp emojisi: Kalbimden vuruldum.

Kalbimden vuruldum. Kurdeleli kalp emojisi: Kalbim senin.

Kalbim senin. Kırık kalp emojisi: Kalbim kırıldı.

Kalbim kırıldı. Ateşli kalp emojisi: Aşkından yanıyorum.

Aşkından yanıyorum. Çarpan kalp emojisi: Kalbim senin için atıyor.

Kalp emojilerinin sayısı oldukça fazla. WhatsApp Messenger, Telegram, Instagram ya da başka herhangi bir uygulama üzerinden mesajlaşırken yukarıdaki emojileri rastgele kullanıyor olabilirsiniz. Peki, bu emojilerin her birinin çok farklı bir anlama sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Aslına bakacak olursanız her emoji farklı bir şeyi temsil ediyor. Bazıları dostça kullanılırken bazıları bir şeyleri savunmak, desteklemek için kullanılıyor. Aralarında bazıları var ki aşkın ne kadar büyük olduğunu doğrudan aktarabiliyor.

Kırmızı Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Kırmızı kalp emojisi genellikle karşı tarafa olan duyguları açıklamak için kullanılır. Bu duygular, bir insanın bir arkadaşına olan duyguları değil de onun için diğer insanlara kıyasla daha özel insanlara olan duygulardan oluşur. Kırmızı kalbin kullanıldığı bir diğer alan da doğum günü kutlamak için gönderilen mesajlar.

Mor Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Mor kalp emojisi özellikle bir müzik grubuna, dizi karakterine, kitaba ya da bir insana olan hayranlığı ifade etmek için kullanılır.

Mavi Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Mavi kalp emojisi, karşı tarafa olan güvenin temsilcisi olarak görev üstlenir. Bu emoji en çok bir şeyler desteklendiğinde kullanılır.

Sarı Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Sarı kalp emojisi genellikle arkadaşlık ilişkilerinde kullanılır. Bir arkadaşınıza ona olan sevginizi yansıtmak istiyorsanız sarı kalp emojisini kullanmakta bir sakınca bulunmuyor.

Yeşil Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Yeşil kalp emojisi, doğadan tutun da tutulan herhangi bir spor takımına kadar yeşil ile ilgili her şeye karşı sevgi göstermek, destek vermek için kullanılır.

İki Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Büyük olanın daha önde olduğu iki kalp emojisi, havada aşk kokusu olduğu anlamına gelir. Dünya genelindeki kullanımına bakıldığında en çok tanışma, duyguları açıklama aşamasında kullanıldığı görülüyor.

Beyaz Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Beyaz kalp emojisi, en çok sevilen bir kişi yakınını kaybettiğinde kullanılır. Bununla birlikte diğer birçok kalp emojisinde olduğu gibi beyaz ile alakalı her türlü emojide kullanılabilir.

Siyah ve beyaz kalp emojilerinin beraber kullanıldığı da çok sık görülür. Bunun anlamı beyaz insanlar ile siyahi insanların eşit olduğu da olabilir, Beşiktaş gibi desteklenen bir takıma duyulan sevgi de olabilir. Kısacası, emojilerin anlamı kullanım amacına ve yerine göre değişiklik gösterir.

Siyah Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Siyah kalp emojisi genellikle kederi ifade etmek için kullanılır. Her ne kadar iç karartıcı bir renk olsa da aşkı ve şefkati temsil ettiği de görülür.

Kahverengi Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Kahverengi kalp emojisi, kahverengi ten rengini ve çikolatayı temsil eder. İstatistiksel bilgilere göre diğer renkli kalplere göre çok daha az kullanılır.

Turuncu Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Gündüzlerin kısaldığı, gecelerin sabaha güçlükle ulaştığı, ağaçların yapraklarının sararıp döküldüğü sonbahar mevsimini temsil eder.

Yıldızlı Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Yıldızlı kalp emojisi genellikle sevgi ve şefkati göstermek için kullanılır. Etrafında yıldızlar olan bu emojinin dünya barışı görüşünü benimseyenler tarafından da çok sık tercih edilebiliyor.

Büyüyen Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Büyüyen kalp emojisi, emojiyi gönderen kişinin gönderilen kişiye beslediği sevginin sınır tanımadan büyüdüğü anlamına geliyor.

Dönen Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Dönen kalp emojisi, aşkından başı dönen bir kişiyi temsil etmek için kullanılır. Aşkın yan etkilerinden biri olan baş dönmesi yaşandığında bu duyguyu karşıdaki kişi ile paylaşmak için tercih edilebilir.

Ünlemli Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Kalp ünlem emojisi, aşkın her geçen gün ile daha çok büyüdüğü ve bunun fark edilmesi istendiği anlamına gelir.

Oklu Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Oklu kalp emojisi, kişinin kalbinden vurulduğunu göstermesi için kullanılan bir emoji. Bu emojiyi kullanan kişiler, söz konusu emojiyi gönderdiği kişinin kendisine sırılsıklam âşık olduğunu bilmesini ister.

Kurdeleli Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Önünde renkli bir kurdelenin olduğu bu emoji, birisine kalbinizi yani sevginizi sunduğunuz anlamına gelir. Bir kişi, başka bir kişiye bu emojiyi göndererek aslında sahip olduğu kalbin onun da kalbi olduğunu, ona olan aşkını ise her şeyin üzerinde tuttuğunu söylemek ister.

Kırık Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Kırık kalp emojisi özellikle ilişkilerde bir sorun meydana geldiğinde, istenmeden de olsa bir kişi diğer kişiyi üzecek bir davranışta bulunduğunda ya da söz söylediğinde taraflardan birinin ne kadar çok üzüldüğünü yansıtır.

Bunun haricinde bir kişinin aşk acısı çektiği anlamına da gelir. Örneğin çok sevdiği bir kişi ile anlaşmazlıklardan ötürü ayrılmak zorunda kalmış olabilir ve bu durumda kendini çok kötü hissediyor olabilir.

Ateşli Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Ateşli kalp emojisi, birbirinden farklı amaçlarla kullanılabilse de en çok sevilen bir kişiye karşı beslenen aşkın ne kadar kritik boyutta olduğunu açıklamak için başvurulan bir emoji. Duygularını kelimelere dökmekte zorlananlar da bu tür emojileri tercih edebiliyor.

Çarpan Kalp Emojisi Ne Anlama Gelir?

Üst kısmındaki işaretler, kalbin hareket hâlinde olduğunu gösterir. Çapran kalp emojisi gönderen bir kişi, bu emoji ile aslında kalbinin karşı taraf için attığını söylemek ister.

Kalp emojilerinin anlamı ile ilgili araştırma yapanlar için hazırladığımız liste bu kadardı. Hangi sözcüklerin seçileceğinden emin değilseniz durumunuzu en iyi yansıtan bu emojilerden birini kullanabilirsiniz.

Peki, sizin en çok kullandığınız emoji hangisi? Aşağıdaki yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.