Android işletim sistemli cihazlarınızda, rehberinizdeki kişileri çeşitli emojilerle kaydetmek istiyor fakat yapamıyorsanız, sizler için anlattığımız çözümlere mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Standart Android klavyesinde emoji özelliği bulunmadığından mesajlarda, e-postalarda ve diğer bölümlerde emojileri kullanamıyoruz. Root edilmiş cihazlarda bu özelliği daha rahat kullanabiliyor olsak da, bunun çözümü için cihazımızı root etmek şart değil. Konunun çözümünü araştırırken iki farklı yöntem tespit ettik ve bunu sizlerle paylaşmak istedik. Dilerseniz yöntemlerimize bir göz atalım.

Android'de Kişilere Emoji Ekleme Nasıl Yapılır?

Emoji Keyboard Uygulaması

Kopyala-Yapıştır Yöntemi

Emoji Keyboard Uygulaması

Emoji Keyboard uygulaması: notlar, e-postalar ve SMS’lerde kullanabileceğiniz 3000 emoji, sticker, sembol, simge ve ifade bulunan başarılı bir klavye uygulaması. Uygulamayı yükledikten sonra varsayılan klavye olarak ayarlıyoruz.

Rehbere yeni kişi kaydederken ya da var olan kişiyi düzenlerken, yeni yüklediğimiz klavyenin alt kısmındaki gülen surat butonuna tıklıyoruz ve istediğimiz emojileri ekledikten sonra kaydediyoruz.

Rehberimize giriş yaptığımızda, emoji eklediğimiz kişi yukarıdaki gibi görünecektir.

Kopyala-Yapıştır Yöntemi

Bu yöntem her cihazda işe yaramasa da, pek çok cihazda başarıya ulaştığını söyleyebilirim. Yöntem aslında adından da anlaşılacağı üzere oldukça basit. WhatsApp ya da emojileri kullanabildiğiniz herhangi bir mesajlaşma uygulamasından yardım alacağız.

WhatsApp’ta mesajlaşma ekranında çıkan ifadeler butonuna bastıktan sonra kullanmak istediğimiz ifadeye tıklıyoruz. Bunun ardından ifadeyi seçiyoruz ve üzerine basılı tutuyoruz. Açılan seçeneklerden Kopyala butonuna tıklıyoruz.

Emoji eklemek istediğiniz kişiyi de rehberden bulduktan sonra düzenle diyoruz, ardından da isminin bulunduğu bölüme basılı tutarak Yapıştır seçeneğine tıklıyoruz. İfadeyi görebiliyorsanız işlem tamamlandı demektir, kaydediyoruz ve nasıl göründüğünü incelemek için rehberimizdeki kişilere göz atıyoruz.

Gördüğünüz gibi bu yöntem de oldukça basit, ancak tekrar etmekte fayda görüyorum. Bu yöntem her cihazda işe yaramayabilir, uygulama yüklemeden işinizi halletmek istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. İşe yaramadığını fark ettiyseniz, birinci yöntemi uygulamanızı tavsiye ediyorum.