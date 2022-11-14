En İyi Kahve Makineleri ve Fiyatları - 2022

''Kafe gibi yerlerde içtiğim kahvenin tadını evde yaptığımda tutturamıyorum'' diyenlere en iyi kahve makineleri rehberi hazırladık. Hazırlamış olduğumuz listede makinelerin hem özellikleri hem de fiyatları yer alıyor. Böylelikle kendinize uygun olan makineyi kolayca seçme şansına sahip olacaksınız.

En İyi Kahve Makineleri Modelleri

Philips EP5447/90 Tam Otomatik Kahve ve Espresso

Bosch TIS30321RW300 Tam Otomatik Kahve Makinesi

Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi

Tchibo Cafissimo Latte Rosso Tam Otomatik Kahve Makinesi

Siemens EQ300TI351209RW Otomatik Kahve ve Expresso Makinesi

1. Philips EP5447/90 Tam Otomatik Kahve ve Espresso

En iyi kahve makinesi 2022 listemizde yer alan Philips Tam Otomatik Kahve Espresso; kişisel tercihlerin kaydedildiği dört adet kullanıcı profilinden oluşuyor. LatteGo süt sistemi, aquaClean filtre, 15 bar basınç özellikleriyle çalışıyor. Ayrıca kahve özelleştirme seçeneği de mevcuttur. Bu kahve modelinin diğer özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Sezgisel ekran

1.8 litre filtreli su kapasitesi

0.26 süt tankı kapasitesi

Ekstra shot özelliği

5 farklı aroma sertliği ayarı

12 farklı kahve yapma özelliği

12 adımdan oluşan seramik öğütücü ayarı

Philips Tam Otomatik Kahve ve Espresso fiyatı 9.229 TL’dir.

2. Bosch TIS30321RW300 Tam Otomatik Kahve Makinesi

Lezzetli kahveler hazırlayabileceğiniz şekilde tasarlanan Bosch tam otomatik makine, özel aroma koruyucu çekirdek haznesinden oluşuyor. Bosch Tam Otomatik Kahve Makinesi; Brita su filtresinden oluşmuştur. Çekirdek öğütme inceliğinin ayarlanabildiği bir sistemden oluşuyor. 15 bar basınçlı makinenin diğer özellikleri;

Tam otomatik temizleme programı

1.4 su hazne kapasitesi

Makine kapandığı zaman ilk açılışında otomatik durulama fonksiyonu

İlk fincanlık kahveyi en hızlı 45 saniyede çıkarıyor

Akıllı ısıtıcısından dolayı kahve aroması ve sıcaklığı yerinde oluyor

Tam otomatik kireçten arındırma programı vardır

Yüksek ayarlanabilen kahve çıkışı

Bosch Tam Otomatik Kahve Makinesi 7.189 TL’den satılıyor.

3. Moccamaster Kbg Select Filtre Kahve Makinesi

Filtre kahve sevenler için çok ideal bir makine olduğunu söyleyebiliriz. Uzun süre kullanılabilecek bir kahve makinesidir. Su akış butonu sayesinde kahve aroması ve lezzetini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Moccamaster Kbg Select filtre kahve makinesi, kahveleri 92 ile 96 derecede pişirmektedir. Üstün teknolojik özellikli bu makine ortalama 85 derece kahveleri sıcak tutmaktadır. 5.346 TL’den satışı gerçekleşen makinenin diğer öne çıkan özelliklerin şöyle bahsedebiliriz;

Sessiz çalışma stili

Bakır kaynama aparatı

Otomatik kapanabilir

Paslanmaz çelik filtre

Cam potu

4. Tchibo Cafissimo Latte Rosso Tam Otomatik Kahve Makinesi

Doppio fonksiyonu sayesinde iki tane demleme işlemin arka arkaya gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tchibo Cafisimo Latte Rosso Tam Otomatik Kahve Makinesi ile kahve sertliği, Intense+ teknolojisiyle ayarlanmaktadır. Bu makinenin özellikleri şöyledir;

Süt köpürtme

Kaliteli paslanmaz çelik koni öğütücü

Caffe Latte, Cappuccino, Latte Macchiato’lara enfes tada sahip sütlü kahveler hazırlanabilir

Otomatik kireç göstergesi

1.1 litre su tankı kapasitesi

Dokunmatik ekran

19 bar basınç

Programlanabilir içecek miktarları

Fincan aydınlatma

Kaliteli paslanmaz çelik koni öğütücü

Tchibo Cafisimo Latte Rosso Tam Otomatik Kahve Makinesi fiyatıysa 6.960 TL’dir.

5. Siemens EQ300 TI351209RW Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi

Tam otomatik temizlenebilir özellikli Siemens EQ300, yüksek kalitede seramik öğütücüsünden oluşuyor. Siemens EQ300 Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi üzerinde yer alan CoffeeDirect tuşa sahiptir. Bu tuş sayesinde kullanıcı istediği kahveyi seçebilir. Kireçten arındırma programlı makinede 15 bar basınç var.

Ayrıca 1.4 filtreli de su haznesi bulunuyor. CreamDrive öğütücü sayesinde kahve çekirdekleri incecik çekiliyor. Aynı zamanda özel koruma koruyucu çekirdek haznesinden de oluşuyor. iAroma System Teknolojisiyle kahveler hızlı şekilde hazırlanıyor. Kahvelerin mükemmel tada sahip olmasında başlıca rol oynuyor.

MilkPerfect sistemiyle bardağınızın içine istediğiniz miktar ve yoğunlukta sütün köpürmesini sağlayabilirsiniz. Siemens EQ300 Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi fiyatı, 5.498 TL’dir.

En Uygun Fiyatlı Kahve Makineleri

Sinbo Scm- 2938 Filtre Kahve Makinesi

Bosch Tka6A043 Filtre Kahve Makinesi

Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

Vestel Taze Filtre Kahve Makinesi

Delonghi ICM15210 Filtre Kahve Makinesi

1. Sinbo Scm- 2938 Filtre Kahve Makinesi

En uygun fiyatlı kahve makineleri listemizin ilk sırasında; Sinbo Scm- 2938 filtre kahve makinesi yer alıyor. Plastik gövdesi, cam haznesi kullanıcılardan tam not alıyor. Kaymaz tabanla dizayn edilmiştir. Bu sayede tezgahta güvenli şekilde kullanmanız mümkündür.

Sinbo filtre kahve makineleri 319 TL’den satışa sunuluyor.

2. Bosch Tka6A043 Filtre Kahve Makinesi

Kaliteli materyali, arama+ gibi özelliklere sahip Bosch filtre kahve makinesi, çıkarılabilen haznesi sayesinde de kullanıcıya kolay temizlik sunuyor. Hafif ya da yoğun kahveler hazırlayabileceğiniz bir makinedir. Makinenin 3’lü kireç temizleme fonksiyonu vardır. Aynı zamanda otomatik kapanma avantajı da sunuyor. Damlama emniyeti ile makineyi güvenli şekilde kullanabilirsiniz.

Bosch filtre kahve makinesi fiyatı 898 TL’dir.

3. Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

Mis kokan, lezzetli kahveler hazırlamayı Philips Daily Collection kahve makinesi sağlıyor. Cam hazne içerisinde yer alan akıllı karıştırıcıyla 10 fincanlık lezzetli kahveler hazırlayabilirsiniz. Su seviyesi göstergeli bu kahve makinesi, 30 dakika kahvenin sıcak kalmasını sağlıyor. Makinenin diğer önemli özelliğiyse bulaşık makinesinde yıkanabilmesidir.

Philips Daily Collection kahve makinesi 1.084 TL fiyattan satışa sunuluyor.

4. Vestel Taze Filtre Kahve Makinesi

Ergonomik tasarımlı Vestel taze filtre kahve makinesi, mutfağınızda çok yer kaplayamayacak şekilde tasarlanmıştır. LCD ekranlı olan makine, kahvenize dair tüm ayrıntıları size anında gösteriyor. Yüksek öğütücü kapasitesine sahip bir kahve makinesidir. Böylelikle taze kahve içme deneyimi yaşanabiliyor. Zamanlayıcı özellikli makineyle kahveleri sıcak içme şansı da elde ediliyor.

Vestel taze filtre kahve makinesi 2.270 TL’den satışa çıkartılıyor.

5. Delonghi ICM15210 Filtre Kahve Makinesi

Ev, ofis gibi birçok yerde rahat kullanılabilecek Delonghi filtre kahve makinesi özel bir tasarıma sahip. Sessiz çalışma şekline sahip olan bu kahve makinesiyle çok kısa zamanda lezzetli kahveler hazırlayabilirsiniz. Makine 40 dakika geçtikten sonra otomatik kendini kapatıyor. Delonghi filtre kahve makinesi kahveleri 75 derece kadar sıcak tutmaktadır. Isıtıcı tabandan oluşan makine, damlatma önleyici sistemden oluşmuştur.

Cam hazneli olarak tasarlanan makine 3.199 TL fiyatlıdır.

Sizler için yazımızda en iyi kahve makineleri ve fiyatları hakkında bilgiler aktardık. Eğer türk kahvesini de seviyorsanız En İyi Ücretsiz Kahve Falı Uygulamaları adlı yazımızdaki önerilerimiz dikkatinizi çekebilir.