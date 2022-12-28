Her yıl çok sayıda akıllı telefon modeli piyasaya sürülüyor. Bu telefonların bazıları ilgi odağı hâline gelirken bazıları ise beklentilerin altında kalıyor. Peki, 2023'ün en çok beklenen telefonları hangileri? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Çoğu kişi, 2022 yılının bitmesine sayılı günler kala önümüzdeki yılda satışa sunulacak telefonları beklemeye başladı. 2023 yılında Samsung ve Apple'ın yanı sıra Xiaomi, Google ve OnePlus da merak içerisinde beklenen cihazlarını piyasaya sürecek.

2023 Yılının En Çok Beklenen Telefonları Listesi

iPhone 15 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Google Pixel Fold

Google Pixel 8

OnePlus 11

Yukarıda 2023 yılının en fazla beklenen akıllı telefon modelleri yer alıyor. Listede bulunan cihazların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bütçe dostu telefonların merak ediyorsanız uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri listesine göz atabilirsiniz.

iPhone 15 Ultra

Açıkçası iPhone 15 serisinin tamamı tüm dünyada büyük bir merak içerisinde bekleniyor fakat çoğu kişiyi asıl heyecanlandıran cihaz iPhone 15 Ultra. Söylentilere Pro Max'in yerine geçecek olan cihaz uzun titanyum çerçeveye sahip olacak.

2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modellerine dair daha fazla bilgi edinmek için Apple iPhone 15 özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihi isimli yazımıza göz atabilirsiniz.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro aslında geçtiğimiz aylarda duyuruldu fakat şu anda yalnızca Çin'de mevcut. 2023 yılının başlarında küresel bir lansman gerçekleştirilmesi bekleniyor. Xiaomi 13 serisinin donanımını ve fiyat etiketini merak ediyorsanız Xiaomi 13 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 serisinde yer alan modeller, şüphesiz 2023 yılının en popüler Android amiral gemileri olacaktır. Sızdırılan bilgilere göre çok güçlü bir donanım ile gelecek olan telefonlara dair bilgi edinmek için Samsung Galaxy S23 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi isimli yazımıza bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold5, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un bir sonraki katlanabilir amiral gemisi olacak. Telefonun 2023 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla cihazın piyasaya sürülmesine daha uzun süre var.

Söz konusu nedenden ötürü telefon hakkında henüz fazla bilgi mevcut değil ancak bir sızıntıya göre Galaxy Z Fold5, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanacak ve Galaxy Z Fold4 ile benzer kameralara sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Fold5'e kıyasla daha uygun bir fiyat etiketi ile gelmesi beklenen Samsung Galaxy Z Flip5 de en fazla beklenen modeller arasında yer alıyor. Galaxy Z Flip5'in gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu cihazın 3,3 ya da 3,4 inç büyüklüğünde bir kapak ekranına sahip olacağı ileri sürülüyor. Samsung Galaxy Z Flip4 modelinin kapak ekranının 1,9 inç büyüklüğünde olduğunu belirtelim.

Google Pixel Fold

Yıllardır beklenen bir model olan Google Pixel Fold'un 2023 yılının ilk çeyreğinde ya da Mayıs 2023 tarihinde piyasaya sürülebileceğine dair söylentiler var. İddiaya göre 7,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak katlanabilir akıllı telefonun kapak ekranının 5,8 inç büyüklüğünde olacak.

Söylentilere göre gücünü Tensor G2 işlemcisinden alacak Pixel Fold'un arka yüzeyinde 64 MP, 12.2 MP ve 10 MP olmak üzere üç adet kamera bulunacak. Elbette bunların tamamı bir söylentiden ibaret. Yani telefonlar piyasaya sürüldüğünde farklı bir donanım ile karşılaşabiliriz.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 modeli ile ilgili şu anda pek bilgi yok fakat cihazın Tensor 3 işlemcisine ve 12 GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor. İddiaya göre kamera konusunda başarılı bir performans sergileyecek olan telefonun 2023 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OnePlus 11

Listenin son sırasında yer alan OnePlus 11 modelinin 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefonda 16 GB RAM, Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB RAM, 100W hızlı şarj teknolojisi ve 5000mAh batarya kapasitesi yer alacak.

Bu yazıda 2023'ün en çok beklenen telefonları listesi hazırladık. Peki, siz en fazla hangi modeli bekliyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yakın zamanda bütçe dostu bir tablet satın almak istiyorsanız uygun fiyatlı tabletler listesine göz atabilirsiniz.